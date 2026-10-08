Η αποχώρηση του Κρίστιαν Χόρνερ από τη Red Bull συνοδεύτηκε από μια εντυπωσιακή αποζημίωση, όπως αποκαλύπτουν οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου.

Η αποχώρηση του Κρίστιαν Χόρνερ από τη Red Bull συνοδεύτηκε από αποζημίωση που κόβει την ανάσα: περίπου 118,7 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με οικονομικά στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας. Το ποσό προκύπτει από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Red Bull Racing και της Red Bull Technologies, οι οποίες κατατέθηκαν στο βρετανικό μητρώο εταιρειών Companies House.

Ο Χόρνερ απομακρύνθηκε από τις θέσεις του διευθύνοντος συμβούλου και του επικεφαλής της Red Bull Racing στις 9 Ιουλίου 2025. Μέχρι τις 13 Αυγούστου της ίδιας χρονιάς είχε παραιτηθεί επισήμως από όλες τις θέσεις που διατηρούσε στον όμιλο Red Bull. Τα οικονομικά έγγραφα αποκαλύπτουν πλέον το ύψος της αποζημίωσης που συνδέθηκε με την έξοδό του.

Πώς κατανέμεται η αποζημίωση

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι καταστάσεις των δύο εταιρειών καταγράφουν αποζημίωση για «απώλεια θέσης» στο υψηλότερα αμειβόμενο διοικητικό τους στέλεχος, που είναι προφανώς ο Χόρνερ.

Από τη Red Bull Racing, η αποζημίωση αντιστοιχεί σε περίπου 39,6 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από τη Red Bull Technologies, με περίπου 79,1 εκατ. ευρώ. Συνολικά, οι δύο καταβολές διαμορφώνουν το ποσό των 118,7 εκατ. ευρώ.

Εταιρεία Αποζημίωση αποχώρησης Red Bull Racing Περίπου 39,6 εκατ. ευρώ Red Bull Technologies Περίπου 79,1 εκατ. ευρώ Σύνολο Περίπου 118,7 εκατ. ευρώ

Επιπλέον 15,9 εκατ. ευρώ σε αμοιβές

Οι οικονομικές καταστάσεις διαχωρίζουν την αποζημίωση αποχώρησης από τις κανονικές αμοιβές του στελέχους. Στη Red Bull Racing καταγράφονται αμοιβές περίπου 5,25 εκατ. ευρώ μέχρι την έξοδό του, ενώ στη Red Bull Technologies το αντίστοιχο ποσό φτάνει περίπου τα 10,67 εκατ. ευρώ.

Οι αμοιβές αυτές ανέρχονται συνολικά σε περίπου 15,9 εκατ. ευρώ. Μαζί με την αποζημίωση, τα ποσά που αναφέρει το δημοσίευμα φτάνουν περίπου τα 134,6 εκατ. ευρώ. Το τελευταίο σύνολο περιλαμβάνει τόσο αμοιβές όσο και αποζημίωση και δεν πρέπει να συγχέεται με το κόστος της αποχώρησης μόνο.

Τι αναφέρουν οι υπόλοιπες εταιρείες

Ο Χόρνερ κατείχε επίσης διοικητικές θέσεις στη Red Bull Powertrains και στη Red Bull Advanced Technologies. Ωστόσο, οι καταστάσεις αυτών των εταιρειών αναφέρουν ότι οι αμοιβές των διοικητικών στελεχών τους καταβλήθηκαν από άλλες εταιρείες του ομίλου. Συνεπώς, από τα συγκεκριμένα έγγραφα δεν προκύπτει επιπλέον ξεχωριστό ποσό προς προσθήκη.

Ο πρώην επικεφαλής της Red Bull αναζητά επιστροφή στη Formula 1, έχοντας περάσει περίοδο υποχρεωτικής αποχής από επαγγελματική δραστηριότητα μετά την έξοδό του. Προς το παρόν, το νέο στοιχείο αφορά το οικονομικό μέγεθος του χωρισμού: μια αποζημίωση που, με τη μετατροπή σε ευρώ, πλησιάζει στα 119 εκατομμύρια. Όχι κι άσχημα...

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