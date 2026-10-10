F1: Οι βαθμολογίες Οδηγών και Κατασκευαστών μετά το Σπριντ της Σιγκαπούρης
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Ο Κίμι Αντονέλι αύξησε το προβάδισμά του στο πρωτάθλημα, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν πλησίασε στον έναν βαθμό τον Σαρλ Λεκλέρ.
Το επεισοδιακό Σπριντ του GP Σιγκαπούρης ενίσχυσε τη θέση του Κίμι Αντονέλι στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος της Formula 1. Ο Ιταλός έφτασε στους 325 βαθμούς και αύξησε τη διαφορά του από τον Τζορτζ Ράσελ στους 89, μετά την εγκατάλειψη του Βρετανού.
Ο Λιούις Χάμιλτον παραμένει τρίτος με 221 βαθμούς, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ έχει 197. Ο νικητής Μαξ Φερστάπεν έφτασε τους 196, πλησιάζοντας στον έναν βαθμό τον οδηγό της Ferrari. Ο Λάντο Νόρις ακολουθεί με 189.
Στους κατασκευαστές, η Mercedes προηγείται με 561 βαθμούς. Η Ferrari ανέβηκε στους 418, η McLaren στους 317 και η Red Bull στους 292. Η μεταξύ τους σειρά παρέμεινε αμετάβλητη μετά το Σπριντ.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θέση
|Οδηγός
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|Κίμι Αντονέλι
|Mercedes
|325
|2
|Τζορτζ Ράσελ
|Mercedes
|236
|3
|Λιούις Χάμιλτον
|Ferrari
|221
|4
|Σαρλ Λεκλέρ
|Ferrari
|197
|5
|Μαξ Φερστάπεν
|Red Bull Racing
|196
|6
|Λάντο Νόρις
|McLaren
|189
|7
|Όσκαρ Πιάστρι
|McLaren
|128
|8
|Ίσακ Χατζάρ
|Red Bull Racing
|96
|9
|Λίαμ Λόσον
|Racing Bulls
|69
|10
|Πιερ Γκασλί
|Alpine
|41
|11
|Άρβιντ Λίντμπλαντ
|Racing Bulls
|38
|12
|Φράνκο Κολαπίντο
|Alpine
|27
|13
|Όλιβερ Μπέρμαν
|Haas
|23
|14
|Γκαμπριέλ Μπορτολέτο
|Audi
|10
|15
|Νίκο Χούλκενμπεργκ
|Audi
|9
|16
|Εστεμπάν Οκόν
|Haas
|7
|17
|Κάρλος Σάινθ
|Williams
|7
|18
|Φερνάντο Αλόνσο
|Aston Martin
|7
|19
|Άλεξ Άλμπον
|Williams
|5
|20
|Γιούκι Τσουνόντα
|Racing Bulls
|1
|21
|Λανς Στρολ
|Aston Martin
|0
|22
|Βάλτερι Μπότας
|Cadillac
|0
|23
|Σέρχιο Πέρεζ
|Cadillac
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|Mercedes
|561
|2
|Ferrari
|418
|3
|McLaren
|317
|4
|Red Bull Racing
|306
|5
|Racing Bulls
|94
|6
|Alpine
|68
|7
|Haas
|30
|8
|Audi
|19
|9
|Williams
|12
|10
|Aston Martin
|7
|11
|Cadillac
|0
@Photo credits: Mercedes F1