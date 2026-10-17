Η επόμενη σεζόν της Formula 1 αναμένεται άκρως σημαντική για τον Όλιβερ Μπέρμαν, ο οποίος έχει ως στόχο μία εκ των δύο θέσεων στη Scuderia Ferrari.

Το 2027 μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για το μέλλον του Όλιβερ Μπέρμαν στη Formula 1. Ο Βρετανός βρίσκεται ανάμεσα στους υποψηφίους για μία θέση στη Ferrari από το 2028, χρονιά κατά την οποία ολοκληρώνεται το υπάρχον συμβόλαιο του Λιούις Χάμιλτον με τη Scuderia.

Η Ferrari έχει τον έλεγχο του συμβολαίου του Μπέρμαν έως το τέλος του 2027 και η επόμενη σεζόν αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην απόφαση του Μαρανέλο. Εφόσον δεν του προσφερθεί θέση για το 2028, ο Βρετανός θα είναι ελεύθερος να εξετάσει άλλες επιλογές για το μέλλον του.

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Το 2027 ως μεγάλη δοκιμασία για τον Μπέρμαν

Ο Μπέρμαν θα παραμείνει στη Haas την επόμενη σεζόν και θα έχει ως νέο teammate τον Ραφαέλ Κάμαρα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον δίδυμο για τη Ferrari. Αμφότεροι βρίσκονται στο ευρύτερο αγωνιστικό πλάνο του Μαρανέλο και η συνύπαρξή τους στο ίδιο περιβάλλον θα επιτρέψει μία άμεση σύγκριση σε επίπεδο ταχύτητας, σταθερότητας και εξέλιξης μέσα στη σεζόν.

Για τον Μπέρμαν, όμως, το διακύβευμα θα είναι μεγαλύτερο. Θα μπει στη σεζόν με περισσότερη εμπειρία στη Formula 1 και θα χρειαστεί να αποδείξει ότι μπορεί όχι μόνο να υπερισχύσει ενός υψηλά αξιολογημένου νέου teammate, αλλά και να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο μέσα στη Haas.

Μία δυνατή σεζόν θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την υποψηφιότητά του για τη Ferrari, ενώ αντίθετα μία χρονιά χωρίς ξεκάθαρη πρόοδο θα έκανε πιο δύσκολη την απόφαση για προαγωγή.

Το ερωτηματικό Χάμιλτον

Η θέση που βρίσκεται στο επίκεντρο είναι εκείνη του Λιούις Χάμιλτον. Το υπάρχον συμβόλαιο του επτάκις παγκόσμιου πρωταθλητή ολοκληρώνεται στο τέλος του 2027 και, με τα σημερινά δεδομένα, δεν υπάρχει ακόμη ξεκάθαρη εικόνα για το τι θα ακολουθήσει. Η απόδοσή του στο 2026 είναι σημαντικά καλύτερη από αυτή του 2025 και μέχρι σήμερα είναι κατά μέσο όρο ταχύτερος στους αγώνες από τον Σαρλ Λεκλέρ. Το 2028 ο Χάμιλτον θα είναι 43 ετών.

Έτσι, η Ferrari θα πρέπει μέσα στους επόμενους μήνες να αξιολογήσει δύο διαφορετικούς παράγοντες: το μέλλον του Χάμιλτον και το κατά πόσο ο Μπέρμαν έχει παρουσιάσει την εξέλιξη που απαιτείται για να διεκδικήσει μία από τις πιο απαιτητικές θέσεις στο grid.

Η παρουσία του Κάμαρα στη Haas κάνει τη σύγκριση ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Ο Μπέρμαν θα έχει απέναντί του έναν οδηγό που επιλέχθηκε επίσης για το μεγάλο του περιθώριο εξέλιξης, προσφέροντας στη Ferrari ένα πολύτιμο σημείο αναφοράς πριν πάρει αποφάσεις που μπορεί να καθορίσουν το οδηγικό της δίδυμο για το 2028.

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