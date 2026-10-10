F1: Οι βαθμολογίες Οδηγών και Κατασκευαστών μετά το Σπριντ της Σιγκαπούρης

Κώστας Παστρίμας
F1: Οι βαθμολογίες Οδηγών και Κατασκευαστών μετά το Σπριντ της Σιγκαπούρης
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Ο Κίμι Αντονέλι αύξησε το προβάδισμά του στο πρωτάθλημα, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν πλησίασε στον έναν βαθμό τον Σαρλ Λεκλέρ.

Το επεισοδιακό Σπριντ του GP Σιγκαπούρης ενίσχυσε τη θέση του Κίμι Αντονέλι στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος της Formula 1. Ο Ιταλός έφτασε στους 325 βαθμούς και αύξησε τη διαφορά του από τον Τζορτζ Ράσελ στους 89, μετά την εγκατάλειψη του Βρετανού.

Ο Λιούις Χάμιλτον παραμένει τρίτος με 221 βαθμούς, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ έχει 197. Ο νικητής Μαξ Φερστάπεν έφτασε τους 196, πλησιάζοντας στον έναν βαθμό τον οδηγό της Ferrari. Ο Λάντο Νόρις ακολουθεί με 189.

Στους κατασκευαστές, η Mercedes προηγείται με 561 βαθμούς. Η Ferrari ανέβηκε στους 418, η McLaren στους 317 και η Red Bull στους 292. Η μεταξύ τους σειρά παρέμεινε αμετάβλητη μετά το Σπριντ.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘέσηΟδηγόςΟμάδαΒαθμοί
1Κίμι ΑντονέλιMercedes325
2Τζορτζ ΡάσελMercedes236
3Λιούις ΧάμιλτονFerrari221
4Σαρλ ΛεκλέρFerrari197
5Μαξ ΦερστάπενRed Bull Racing196
6Λάντο ΝόριςMcLaren189
7Όσκαρ ΠιάστριMcLaren128
8Ίσακ ΧατζάρRed Bull Racing96
9Λίαμ ΛόσονRacing Bulls69
10Πιερ ΓκασλίAlpine41
11Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls38
12Φράνκο ΚολαπίντοAlpine27
13Όλιβερ ΜπέρμανHaas23
14Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudi10
15Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi9
16Εστεμπάν ΟκόνHaas7
17Κάρλος ΣάινθWilliams7
18Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin7
19Άλεξ ΆλμπονWilliams5
20Γιούκι ΤσουνόνταRacing Bulls1
21Λανς ΣτρολAston Martin0
22Βάλτερι ΜπόταςCadillac0
23Σέρχιο ΠέρεζCadillac0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘέσηΟμάδαΒαθμοί
1Mercedes561
2Ferrari418
3McLaren317
4Red Bull Racing306
5Racing Bulls94
6Alpine68
7Haas30
8Audi19
9Williams12
10Aston Martin7
11Cadillac0

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@Photo credits: Mercedes F1

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