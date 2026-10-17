LIVE TV: Δείτε την προσπάθεια του Φερστάπεν στον τελικό του GT World Challenge Europe

Ο Μαξ Φερστάπεν ρίχνεται στη μάχη στον τελευταίο αγώνα του GT World Challenge Europe στην πίστα του Πορτιμάο, ο οποίος θα έχει διάρκεια τρεις ώρες.

Οι αγωνιστικές περιπέτειες του Μαξ Φερστάπεν εκτός Formula 1 συνεχίζονται. Ο Ολλανδός δεν επαναπαύεται και αγωνίζεται για ένα ακόμη τριήμερο, αυτή τη φορά στον κόσμο των αγωνιστικών αυτοκινήτων GT3. Σήμερα ο Φερστάπεν θα αγωνιστεί στο Πορτιμάο για το πρωτάθλημα GT World Challenge Europe Endurance Cup, έναν αγώνα που θα έχει διάρκεια 3 ώρες.

Ο Φερστάπεν οδηγεί τη Mercedes-AMG GT3 EVO με τον αριθμό 3 και μοιράζεται το αυτοκίνητο με τους Κρις Λάλαμ και Μπεν Μπάρνικοτ. Ο Λάλαμ είναι ήδη βασικό μέλος του προγράμματος Verstappen Racing, ενώ ο Μπάρνικοτ μπήκε στο πλήρωμα ειδικά για αυτόν τον αγώνα, καθώς οι Ντάνι Χουνκαντέγια και Ζουλ Γκουνόν έχουν υποχρεώσεις στο WEC στη Βαρκελώνη. Το αυτοκίνητο συμμετέχει στην κορυφαία κατηγορία Pro Cup και το αγωνιστικό πρόγραμμα διαχειρίζεται επιχειρησιακά η 2 Seas Motorsport.

Στις κατατακτήριες δοκιμές της Παρασκευής, το πλήρωμα κατατάχθηκε στη 15η θέση γενικής και ο σημερινός αγώνας θα είναι μια μεγάλη πρόκληση για τον Φερστάπεν και τους teammate του. Η εκκίνηση του αγώνα είναι προγραμματισμένη για τις 19:00 ώρα Ελλάδος και μπορείτε να τον παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση στο παρακάτω βίντεο.