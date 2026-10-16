Ο Κρίστιαν Χόρνερ εξηγεί γιατί δεν προχώρησαν οι συζητήσεις του 2022, με βασικό σημείο διαφωνίας τη συμμετοχή 50% στη Red Bull Technology.

Η συνεργασία της Red Bull με την Porsche θα μπορούσε να είχε αλλάξει σημαντικά τον χάρτη της Formula 1. Οι δύο πλευρές συζήτησαν το ενδεχόμενο κοινής πορείας ενόψει των κανονισμών κινητήρων του 2026, όμως οι διαπραγματεύσεις δεν κατέληξαν σε συμφωνία. Ο Κρίστιαν Χόρνερ επιστρέφει τώρα σε εκείνη την περίοδο, εξηγώντας γιατί η προοπτική ενός ισχυρού συνδυασμού δεν ήταν αρκετή για να ξεπεραστούν οι διαφορές.

Σύμφωνα με τον πρώην επικεφαλής της Red Bull, η απαίτηση της Porsche για συμμετοχή 50% στη Red Bull Technology αποτέλεσε βασικό εμπόδιο. Η διαφωνία δεν αφορούσε, επομένως, μόνο την τεχνική συνεργασία, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα λαμβάνονταν οι αποφάσεις σε μια εταιρεία με δύο ισότιμους εταίρους.

Οι αμφιβολίες για τον κινητήρα

Μιλώντας στο Autosport, ο Χόρνερ ανέφερε ότι στο εσωτερικό της Red Bull υπήρχε ανησυχία για το αν η εταιρεία μπορούσε να κατασκευάσει μόνη της έναν ανταγωνιστικό κινητήρα. Οι νέοι κανονισμοί, με την κατάργηση της MGU-H και την ενίσχυση της ηλεκτρικής ισχύος, είχαν παράλληλα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την είσοδο νέων κατασκευαστών. «Υπήρχε ακόμη κάποια ανησυχία μέσα στον όμιλο, στην Αυστρία: μπορούσαμε πράγματι να κατασκευάσουμε έναν ανταγωνιστικό κινητήρα; Και τότε η Porsche εμφανίστηκε ξαφνικά ως πιθανότητα», εξήγησε.

Ο Ντίτριχ Μάτεσιτς έβλεπε θετικά την προοπτική σύνδεσης των δύο ονομάτων. Όπως σημείωσε ο Χόρνερ, η Porsche ήταν ένας κατασκευαστής με εμπειρία στους κινητήρες, σε αντίθεση με τη Red Bull, και το ενδεχόμενο συνεργασίας άξιζε να διερευνηθεί.

Τι άλλαξε μετά την επίσκεψη στο Βάισαχ

Ο Χόρνερ επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Porsche στο Βάισαχ. Κατά τη δική του εκτίμηση, όμως, η προετοιμασία της Red Bull για το πρόγραμμα της Formula 1 βρισκόταν ήδη πιο μπροστά. «Αναγνώρισα ότι ήμασταν πολύ πιο μπροστά ως προς όσα κάναμε για την προετοιμασία μας για τη Formula 1. Ένιωσα ότι η συνένωση των δύο οργανισμών θα απαιτούσε πολλούς συμβιβασμούς, με πιθανές δυσκολίες στην κατεύθυνση μιας συνεργασίας 50-50», ανέφερε.

Η απόρριψη της συμφωνίας δεν εξαφάνισε το οικονομικό και τεχνικό βάρος του προγράμματος κινητήρων. Αντίθετα, σύμφωνα με τον Χόρνερ, άφησε ολόκληρη την ευθύνη στη Red Bull. «Χρειαζόμασταν έναν συνεργάτη, επειδή ήταν μεγάλο βάρος. Γνώριζα πολύ καλά ότι, απορρίπτοντας τη συμφωνία με την Porsche, ολόκληρο το πρόγραμμα κινητήρων έμενε στα χέρια της Red Bull», δήλωσε.

Η συνέχεια οδήγησε στη συνεργασία με τη Ford με τα γωνστά θετικά αποτελέσματα. Οι συζητήσεις με την Porsche, πάντως, δείχνουν πόσο σύνθετη είναι μια συμφωνία αυτού του μεγέθους: η τεχνογνωσία και η εμπορική αξία των ονομάτων δεν αρκούν, αν δεν υπάρχει συμφωνία για το ποιος αποφασίζει και πώς λειτουργεί ο κοινός οργανισμός.

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