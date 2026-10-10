Ο Μαξ Φερστάπεν συνέχισε στη Σιγκαπούρη από εκεί που σταμάτησε στη Μαλαισία και πήρε τη νίκη στο Σπριντ μετά την έξοδο του Ράσελ στο ξεκίνημα - Χάμιλτον στη 2η και Λεκλέρ στην 3η θέση.

Ο Μαξ Φερστάπεν εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Τζορτζ Ράσελ στον πρώτο γύρο και κατέκτησε τη νίκη στο Σπριντ του GP Σιγκαπούρης. Σε έναν αγώνα που καθυστέρησε λόγω της καταρρακτώδους βροχής και σημαδεύτηκε από διαδοχικές εγκαταλείψεις, ο οδηγός της Red Bull τερμάτισε μπροστά από τον Λιούις Χάμιλτον και τον Σαρλ Λεκλέρ, με τη Ferrari να καταλαμβάνει δύο θέσεις στο βάθρο.

Το τελευταίο επεισόδιο ήρθε στον τελευταίο γύρο, όταν οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι συγκρούστηκαν διεκδικώντας την τέταρτη θέση. Ο Νόρις συνέχισε και τερμάτισε όγδοος, αλλά ο Πιάστρι εγκατέλειψε, ολοκληρώνοντας έναν αγώνα με εννέα εγκαταλείψεις, νέο αρνητικό ρεκόρ για Σπριντ της Formula 1.

MAX VERSTAPPEN WINS #F1SPRINT IN SINGAPORE! 🤩 #F1 #SingaporeGP @Gatorade https://t.co/R85tq1dOaJ — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

Η βροχή καθυστέρησε την εκκίνηση

Η δυνατή νεροποντή που έπληξε τη Marina Bay περίπου 15 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη εκκίνηση προκάλεσε καθυστέρηση μισής ώρας. Τα μονοθέσια πραγματοποίησαν δύο γύρους σχηματισμού πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας, πριν ξεκινήσει η αγωνιστική δράση.

Οι συνθήκες δεν ήταν ίδιες σε όλη την πίστα. Παρότι μεγάλο μέρος της παρέμενε βρεγμένο, υπήρχαν τμήματα που είχαν στεγνώσει, με τον Λίαμ Λόσον να αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η στροφή 13 ήταν εντελώς στεγνή. Η διαχείριση της πρόσφυσης και η πιθανότητα αλλαγής σε σλικ ελαστικά αποτελούσαν έτσι βασικές παραμέτρους του αγώνα.

Ο Ράσελ έκανε εξαιρετική εκκίνηση από τη δεύτερη θέση και πέρασε τον Φερστάπεν πριν από την πρώτη στροφή. Αντίστοιχα δυνατή ήταν η εκκίνηση του Χάμιλτον, που κέρδισε τρεις θέσεις και ανέβηκε από έκτος σε τρίτος.

The Medical Car showing just how much water there is on track at the moment 😮 #F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/Crbs8jyfsS — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

Ο Ράσελ έχασε την πρωτοπορία στον πρώτο γύρο

Η προσπάθεια του Ράσελ τελείωσε πριν ολοκληρώσει τον πρώτο γύρο. Στην έξοδο της τελευταίας στροφής, ο Βρετανός πάτησε σε βρεγμένο κερμπ, έχασε τον έλεγχο της Mercedes και χτύπησε στον τοίχο της ευθείας εκκίνησης και τερματισμού. Η εγκατάλειψή του έδωσε την πρωτοπορία στον Φερστάπεν και προκάλεσε την έξοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας.

Με τη Mercedes ακινητοποιημένη στην ευθεία, τα υπόλοιπα μονοθέσια πέρασαν από το pit lane. Στο ίδιο διάστημα, οι Λανς Στρολ και Σέρχιο Πέρες εγκατέλειψαν μετά από μεταξύ τους σύγκρουση, ενώ ο Ιζάκ Χατζάρ σταμάτησε σε διαφυγή στη στροφή 5, αναφέροντας έλλειψη πέδησης από τον κινητήρα.

Στη λίστα προστέθηκε και ο Φράνκο Κολαπίντο, με την Alpine του να σβήνει. Όταν το αυτοκίνητο ασφαλείας αποχώρησε στο τέλος του έκτου γύρου, είχαν απομείνει 17 μονοθέσια.

RUSSELL INTO THE WALL 💥 #F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/FoI1xO47XN — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

Διαδοχικές συγκρούσεις και εγκαταλείψεις

Η επανεκκίνηση έφερε ακόμη ένα περιστατικό. Ο Άλεξ Άλμπον έπεσε στο πίσω μέρος της Audi του Γκάμπριελ Μπορτολέτο, ενώ ο Βάλτερι Μπότας χτύπησε με την Cadillac του τη Williams του Άλμπον.

Οι Μπορτολέτο και Μπότας εγκατέλειψαν. Ο Άλμπον επέστρεψε στα pits για αλλαγή εμπρός πτέρυγας και συνέχισε, αλλά αργότερα η Williams του ζήτησε να αποσυρθεί. Οι αγωνοδίκες ανακοίνωσαν ότι θα εξέταζαν μετά τον αγώνα τόσο τη σύγκρουση Πέρες–Στρολ όσο και το περιστατικό Άλμπον–Μπορτολέτο.

Στην κορυφή, ο Φερστάπεν διατήρησε τον έλεγχο μετά την αποχώρηση του αυτοκινήτου ασφαλείας. Ο Χάμιλτον τερμάτισε 2,591 δευτερόλεπτα πίσω του, ενώ ο Λεκλέρ ολοκλήρωσε τρίτος, σε απόσταση 16,871 δευτερολέπτων από τον νικητή.

And we go racing again! Verstappen scampers off ahead of Hamilton and Leclerc #F1Sprint #SingaporeGP | LAP 7/20 https://t.co/u6IxgGnfkq October 10, 2026

Οι McLaren συγκρούστηκαν στον τελευταίο γύρο

Το φινάλε επιφύλασσε μια οδυνηρή εξέλιξη για τη McLaren. Ο Νόρις επιχείρησε να περάσει τον Πιάστρι για την τέταρτη θέση, όμως οι δύο συγκρούστηκαν. Ο Αυστραλός εγκατέλειψε, ενώ ο Νόρις έχασε θέσεις και περιορίστηκε στον έναν βαθμό της όγδοης θέσης.

Κερδισμένος ήταν ο Κίμι Αντονέλι, που ανέβηκε τέταρτος. Ακολούθησαν οι Λόσον, Όλιβερ Μπέρμαν και Νίκο Χούλκενμπεργκ, συμπληρώνοντας μαζί με τον Νόρις τις θέσεις που δίνουν βαθμούς.

Η νίκη ήταν η 14η του Φερστάπεν σε Σπριντ, ενώ οι πέντε βαθμοί του Αντονέλι αύξησαν τη διαφορά του από τον Ράσελ στους 89 βαθμούς. Για τον Βρετανό, το δύσκολο Σαββατοκύριακο συνεχίζεται, καθώς η αλλαγή ολόκληρης της μονάδας ισχύος τον στέλνει στο πίσω μέρος της εκκίνησης του Grand Prix.

Norris and Piastri collide 💥 Here's the moment 👇 #F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/jVetu3oSOs — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

Οι κατατακτήριες για το Grand Prix θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 16:00 ώρα Ελλάδας. Ο αγώνας της Κυριακής 11 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

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