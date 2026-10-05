Νέα τροπή πήρε το πρωτάθλημα της Formula 1 στο Grand Prix Μπαχρέιν, με έναν παγκόσμιο πρωταθλητή να επιστρέφει στις νίκες.

Η επιστροφή της Μαλαισίας στο πρόγραμμα της Formula 1, έστω με την ονομασία Grand Prix Μπαχρέιν, ήταν μια ευχάριστη εξέλιξη, την οποία θα συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή Pole Position by Allwyn στο Youtube του Gazzetta. Η πίστα της Σεπάνγκ είναι ιδιαίτερα απαιτητική και αρεστή στον κόσμο. Όμως ποτέ δεν φημιζόταν για τους συναρπαστικούς αγώνες που προσέφερε.

Πέρα από μεμονωμένες περιπτώσεις, το racing δεν ήταν ούτε καθηλωτικό, αλλά ούτε και ανύπαρκτο. Ήταν κάπου στη μέση. Έχοντας ιδιαίτερες καμπές και σημεία που την κάνουν μοναδική, έβαλε πολύ δύσκολα σε οδηγούς και ομάδες. Κανείς όμως δεν μπορούσε να μας προετοιμάσει για αυτό που θα βλέπαμε την ημέρα του αγώνα.

A grandstand view of the start in Sepang 🙌 #F1 #BahrainGP https://t.co/pZ0ffYlDoE — Formula 1 (@F1) October 5, 2026

Είναι κατανοητό και λογικό να αργήσει να ξεκινήσει ο αγώνας λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Ήταν πρακτικά αδύνατο να υπάρξει εκκίνηση σε τέτοιες συνθήκες, καθώς οι οδηγοί δεν θα έβλεπαν τίποτα μπροστά τους. Είναι όμως ανεπίτρεπτο αυτό που συνέβη στο γύρο σχηματισμού, με τα μισά μονοθέσια να ακινητοποιούνται στην πίστα.

Ένα «bug» στο λογισμικό δεν επέτρεψε την εκκίνηση του αγώνα. Που έχουμε φτάσει; Και όχι δεν κατηγορώ μόνο έναν γι’ αυτό το φιάσκο, αλλά όλους όσους εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων για τους τεχνικούς κανονισμούς. Είναι δυνατόν να πρέπει να γίνει αναβάθμιση λογισμικού από την FIA ώστε να μπορέσουν να κάνουν download οι ομάδες στα μονοθέσια για να έχουμε Grand Prix; Δεν λέω καλή η τεχνολογία, αλλά είναι ξεκάθαρο πως το παράκαναν.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Η Red Bull είναι και πάλι εδώ

Εάν συγκρίνουμε τη Red Bull RB22 της Αυστραλίας με την RB22 της Μαλαισίας, θα δούμε δύο εντελώς διαφορετικά μονοθέσια. Από το καλοκαίρι η αυστριακή ομάδα έχει ανεβάσει στροφές και έχει μεταμορφώσει το μονοθέσιο. Από την υπερβολική υποστροφή και την αργή απόκριση στις αργές στροφές, η RB22 είναι ένα μονοθέσιο που στα χέρια του Μαξ Φερστάπεν παίρνει νίκες. Είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς στο Μίλτον Κινς και μία μικρή δικαίωση του τεχνικού διευθυντή, Πιερ Βασέ και της ομάδας του, καθώς έχουν ακούσει πολλά φέτος.

Δεν γίνεται όμως να μην αποδώσουμε τα εύσημα και στον τομέα του κινητήρα της Red Bull-Ford, τον ισχυρότερο του grid. Η RB22 ήταν με διαφορά το ταχύτερο μονοθέσιο στις ευθείες και δεν είναι ο πρώτος αγώνας που συμβαίνει αυτό. Είναι αξιοθαύμαστο αυτό που κατάφερε η αυστριακή εταιρεία. Ναι, πήρε μηχανικούς οι οποίοι έπαιρναν πρωταθλήματα με τη Mercedes και τη Honda, αλλά δεν παύει αυτό να είναι εντυπωσιακό σαν επίτευγμα.

Και φυσικά έχουν τον κατάλληλο άνθρωπο για τη δουλειά: τον Μαξ Φερστάπεν. Ξέρουμε άπαντες την αξία του και πως αν του δοθεί το κατάλληλο μονοθέσιο θα κάνει φοβερά πράγματα στην πίστα.

Το ερώτημα είναι όμως ένα: Πόσο καλή είναι πλέον η Red Bull RB22; Στη Σεπάνγκ ήταν με διαφορά το ταχύτερο μονοθέσιο με τον Φερστάπεν να «πετάει», όμως άργησε 16 αγώνες να παρουσιάσει ένα μονοθέσιο-νικητή. Αν ήταν track specific μένει να αποδειχθεί, όχι στη Σιγκαπούρη που ακολουθεί, αλλά στο Τέξας στις 25 Οκτωβρίου.

Career win No. 72 🏆 #F1 #BahrainGP https://t.co/28dki2mqXd — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

Η Mercedes έφερε αναβάθμιση ή υποβάθμιση;

Βλέποντας όχι μόνο τον αγώνα, αλλά και τα δεδομένα από όλο το τριήμερο από την W17 δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου. Το μονοθέσιο της γερμανικής ομάδας έμοιαζε να είχε χάσει απόδοση. Μέτρια τελική ταχύτητα, έως και 10 χλμ/ώρα κάτω από τη Red Bull και παρόμοια με τη Ferrari και απρόβλεπτη συμπεριφορά στις στροφές.

Από την RB22 η W17 έχανε στις δύο πρώτες και στην τελευταία στροφή έως και 0,4 δλ στο γύρο. Πιθανότατα αυτό οφείλεται στο νέο αεροδυναμικό πακέτο της γερμανικής ομάδας, όμως είναι δύο τα τινά: Είτε η Mercedes δεν έχει κατανοήσει και αξιοποιήσει πλήρως το νέο πακέτο της, είτε τα δεδομένα στην πίστα δεν συνάδουν με αυτά του εργοστασίου και αντί να δώσει απόδοση, έκοψε. Οι απαντήσεις βέβεια θα δοθούν σύντομα.

Το σίγουρο είναι ένα. Στη Μαλαισία η Mercedes δεν ήταν μόνο πίσω από τη Red Bull αλλά ήταν πίσω και από τη Ferrari σε απόδοση.

Career win No. 72 🏆 #F1 #BahrainGP https://t.co/28dki2mqXd — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

Το πρωτάθλημα «κλείδωσε»

Όσο χάρηκε, χάρηκε ο Τζορτζ Ράσελ μετά τη νίκη του στο Μπακού, γιατί στη Μαλαισία τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καθόλου καλά. Η εγκατάλειψή του έβαλε μάλλον «ταφόπλακα» στις όποιες ελπίδες είχε για τίτλο. Ο ενθουσιασμός του κατέρρευσε απότομα, κάτι το οποίο είναι δύσκολο για έναν οδηγό να δεχθεί. Πρέπει μέσα σε μερικά 24ωρα να συνέλθει γιατί αυτό μπορεί να του γκρεμίσει ακόμη περισσότερο την ψυχολογία και την απόδοσή του στην πίστα.

Όσο για τον Αντονέλι, δεν τον πείραξε καθόλου που δεν διεκδίκησε τη νίκη, δεν είναι αυτός ο στόχος του πλέον. Έκανε τα λαθάκια του στη Σεπάνγκ, αλλά τα έκανε ως ο ταχύτερος οδηγός της Mercedes και αυτό είναι που έχει σημασία. Πλέον μετρά αντίστροφα για μία ιστορική στέψη.

Toto couldn't hide his frustration 😠 #F1 #BahrainGP https://t.co/YBHGdiOwpB — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

Πόσες ακόμη ευκαιρίες θα πετάξει η Ferrari;

Μετά τις δοκιμές της Παρασκευής και τα δεδομένα που είχαμε στα χέρια μας κανένας δεν περίμενε τη Ferrari σε θέση βάθρου. Η επιλογή των σλικ ελαστικών εκ του αποτελέσματος ήταν λανθασμένη αλλά το ζήτημα είναι ένα, έγινε πάλι λάθος.

Ευτυχώς για τη Scuderia ο Χάμιλτον είχε τρομερό ρυθμό και έχοντας 11 γύρους πιο φθαρμένα ελαστικά, κινούνταν σε ρυθμό εφάμιλλο του Φερστάπεν. Η SF-26 δεν είχε την ταχύτητα για τη νίκη, όμως ήταν το δεύτερο ταχύτερο μονοθέσιο στη Σεπάνγκ και θα μπορούσε να είναι στη μάχη αντί να ανεβαίνουν οι οδηγοί της στην κατάταξη από τη 15η και 18η θέση. Η στρατηγική του Λεκλέρ ήταν ευφυής να ξεφορτωθεί τις McLaren και πλέον στο πρωτάθλημα κατασκευαστών φαίνεται να «κλειδώνει» τη 2η θέση.

The top three receive their trophies! 🥳 #F1 #BahrainGP https://t.co/fz3YiMjECn — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

Αυτά που είδαμε και δεν είδαμε

Εξαιρετική εμφάνιση από την Aston Martin στη Μαλαισία. Διπλή πρόκριση στο Q2 το Σάββατο και την Κυριακή είχε το καλύτερο φετινό της αποτέλεσμα. Και το ενθαρρυντικό ήταν πως και οι δύο οδηγοί ήταν για βαθμούς, αλλά ο Λανς Στρολ στάθηκε άτυχος με τη στρατηγική.

Η AMR26 ήταν μεταμορφωμένη στη Σεπάνγκ. Πολύ καλή στις στροφές, αλλά ξεχώρισε στην έξοδο των στροφών και η μηχανική πρόσφυση που παρήγαγε το μονοθέσιο. Επιπλέον, άλλοι οδηγοί δυσκολεύονταν να περάσουν τους Αλόνσο και Στρολ. Ένα άκρως θετικό βήμα προόδου από την ομάδα του Σίλβερστον αλλά και από πλευράς Honda.

Fernando's driving skills are as sharp as they ever were 💪 #F1 #BahrainGP https://t.co/mzZdinnzYG — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

Το highlight του αγώνα ήταν ξεκάθαρα το διπλό προσπέρασμα του Νίκο Χούλκενμπεργκ στους Λανς Στρολ και Έστεμπαν Οκόν. Ο Γερμανός το τόλμησε και βούτηξε εντυπωσιακά στα φρένα της στροφής 4. Πολύ κρίμα που δεν είδαμε κάποιο replay. Αλλά ποιος είναι; Ο Φερστάπεν, ο Χάμιλτον, ο Αντονέλι ή ο Λεκλέρ για να έχουμε replay από 10 διαφορετικές λήψεις και 4-5 social media posts;

Η Μαλαισία μας άφησε μια «γλυκιά» γεύση, σε έναν αγώνα που μας έδειξε πολλά και την ανάλυσή του θα την κάνουμε σήμερα στη LIVE εκπομπή Pole Position by Allwyn στο Youtube του Gazzetta στις 16:30.