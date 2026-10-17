Ο Κρίστιαν Χόρνερ δίνει μια νέα διάσταση στις εσωτερικές διαμάχες που είχε στη Red Bull Racing αναφερόμενος στους Φερνάντο Αλόνσο και Σαρλ Λεκλέρ.

Ορισμένες από τις πιο ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις για τα τελευταία χρόνια της Red Bull Racing έκανε ο Κρίστιαν Χόρνερ. Ο τέως επικεφαλής των «ταύρων» αποκάλυψε ότι, όταν η απόδοση του Σέρχιο Πέρεζ άρχισε να υποχωρεί σημαντικά μέσα στο 2024, αναζήτησε έναν κορυφαίο οδηγό για να βρεθεί στο πλευρό του Μαξ Φερστάπεν.

Στο στόχαστρό του βρέθηκαν δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του grid: ο Φερνάντο Αλόνσο και ο Σαρλ Λεκλέρ. Οι αποκαλύψεις περιλαμβάνονται στην αυτοβιογραφία του Χόρνερ, Drive, που κυκλοφορεί στις 22 Οκτωβρίου, και φέρνουν στο φως συζητήσεις που δείχνουν μια άλλη πλευρά της Formula 1. Επιπλέον αναδεικνύει πως παρά το ρόλο του, υπήρχαν δυνάμεις εντός του Μίλτον Κινς που είχαν τεράστια επιρροή στην καθημερινή διαχείριση.

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Ο Αλόνσο ήθελε για teammate τον Φερστάπεν

Η περίπτωση του Φερνάντο Αλόνσο φαίνεται πως είχε φτάσει αρκετά πιο μακριά από μία απλή συζήτηση στο paddock. Ο Χόρνερ υποστηρίζει ότι στο Grand Prix Ιαπωνίας του 2024 ο Ισπανός τού εξέφρασε προσωπικά την επιθυμία να αγωνιστεί δίπλα στον Φερστάπεν την επόμενη χρονιά.

Όπως γράφει, ο Αλόνσο τού είπε ότι «ήθελε πραγματικά να οδηγήσει δίπλα στον Μαξ». Ωστόσο, λίγο αργότερα ήρθε η αντίδραση από τον Χέλμουτ Μάρκο.

Σύμφωνα με την εκδοχή του Χόρνερ στην αυτοβιογραφία του αναφέρει: «Προφανώς εκ μέρους της ομάδας του Φερστάπεν, ξεκαθάρισε ότι δεν ήταν ευχαριστημένοι με αυτή την ιδέα να αγωνιστεί ο Αλόνσο δίπλα στον Φερστάπεν».

Ως αποτέλεσμα, η προοπτική να αφήσει o Αλόνσο την Aston Martin για τη Red Bull Racing κατέρρευσε από την πλευρά Φερστάπεν.

Ο Λεκλέρ ήταν ο ιδανικός teammate για τον Φερστάπεν

Μετά το αδιέξοδο με τον Αλόνσο, ο Χόρνερ έστρεψε την προσοχή του στον Σαρλ Λεκλέρ. Μάλιστα, είχε τον Μονεγάσκο σε ιδιαίτερη εκτίμηση, καθώς θεωρούσε ότι τα χαρακτηριστικά του ταίριαζαν σε όσα χρειαζόταν η Red Bull Racing.

Ο Βρετανός περιγράφει τον Λεκλέρ ως εξαιρετικά γρήγορο, πολύ δυνατό στον έναν γύρο και με αποφασιστικό χαρακτήρα. Παράλληλα, εκτιμούσε ιδιαίτερα το γεγονός ότι, ακόμη και στις δύσκολες περιόδους του στη Ferrari, δεν στρεφόταν δημόσια εναντίον της ομάδας του. Για τον Χόρνερ: «ο Λεκλέρ θα μπορούσε να είναι ο τέλειος οδηγός για τη Red Bull», ενώ πίστευε ότι ήταν ικανός να καλύψει το κενό που δημιουργούσε η πτώση της απόδοσης του Πέρεζ.

Και αυτή η επιλογή, όμως, σταμάτησε εσωτερικά. Ο Χόρνερ αναφέρει ότι λίγο αργότερα ο Μάρκο τού είπε ουσιαστικά «να ξεχάσεις και τον Σαρλ», ξεκαθαρίζοντας ότι μία τέτοια κίνηση δεν επρόκειτο να προχωρήσει.

Το σημαντικό σημείο είναι ότι ο πρώην επικεφαλής της Red Bull Racing διαχωρίζει τον ίδιο τον Φερστάπεν από την απόφαση. Όπως υποστηρίζει, κατάλαβε ότι η εντολή δεν είχε προέλθει από τον Ολλανδό, αλλά από την πλευρά που τον εκπροσωπούσε μέσα στον οργανισμό.

Έτσι, δύο από τις πιο εντυπωσιακές πιθανές μεταγραφές των τελευταίων ετών δεν πέρασαν ποτέ στο επόμενο στάδιο.

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