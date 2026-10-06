Ανησυχία έχει δημιουργήσει στη Mercedes F1 η εμφάνισή της στο Grand Prix Μπαχρέιν και ενόψει του αγώνα στη Σιγκαπούρη εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

Το Grand Prix Μπαχρέιν στη Μαλαισία δημιούργησε μεγάλα ερωτήματα για τη Mercedes F1. H γερμανική ομάδα παρουσίασε ένα νέο αεροδυναμικό πακέτο στη Σεπάνγκ και αντί για επιπλέον απόδοση, η W17 δεν ήταν όσο ανταγωνιστική θα περίμεναν στο γερμανικό εργοστάσιο. Αυτό φάνηκε και στην πίστα, καθώς η Mercedes ήταν σε απόλυτη ταχύτητα πίσω τόσο από τη Red Bull Racing, που νίκησε τον αγώνα, όσο και από τη Ferrari.

Οι υπολογισμοί πριν από το τριήμερο στη Σεπάνγκ έκαναν λόγο για κέρδος περίπου τριών δεκάτων του δευτερολέπτου, όμως η πραγματικότητα στην πίστα ήταν πολύ διαφορετική. Ο επικεφαλής της Mercedes F1, Τότο Βολφ, άφησε μάλιστα ανοικτό το ενδεχόμενο η ομάδα του να έκανε βήμα προς τα πίσω.

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Το μεγάλο ερωτηματικό του νέου πακέτου

Το βασικό πρόβλημα για τη Mercedes είναι ότι τα δεδομένα δείχνουν πως η αναβάθμιση παράγει περισσότερη κάθετη δύναμη, όμως αυτό το όφελος δεν μεταφράστηκε σε αντίστοιχη βελτίωση του χρόνου γύρου. Αντίθετα, η W17 παρουσίασε καλύτερη εικόνα στις γρήγορες στροφές, χάνοντας όμως σημαντικά στις πιο αργές, ενώ επηρεάστηκε και η τελική ταχύτητα.

Το κρίσιμο ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι μηχανικοί είναι ποιο ποσοστό των προβλημάτων προήλθε από την ίδια την αναβάθμιση και ποιο από τις ιδιαίτερες συνθήκες της Σεπάνγκ, με τις υψηλές θερμοκρασίες και την παλιά, τραχιά άσφαλτο.

Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, Κίμι Αντονέλι, παραδέχθηκε ότι ούτε η ίδια η ομάδα έχει ξεκάθαρη εικόνα για το αν το νέο πακέτο έκανε πραγματικά τη Mercedes ταχύτερη.

«Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε, γιατί πραγματικά δεν γνωρίζουμε αν μας έκανε πιο γρήγορους ή πιο αργούς. Είναι δίκαιο να πούμε ότι φέτος, όποτε αγωνιστήκαμε σε πραγματικά παλιά άσφαλτο, δυσκολευτήκαμε. Για παράδειγμα στο Ζάντφορτ, η McLaren ήταν πολύ ταχύτερη από εμάς, ειδικά πάνω στην παλαιότερη άσφαλτο. Ίσως λοιπόν να έχει να κάνει απλώς με το ότι η άσφαλτος είναι πολύ παλιά και ιδιαίτερα απαιτητική για τα ελαστικά και εμείς δυσκολευόμαστε σε αυτού του είδους τις επιφάνειες».

Kimi is P2 at Sepang. Cruel luck for George costs him a podium finish late in the Grand Prix https://t.co/53VZIHqHiT — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 4, 2026

Το πρόβλημα των αργών στροφών

Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι η κατάσταση της ασφάλτου μπορεί να εξηγεί τις δυσκολίες στις αργές στροφές, όχι όμως και την απώλεια τελικής ταχύτητας.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της Mercedes, Μπράντλεϊ Λορντ, θεωρεί ότι σε αυτόν τον τομέα η εξήγηση είναι περισσότερο ξεκάθαρη, καθώς η πρόσθετη κάθετη δύναμη που έφερε το πακέτο συνοδεύεται αναπόφευκτα και από αυξημένη αεροδυναμική αντίσταση.

«Αυτό είναι πιθανότατα ένα από τα μικρότερα ερωτηματικά. Γνωρίζουμε ότι όταν προσθέτεις κάθετη δύναμη, έρχεται μαζί της και αεροδυναμική αντίσταση. Ο υπολογισμός είναι ότι όσα κερδίζεις στις στροφές θα υπερκαλύψουν όσα χάνεις στις ευθείες. Δεν υπάρχει όμως αμφιβολία ότι δυσκολευτήκαμε σε συγκεκριμένες στροφές όλο το τριήμερο και ιδιαίτερα στις πιο αργές», εξήγησε.

Σύμφωνα με τον Λορντ, το πρόβλημα πιθανότατα προέκυψε από τον συνδυασμό του νέου πακέτου με τη θερμοκρασία της πίστας και τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας: «Ο συνδυασμός των αναβαθμίσεων, της θερμοκρασίας της πίστας και της επιφάνειας ενδεχομένως δημιούργησε μια αλληλεπίδραση, ένα σύνολο συμπεριφορών που σήμαινε ότι το μονοθέσιο δεν βρισκόταν στο συνηθισμένο καλό παράθυρο λειτουργίας του».

Στο τραπέζι ακόμη μια ακραία λύση

Η Mercedes αναμένεται να πραγματοποιήσει εκτεταμένη τεχνική ανάλυση των δεδομένων πριν από τη Σιγκαπούρη και, αυτή τη στιγμή, καμία επιλογή δεν έχει αποκλειστεί.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι τα δύο μονοθέσια να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές διαμορφώσεις στην ελεύθερη δοκιμή, ώστε η ομάδα να πραγματοποιήσει μια πραγματική back-to-back σύγκριση του νέου πακέτου με την προηγούμενη προδιαγραφή. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να διαπιστώσει άμεσα ποια είναι τα πραγματικά κέρδη και οι απώλειες της αναβάθμισης. Αν τα στοιχεία δείξουν ότι το νέο πακέτο δεν λειτουργεί όπως αναμενόταν, δεν αποκλείεται ακόμη και η επιστροφή στην προηγούμενη διαμόρφωση για τους επόμενους αγώνες, παρά τις πρακτικές και υλικοτεχνικές δυσκολίες που θα δημιουργούσε μια τέτοια απόφαση.

Υπάρχει όμως και το αντίθετο σενάριο: η Mercedes να καταλήξει ότι η εικόνα στη Μαλαισία ήταν αποτέλεσμα των ακραίων θερμοκρασιών και της ιδιαίτερης ασφάλτου και να συνεχίσει κανονικά με το νέο πακέτο και στα δύο μονοθέσια.

Η απόφαση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη από τη μορφή του GP Σιγκαπούρης, καθώς πρόκειται για Sprint τριήμερο και οι ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους μόνο μία περίοδο ελεύθερων δοκιμών την Παρασκευή.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μπαχρέιν.