Δείτε πώς θα παραταχθούν οι 22 οδηγοί της Formula 1 στη Μαρίνα Μπέι για το GP Σιγκαπούρης, έναν από τους πιο απαιτητικούς αγώνες του πρωταθλήματος.

Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix Σιγκαπούρης. Ο 17ος αγώνας της φετινής σεζόν της Formula 1 αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον και οι κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου μάς έδωσαν μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα σειρά εκκίνησης, με τη μάχη για τη νίκη να είναι ανοικτή.

Η μάχη στη Μαρίνα Μπέι θα έχει διάρκεια 62 γύρους, με τη δύσκολη προσπέραση, τη διαχείριση των ελαστικών και την πιθανότητα εμφάνισης Αυτοκινήτου Ασφαλείας να αναμένεται να παίξουν σημαντικό ρόλο. Ο Τζορτζ Ράσελ έχει υποχωρήσει στην 21η θέση λόγω της ποινής που έχει δεχθεί για αλλαγές στη μονάδα ισχύος της Mercedes.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Το grid του αγώνα

Από την πρώτη θέση θα εκκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν. Ο οδηγός της Red Bull Racing συνέχισε το εξαιρετικό του τριήμερο και με χρόνο 1:31,373 κατέκτησε την pole position νούμερο 50 στη Formula 1 και σήμερα θα κυνηγήσει τη νίκη νούμερο 73. Δίπλα του θα βρίσκεται ο Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος έχασε την κορυφή για μόλις 0,054 δλ και σήμερα θέλει να στρίψει 1ος στη στροφή 1.

Ο Λιούις Χάμιλτον είχε την ταχύτητα για την pole, αλλά θα ξεκινήσει από την 3η θέση, έχοντας δίπλα του τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Κίμι Αντονέλι της Mercedes. Πορτοκαλί είναι η τρίτη σειρά της εκκίνησης, την οποία θα μοιραστούν οι δύο McLaren, με τον Λάντο Νόρις στην 5η θέση και τον Όσκαρ Πιάστρι στην 6η.

Ο Πιέρ Γκασλί θα βρίσκεται στην 7η θέση έπειτα από μία ακόμη εξαιρετική εμφάνιση και δίπλα του θα βρίσκεται ο εξαιρετικός Λίαμ Λόσον,. Στην πέμπτη σειρά συναντάμε τους Άρβιντ Λίντμπλαντ και Νίκο Χούλκενμπεργκ, με τον Γερμανό της Audi να μπαίνει στη 10άδα. Πίσω τους θα βρεθούν οι Όλι Μπέρμαν και Εστεμπάν Οκόν, που θέλουν βαθμούς για τη Haas.

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση του Grand Prix Σιγκαπούρης είναι προγραμματισμένη για τις 15:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 14:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta για να μη χάσετε λεπτό από τη δράση στη Μαρίνα Μπέι.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μπαχρέιν.