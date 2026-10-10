Ο Κίμι Αντονέλι αύξησε το προβάδισμά του στο πρωτάθλημα, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν πλησίασε στον έναν βαθμό τον Σαρλ Λεκλέρ.

Το επεισοδιακό Σπριντ του GP Σιγκαπούρης ενίσχυσε τη θέση του Κίμι Αντονέλι στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος της Formula 1. Ο Ιταλός έφτασε στους 325 βαθμούς και αύξησε τη διαφορά του από τον Τζορτζ Ράσελ στους 89, μετά την εγκατάλειψη του Βρετανού.

Ο Λιούις Χάμιλτον παραμένει τρίτος με 221 βαθμούς, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ έχει 197. Ο νικητής Μαξ Φερστάπεν έφτασε τους 196, πλησιάζοντας στον έναν βαθμό τον οδηγό της Ferrari. Ο Λάντο Νόρις ακολουθεί με 189.

Στους κατασκευαστές, η Mercedes προηγείται με 561 βαθμούς. Η Ferrari ανέβηκε στους 418, η McLaren στους 317 και η Red Bull στους 292. Η μεταξύ τους σειρά παρέμεινε αμετάβλητη μετά το Σπριντ.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θέση Οδηγός Ομάδα Βαθμοί 1 Κίμι Αντονέλι Mercedes 325 2 Τζορτζ Ράσελ Mercedes 236 3 Λιούις Χάμιλτον Ferrari 221 4 Σαρλ Λεκλέρ Ferrari 197 5 Μαξ Φερστάπεν Red Bull Racing 196 6 Λάντο Νόρις McLaren 189 7 Όσκαρ Πιάστρι McLaren 128 8 Ίσακ Χατζάρ Red Bull Racing 96 9 Λίαμ Λόσον Racing Bulls 69 10 Πιερ Γκασλί Alpine 41 11 Άρβιντ Λίντμπλαντ Racing Bulls 38 12 Φράνκο Κολαπίντο Alpine 27 13 Όλιβερ Μπέρμαν Haas 23 14 Γκαμπριέλ Μπορτολέτο Audi 10 15 Νίκο Χούλκενμπεργκ Audi 9 16 Εστεμπάν Οκόν Haas 7 17 Κάρλος Σάινθ Williams 7 18 Φερνάντο Αλόνσο Aston Martin 7 19 Άλεξ Άλμπον Williams 5 20 Γιούκι Τσουνόντα Racing Bulls 1 21 Λανς Στρολ Aston Martin 0 22 Βάλτερι Μπότας Cadillac 0 23 Σέρχιο Πέρεζ Cadillac 0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών