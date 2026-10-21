Η Mercedes βρίσκεται μια ανάσα από την επιστροφή στην κορυφή της Formula 1, καθώς περιμένει να εξασφαλίσει το πρώτο της double μετά από 6 ολόκληρα χρόνια.

Η κυριαρχία της Mercedes στη Formula 1 του 2026 αποτυπώνεται τόσο στις 11 νίκες που έχει κατακτήσει στους πρώτους 17 αγώνες όσο και στη βαθμολογία των δύο πρωταθλημάτων. Ο Κίμι Αντονέλι προηγείται με διαφορά 102 βαθμών από τον Τζορτζ Ράσελ, ενώ η γερμανική ομάδα έχει αποκτήσει προβάδισμα 134 βαθμών έναντι της Ferrari στους κατασκευαστές. Παρότι οι αντίπαλοί της έχουν μειώσει τη διαφορά απόδοσης στη διάρκεια της χρονιάς, η Mercedes εξακολουθεί να ελέγχει την κατάσταση.

Με έξι Grand Prix να απομένουν για την ολοκλήρωση της σεζόν, η Mercedes πλησιάζει στην κατάκτηση του ένατου πρωταθλήματος κατασκευαστών της ιστορίας της. Ωστόσο, η μαθηματική εξασφάλιση του πρώτου της τίτλου μετά το 2021 δεν αναμένεται να συμβεί σύντομα.

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Πότε μπορεί να κριθεί το πρωτάθλημα κατασκευαστών

Η Mercedes έχει συγκεντρώσει 578 βαθμούς, έναντι 444 της Ferrari, 339 της McLaren και 332 της Red Bull Racing. Με την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιηθούν κανονικά οι έξι τελευταίοι αγώνες, παραμένουν διαθέσιμοι 258 βαθμοί, καθώς κάθε Grand Prix μπορεί να αποφέρει έως 43 βαθμούς σε μία ομάδα.

Μετά τον αγώνα στο Τέξας θα απομένουν 215 βαθμοί. Ακόμη και με το απόλυτο αποτέλεσμα για τη Mercedes και μηδενική συγκομιδή της Ferrari, η διαφορά τους θα φτάσει τους 177 βαθμούς, επομένως το πρωτάθλημα θα παραμείνει μαθηματικά ανοιχτό.

Σε αυτό το ενδεχόμενο, η Mercedes θα μπορούσε να εξασφαλίσει τον τίτλο στο GP Μεξικού, την 1η Νοεμβρίου. Μετά τον συγκεκριμένο αγώνα θα απομένουν 172 βαθμοί και η γερμανική ομάδα θα χρειαζόταν να διατηρήσει προβάδισμα τουλάχιστον 173 βαθμών έναντι της Ferrari.

Πρόκειται, ωστόσο, για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό σενάριο. Η Mercedes έχει κερδίσει κατά μέσο όρο 7,6 βαθμούς περισσότερους από τη Ferrari ανά Grand Prix φέτος, ενώ δεν έχει υπάρξει αγώνας στον οποίο να κατακτήσει το μέγιστο των 43 βαθμών με τη Scuderia να μένει χωρίς βαθμούς. Εάν η βαθμολογική τάση συνεχιστεί, το GP Σάο Πάουλο στις 8 Νοεμβρίου συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες να αναδείξει την πρωταθλήτρια.

Ο Αντονέλι μπορεί να προηγηθεί στη στέψη

Διαφορετική είναι η κατάσταση στο πρωτάθλημα οδηγών. Ο Αντονέλι έχει ήδη αποκτήσει διαφορά 102 βαθμών από τον Ράσελ και μπορεί να εξασφαλίσει μαθηματικά τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο της καριέρας του ακόμη και στο GP Ηνωμένων Πολιτειών, στις 25 Οκτωβρίου.

Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να διευρύνει το προβάδισμά του σε επίπεδο που δεν θα μπορεί να ανατραπεί στους πέντε αγώνες που θα απομένουν. Ο Ιταλός βρίσκεται επομένως σε θέση να κατακτήσει το πρωτάθλημα οδηγών πριν η Mercedes εξασφαλίσει εκείνο των κατασκευαστών.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Σιγκαπούρης.