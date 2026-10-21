Παρά την κάκιστη σεζόν της η Williams Racing έχει καταφέρει να βρίσκεται μπροστά από τον ανταγωνισμό σε έναν παράγοντα που δεν παίζει ρόλο στην πίστα.

Η Williams διανύει μία από τις δυσκολότερες σεζόν των τελευταίων ετών στη Formula 1. Έπειτα από την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών το 2025, η βρετανική ομάδα βρίσκεται φέτος στην ένατη θέση με μόλις 12 βαθμούς, έχοντας αποτύχει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που δημιούργησε η προηγούμενη χρονιά. Η FW48 αποδεικνύεται ιδιαίτερα προβληματική, με τους Άλεξ Άλμπον και Κάρλος Σάινθ να δυσκολεύονται να διεκδικήσουν ακόμη και μια θέση στη βαθμολογούμενη δεκάδα.

Ωστόσο, υπάρχει ένας τομέας στον οποίο η Williams φαίνεται πως έχει καταφέρει να ξεπεράσει τον ανταγωνισμό. Δεν πρόκειται για την αεροδυναμική, την απόδοση του κινητήρα ή την ταχύτητα στις ευθείες, αλλά για το σύστημα ψύξης που χρησιμοποιούν οι οδηγοί της. Σύμφωνα με τον Άλμπον, η Williams διαθέτει το καλύτερο γιλέκο ψύξης σε ολόκληρο το grid.

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Το απρόσμενο πλεονέκτημα της Williams

Στο GP Σιγκαπούρης, όπου οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 30 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία το 78%, η FIA ενεργοποίησε το πρωτόκολλο ακραίας ζέστης. Οι οδηγοί μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν γιλέκο ψύξης ή να προσθέσουν το αντίστοιχο έρμα στο μονοθέσιό τους. Παρά τα προβλήματα υπερθέρμανσης των φρένων που οδήγησαν τελικά στην εγκατάλειψή του, ο Άλμπον δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την αποτελεσματικότητα του συστήματος.

«Ως ομάδα έχουμε κάνει πραγματικά πολύ καλή δουλειά με το γιλέκο ψύξης. Το δικό μου δεν λειτουργούσε στους πρώτους δέκα γύρους και σκέφτηκα ότι θα ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Έπειτα ενεργοποιήθηκε και ένιωθα πολύ άνετα. Ξέρω ότι πολλοί οδηγοί είναι αντίθετοι με αυτό και κάποιες ομάδες δεν μπορούν να το κάνουν να λειτουργήσει σωστά. Με όλα τα προβλήματα που έχουμε φέτος, το γιλέκο ψύξης μας είναι το καλύτερο στο grid. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτό».

Ανάλογη ήταν η τοποθέτηση του Σάινθ, ο οποίος είχε αναγνωρίσει την πρόοδο της ομάδας στον συγκεκριμένο τομέα ήδη από την αρχή του αγωνιστικού τριημέρου.

«Αν υπάρχει ένα πράγμα στο οποίο έχουμε κάνει καλή δουλειά στην εξέλιξη φέτος, αυτό είναι το γιλέκο ψύξης. Έχει κάνει πραγματικά πιο ευχάριστο τον χρόνο που περνάμε με τον Άλεξ μέσα στο μονοθέσιο. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι».

Το 2027 έχει ξεχωριστή σημασία

Για τη Williams, πάντως, η πραγματική πρόκληση βρίσκεται στην επόμενη χρονιά. Το 2027 θα συμπληρώσει 50 χρόνια παρουσίας στη Formula 1, αποτελώντας μόλις την τρίτη ομάδα που φτάνει σε αυτό το ορόσημο, μετά τις Ferrari και McLaren. Για να τιμήσει την επέτειο, το νέο της μονοθέσιο θα ονομάζεται FW50, παρακάμπτοντας την ονομασία FW49.

W50 Live: Williams, 50 Years of F1 Racing is an immersive walkthrough of five decades at the pinnacle of motorsport, celebrating the team’s 50th anniversary. Taking place at 26 Leake Street, London, from 11–28 February 2027, the experience will bring together championship-winning cars, historic memorabilia and the FW50 show car, celebrating Williams’ remarkable past and looking ahead to its next chapter. Tickets go on pre-sale to W Club members on 26 October 2026, with general sale opening on 29 October 2026. For more information, visit the link here: https://t.co/t256lIe2bs — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsRacing) October 15, 2026

Με εννέα πρωταθλήματα κατασκευαστών, επτά οδηγών και 114 νίκες στην ιστορία της, η Williams έχει ένα παρελθόν που ελάχιστες ομάδες μπορούν να συναγωνιστούν. Το ζητούμενο είναι η FW50 να αποτελέσει την αφετηρία μιας ουσιαστικής αγωνιστικής ανάκαμψης, ώστε η ιστορική επέτειος να μη συνδυαστεί με ακόμη μία απογοητευτική χρονιά.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Σιγκαπούρης.