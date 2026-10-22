Η δράση στο κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών, MotoGP, επιστρέφει αυτό το τριήμερο, καθώς επισκέπτεται την Αυστραλία και την εντυπωσιακή πίστα του Φίλιπ Άιλαντ.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα MotoGP συνεχίζεται το τριήμερο 23-25 Οκτωβρίου με το Grand Prix Αυστραλίας, τον 18ο αγώνα της φετινής σεζόν. Οι κορυφαίοι αναβάτες του κόσμου επισκέπτονται το Φίλιπ Άιλαντ, μία από τις πιο εμβληματικές πίστες του μηχανοκίνητου αθλητισμού, σε μια κρίσιμη καμπή της μάχης για τον τίτλο.

Η φετινή επίσκεψη έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς θα είναι η τελευταία του MotoGP στη συγκεκριμένη πίστα. Από το 2027 το Grand Prix Αυστραλίας θα διεξάγεται στην Αδελαΐδα, βάζοντας τέλος σε μια διαδρομή σχεδόν τριών δεκαετιών στο Φίλιπ Άιλαντ. Με μόλις δύο βαθμούς να χωρίζουν τους δύο πρωτοπόρους της βαθμολογίας, οι συνθήκες προμηνύουν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον αγωνιστικό τριήμερο.

Aussie, Aussie, Aussie! 🌏 A special one awaits at Phillip Island! #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/aMsBX2a5GD — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 19, 2026

Γνωρίστε την πίστα

Το Φίλιπ Άιλαντ φιλοξένησε για πρώτη φορά αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Μοτοσικλετών το 1989 και αποτελεί σταθερό προορισμό του MotoGP από το 1997. Η διαδρομή έχει μήκος 4,448 χλμ και περιλαμβάνει 12 στροφές, με τις γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης και τις παρατεταμένες καμπές να δοκιμάζουν τις δυνατότητες των αναβατών και των μοτοσικλετών. Η θέση της πίστας δίπλα στον ωκεανό δημιουργεί συχνά απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες, με τον ισχυρό άνεμο και τις χαμηλές θερμοκρασίες να επηρεάζουν σημαντικά την πρόσφυση.

Ο Αγώνας Σπριντ του Σαββάτου θα έχει διάρκεια 13 γύρων, ενώ το Grand Prix της Κυριακής θα διεξαχθεί σε 27 γύρους, συνολικής απόστασης 120,096 χλμ. Νικητής του περσινού αγώνα ήταν ο Ραούλ Φερνάντεθ, ο οποίος πανηγύρισε την πρώτη νίκη της καριέρας του στο MotoGP με την Aprilia της Trackhouse. Πολυνίκες στο Φίλιπ Άιλαντ στη μεγάλη κατηγορία είναι οι Βαλεντίνο Ρόσι και Κέισι Στόνερ, με έξι νίκες ο καθένας, ενώ ο Αυστραλός είχε επικρατήσει σε έξι διαδοχικούς αγώνες από το 2007 έως το 2012. Το απόλυτο ρεκόρ πίστας ανήκει στον Φάμπιο Κουαρταραρό, με χρόνο 1:26,465 από τις κατατακτήριες δοκιμές του 2025, ενώ το ρεκόρ γύρου αγώνα κατέχει ο Μαρκ Μάρκεθ με 1:27,765 από το 2024.

Who wanted it more? 🤩 The 2017 race was #MotoGP at its finest! ✨ #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/0E7QwythS9 October 21, 2026

Τι να περιμένουμε στο Grand Prix Αυστραλίας

Η μάχη του πρωταθλήματος βρίσκεται σε οριακό σημείο, καθώς ο Χόρχε Μαρτίν προηγείται του Μαρκ Μάρκεθ με μόλις δύο βαθμούς. Η Aprilia προέρχεται από μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην Ινδονησία, όπου κατέλαβε τις τέσσερις πρώτες θέσεις, με τον Μάρκο Μπετζέκι να επιστρέφει στις νίκες. Ο Ιταλός βρίσκεται 46 βαθμούς πίσω από τον Μαρτίν και διατηρεί τις ελπίδες του για τον τίτλο.

Το Φίλιπ Άιλαντ έχει προσφέρει στο παρελθόν σπουδαίες μονομαχίες μεταξύ Μαρτίν και Μάρκεθ, με τον τελευταίο να επικρατεί στη μεταξύ τους αναμέτρηση το 2024.

Two years ago, it was @88jorgemartin vs @marcmarquez93 at The Island... and the story looks set to continue ⚔️🔥 #AustralianGP 🇦🇺 | #MotoGP https://t.co/vqDxt6fzVp October 19, 2026

Η μετάδοση του αγώνα

Το αγωνιστικό τριήμερο του Grand Prix Αυστραλίας θα μεταδοθεί από την COSMOTE TV, ενώ όλη η δράση θα καλυφθεί από το gMotion by Gazzetta, με τα σημαντικότερα νέα, τα αποτελέσματα και την ανάλυση των εξελίξεων στο πρωτάθλημα.

Λόγω της μεγάλης διαφοράς ώρας με την Αυστραλία, οι διαδικασίες θα πραγματοποιηθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην αλλαγή σε χειμερινή ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου.

Πρόγραμμα GP Αυστραλίας σε ώρες Ελλάδας

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου

02:45-03:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

07:00-08:00 – Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

02:10-02:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

02:50-03:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

07:00 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

01:40-01:50 – Warm Up

05:00 – Αγώνας

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Σιγκαπούρης.