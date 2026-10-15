Ο πρώην επικεφαλής της Red Bull αναφέρεται στο ενδεχόμενο νέας συμμετοχής στο πρωτάθλημα, ξεκαθαρίζει ότι δεν βιάζεται να επιστρέψει και διευκρινίζει τις δηλώσεις του για τη Ferrari.

Ο Κρίστιαν Χόρνερ εξακολουθεί να απασχολεί τη Formula 1, παρότι βρίσκεται εκτός της διοίκησης της Red Bull από τον Ιούλιο του 2025. Αυτή τη φορά, το ενδιαφέρον στρέφεται σε ένα διαφορετικό ενδεχόμενο επιστροφής: τη δημιουργία μιας νέας ομάδας, αντί της ανάληψης ενός ήδη υπάρχοντος αγωνιστικού οργανισμού.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Βρετανός αφήνει ανοικτό αυτό το σενάριο, επισημαίνοντας ότι υπάρχει χώρος για δωδέκατη συμμετοχή στο grid. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι δεν βιάζεται να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Επιστροφή με διαφορετικό ρόλο;

Το ενδεχόμενο νέας ομάδας αποκτά ενδιαφέρον λόγω της στάσης του Χόρνερ απέναντι σε μια πιθανή επιστροφή. Στις πρόσφατες τοποθετήσεις του έχει συνδέσει την προοπτική ένταξης σε έναν οργανισμό με την απόκτηση μετοχικής συμμετοχής, αφήνοντας ως εξαίρεση τη Ferrari.

Αυτό διαφοροποιεί τη συζήτηση από μια απλή πρόσληψη στη θέση του επικεφαλής μιας ομάδας. Ο Χόρνερ φαίνεται να εξετάζει έναν ρόλο με συμμετοχή στην ιδιοκτησία, χωρίς πάντως να έχει ανακοινωθεί συμφωνία, επενδυτικό σχήμα ή συγκεκριμένο σχέδιο για νέα ομάδα. Η αναφορά σε δωδέκατη συμμετοχή αποτελεί, συνεπώς, ένδειξη της κατεύθυνσης που εξετάζει και όχι ανακοίνωση επικείμενης εισόδου στο πρωτάθλημα.

Τι είπε για τη Ferrari

Οι δηλώσεις του για τη Ferrari είχαν προηγουμένως πυροδοτήσει σενάρια αντικατάστασης του Φρεντ Βασέρ. Ο Χόρνερ είχε χαρακτηρίσει τη θέση του επικεφαλής της Scuderia ως δουλειά-όνειρο και είχε αναφέρει ότι πρόκειται για τη μοναδική ομάδα στην οποία θα σκεφτόταν να ενταχθεί χωρίς μετοχική συμμετοχή.

Σε συνέντευξή του στην Independent, όμως, διευκρίνισε ότι οι δηλώσεις του αποδόθηκαν εκτός του πλαισίου τους. Όπως εξήγησε, ήθελε να δείξει σεβασμό στη Ferrari, λόγω της ιστορίας και της ιδιαίτερης θέσης της στη Formula 1, όχι να προαναγγείλει κάποια συμφωνία. Ο ίδιος απέδωσε την έκταση των σεναρίων στη σύνδεση διαφορετικών δηλώσεων και εξελίξεων, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά ότι κάποιοι «προσθέτουν δύο και δύο και βγάζουν οκτώ».

Ο επόμενος σταθμός του Χόρνερ παραμένει ανοικτός. Οι δημόσιες τοποθετήσεις του, πάντως, δείχνουν ότι δεν αναζητά απλώς έναν τρόπο να επιστρέψει στο paddock, αλλά τον ρόλο και τις συνθήκες υπό τις οποίες θα επέλεγε να το κάνει.

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