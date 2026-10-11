Ποιος είναι ο ορθός δρόμος για τους μονομάχους της Formula 1 ώστε να φτάσουν στη νίκη στο Grand Prix Σιγκαπούρης; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Ο 17ος αγώνας της Formula 1 για το 2026 είναι λίγες στιγμές μακριά, με ομάδες και οδηγούς να πραγματοποιούν τις τελευταίες προετοιμασίες για το Grand Prix Σιγκαπούρης. Οι 62 γύροι στη Μαρίνα Μπέι αναμένεται να είναι μία ιδιαίτερα απαιτητική δοκιμασία, με τη στρατηγική να έχει σημαντικό ρόλο σε μία πίστα όπου τα προσπεράσματα παραμένουν δύσκολα.

Ο Μαξ Φερστάπεν θα εκκινήσει από την pole position, έχοντας δίπλα του τον Σαρλ Λεκλέρ και τον Λιούις Χάμιλτον ακριβώς πίσω τους. Οι μικρές διαφορές στην κορυφή και η διαφορετική διαθεσιμότητα φρέσκων ελαστικών ανάμεσα στους διεκδικητές δημιουργούν αρκετά διαφορετικά σενάρια, με την Pirelli να βλέπει ξεκάθαρα έναν αγώνα ενός pit stop.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Τα διαθέσιμα ελαστικά ανά οδηγό

Στη Σιγκαπούρη η Pirelli έχει διαθέσει στις ομάδες τις C3, C4 και C5 ως τη σκληρή, τη μεσαία και τη μαλακή γόμα αντίστοιχα. Οι επιλογές που έχουν απομείνει στους οδηγούς της κορυφής παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές και μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την πρώτη απόφαση της στρατηγικής.

Ο Φερστάπεν έχει από ένα καινούργιο σετ σκληρής, μεσαίας και μαλακής γόμας ελαστικών. Αντίθετα, οι Λεκλέρ και Χάμιλτον έχουν από ένα φρέσκο σετ σκληρής γόμας, δύο φρέσκα σετ μεσαίας γόμας, αλλά κανένα καινούργιο σετ μαλακής γόμας ελαστικών.

Οι δύο οδηγοί της McLaren Racing, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι είναι σε ανάλογη στρατηγική με τον Φερστάπεν, όπως επίσης και ο Τζορτζ Ράσελ που εκκινεί τελευταίος. Ο Κίμι Αντονέλι βρίσκεται στην ίδια στρατηγική με τις δύο Ferrari, κάτι που σημαίνει πως έχει λιγότερες επιλογές ευελιξίας.

Οι στρατηγικές που θα κρίνουν τη νίκη

Η πρώτη στρατηγική που προτείνει η Pirelli είναι ενός pit stop με τους οδηγούς να χρησιμοποιούν τη μαλακή γόμα για το πρώτο μέρος και τη μεσαία για το δεύτερο μέρος του αγώνα. Το παράθυρο αλλαγής ανοίγει μεταξύ των γύρων 26 και 32, κάτι που σημαίνει ότι όποιος επιλέξει τη μαλακή γόμα στην εκκίνηση θα πρέπει να τη διαχειριστεί για σχεδόν το μισό Grand Prix.

Η δεύτερη στρατηγική ξεκινά επίσης με τη μαλακή γόμα ελαστικών, όμως προβλέπει μετάβαση στη σκληρή γόμα. Σε αυτή την περίπτωση το pit stop μπορεί να πραγματοποιηθεί νωρίτερα, μεταξύ των γύρων 23 και 29, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια για το δεύτερο stint. Η τρίτη στρατηγική προβλέπει τη χρήση μεσαίας και σκληρής γόμας ελαστικών, με το παράθυρο αλλαγής να τοποθετείται μεταξύ των γύρων 25 και 31. Το συγκεκριμένο σενάριο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Ferrari, καθώς τόσο ο Λεκλέρ όσο και ο Χάμιλτον έχουν δύο φρέσκα σετ μεσαίας γόμας και κανένα καινούργιο σετ μαλακής γόμας ελαστικών.

Η εκτιμώμενη απώλεια ενός pit stop στη Μαρίνα Μπέι είναι 22 δευτερόλεπτα. Αυτό αυξάνει ακόμη περισσότερο τη σημασία της θέσης στην πίστα και κάνει ένα πιθανό Αυτοκίνητο Ασφαλείας ή VSC παράγοντα που μπορεί να αλλάξει πλήρως τα δεδομένα.

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση του Grand Prix Σιγκαπούρης είναι προγραμματισμένη για τις 15:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 14:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta για να μη χάσετε λεπτό από τη δράση στη Μαρίνα Μπέι.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μπαχρέιν.