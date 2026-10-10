Ο Μαξ Φερστάπεν επικράτησε για μόλις 54 χιλιοστά του Σαρλ Λεκλέρ - Τρίτος ο Λούις Χάμιλτον, σε μια πίστα όπου ο οδηγός της Red Bull αναζητά ακόμη την πρώτη του νίκη.

Ο Μαξ Φερστάπεν, μετά τη νίκη του στον Αγώνα Σπριντ, κατέκτησε την pole position για το Grand Prix της Σιγκαπούρης, κερδίζοντας μια ιδιαίτερα κλειστή μάχη με τις δύο Ferrari στις κατατακτήριες δοκιμές. Με χρόνο 1:31.373 στη Marina Bay, ο οδηγός της Red Bull άφησε δεύτερο τον Σαρλ Λεκλέρ για μόλις 0,054 δλ., ενώ ο Λιούις Χάμιλτον ολοκλήρωσε την πρώτη τριάδα, 0,123 δλ. πίσω από την κορυφή.

IT’S MAX 🤩 VERSTAPPEN TAKES POLE FOR THE SINGAPORE GRAND PRIX!! #F1 #SingaporeGP https://t.co/3TL5LQ0QMh October 10, 2026

Το αποτέλεσμα δίνει στον Φερστάπεν την καλύτερη αφετηρία για να διεκδικήσει την πρώτη του νίκη στη Σιγκαπούρη, τη μοναδική πίστα του τρέχοντος προγράμματος της Formula 1 στην οποία δεν έχει ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Η Ferrari, πάντως, έδειξε ότι διαθέτει την ταχύτητα για να τον πιέσει, τοποθετώντας και τα δύο μονοθέσιά της στις πρώτες τρεις θέσεις.

Ο Κίμι Αντονέλι κατέλαβε την τέταρτη θέση με τη Mercedes, μπροστά από τον Λάντο Νόρις. Έκτος στις κατατακτήριες ήταν ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος όμως έχει ποινή θέσεων λόγω αλλαγής μονάδας ισχύος και αναμένεται να εκκινήσει από το πίσω μέρος του grid. Ακολούθησαν ο Όσκαρ Πιάστρι, ο Πιερ Γκασλί και οι δύο οδηγοί της Racing Bulls, Λίαμ Λόσον και Άρβιντ Λίντμπλαντ.

Q3: Ο Φερστάπεν έθεσε τον πήχη, η Ferrari πλησίασε

Ο Φερστάπεν σημείωσε το 1:31.373 από την πρώτη του προσπάθεια στο Q3, θέτοντας τον χρόνο που τελικά θα του χάριζε την πρώτη θέση. Ο Χάμιλτον βρέθηκε αρχικά λίγο περισσότερο από ένα δέκατο πίσω του, ενώ ο Αντονέλι ήταν προσωρινά τρίτος, μπροστά από τους Λεκλέρ, Νόρις, Ράσελ και Πιάστρι.

Στην τελική κατάταξη, ο Λεκλέρ ανέβηκε δεύτερος με 1:31.427, αφήνοντας τον Χάμιλτον τρίτο με 1:31.496. Μόλις 69 χιλιοστά χώρισαν τους δύο οδηγούς της Ferrari, σε μια μάχη κορυφής στην οποία οι μικρές διαφορές αποδείχθηκαν καθοριστικές.

That's Max's 50th career pole 👏👏👏 #F1 #SingaporeGP https://t.co/BkO7g1aGVz — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

Q2: Ταχύτητα από τον Χάμιλτον, ανησυχία στη Red Bull

Ο Χάμιλτον έδειξε τη δυναμική του ήδη από το Q2, κατεβάζοντας αισθητά τον χρόνο αναφοράς και βελτιώνοντας στη συνέχεια ακόμη περισσότερο την επίδοσή του. Ο Φερστάπεν πλησίασε στο ένα δέκατο, χωρίς όμως να είναι απόλυτα ικανοποιημένος από τη λειτουργία του κιβωτίου του: ο Ολλανδός παραπονέθηκε για τα κατεβάσματα, ενώ νωρίτερα ένα πρόβλημα μετάδοσης είχε θέσει εκτός μάχης τον teammate του, Ισάκ Χατζάρ.

Στη Mercedes, οι κατατακτήριες αποτέλεσαν και ευκαιρία σύγκρισης διαφορετικών τεχνικών προδιαγραφών. Ο Ράσελ χρησιμοποίησε το προηγούμενο πακέτο, ενώ ο Αντονέλι οδήγησε το αναβαθμισμένο μονοθέσιο, επιτρέποντας στην ομάδα να συλλέξει δεδομένα παρά την ποινή που επιβαρύνει τον Βρετανό.

Στη μάχη για τις τελευταίες θέσεις της δεκάδας, οι Γκασλί, Λόσον και Λίντμπλαντ εξασφάλισαν την πρόκριση. Ο Φράνκο Κολαπίντο δεν τα κατάφερε, έχοντας επαφή με τον τοίχο στην τελευταία γρήγορη προσπάθειά του.

Εκτός συνέχειας έμειναν οι Νίκο Χούλκενμπεργκ, Όλιβερ Μπέρμαν, Εστεμπάν Οκόν, Κάρλος Σάινθ, Γκάμπριελ Μπορτολέτο και Κολαπίντο, στις θέσεις 11 έως 16 αντίστοιχα. Για τον Χούλκενμπεργκ υπήρχε επίσης ενδεχόμενο ποινής για παρεμπόδιση του Σάινθ στη στροφή 5, χωρίς να έχει καταγραφεί απόφαση στο διαθέσιμο ρεπορτάζ.

Lewis Hamilton carries on where he left off Q1... He goes top of the Q2 timesheets with 10 minutes to go ⏱️ #F1 #SingaporeGP https://t.co/ff1extFcjf October 10, 2026

Q1: Πρόωρο τέλος για τον Χατζάρ

Η σημαντικότερη απώλεια του πρώτου σκέλους ήταν ο Χατζάρ. Ο οδηγός της Red Bull βγήκε αρχικά στην περιοχή διαφυγής της στροφής 8 και, όταν επέστρεψε στην πίστα, είδε τον κινητήρα του να σβήνει. Μια επανεκκίνηση των συστημάτων φάνηκε προσωρινά να λύνει το πρόβλημα, όμως στη συνέχεια έχασε σχέσεις στο κιβώτιο και δεν κατάφερε να καταγράψει χρόνο.

Ο Οκόν απέφυγε οριακά τον τοίχο στη στροφή 13, ενώ στιγμές εκτός της ιδανικής πορείας είχε και ο Λανς Στρολ. Στην κορυφή, οι McLaren έδωσαν αρχικά τον ρυθμό, αλλά ο Χάμιλτον ολοκλήρωσε το σκέλος ταχύτερος, με τον Λεκλέρ να ακολουθεί σε απόσταση μικρότερη του ενός δεκάτου. Ο Λόσον ξεχώρισε με τον τέταρτο χρόνο.

THREE MINUTES TO GO IN Q1 Isack's evening looks to be over 😖 ⬇️ IN THE DROP ZONE ⬇️ Ocon Stroll Lindblad Perez Bottas Hadjar #F1 #SingaporeGP https://t.co/h2xs44fDZC October 10, 2026

Ο Αντονέλι έχασε ένα χρόνο λόγω ορίων πίστας, αλλά προκρίθηκε στη 12η θέση, μπροστά από τον Ράσελ. Αντίθετα, αποκλείστηκαν οι Φερνάντο Αλόνσο, Άλεξ Άλμπον, Στρολ, Σέρχιο Πέρεζ, Βάλτερι Μπότας και Χατζάρ. Ο Αλόνσο ανέφερε επίσης ότι αναμένει ποινή θέσεων στην εκκίνηση.

Ο Φερστάπεν έχει πλέον μπροστά του την ευκαιρία να κλείσει μια σημαντική εκκρεμότητα στη Σιγκαπούρη. Ο αγώνας της Κυριακής θα αρχίσει στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

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