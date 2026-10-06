Η νέα έκδοση του MINI Countryman παρουσιάστηκε στην Auto Athina, με ιδιαίτερη σχεδίαση, πρόσθετο εξοπλισμό και έμφαση στις υπαίθριες δραστηριότητες.

Το MINI Countryman Untamed Edition πραγματοποίησε την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα στην Auto Athina, φέρνοντας μια νέα πρόταση στη γκάμα του μεγαλύτερου μοντέλου της MINI. Η ειδική έκδοση συνδυάζει αποκλειστικά σχεδιαστικά στοιχεία με εξοπλισμό για υπαίθριες δραστηριότητες και, ανάλογα με την έκδοση και την αγορά, αλλαγές που ενισχύουν τις δυνατότητες εκτός δρόμου.

Η παραγωγή της νέας έκδοσης θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2026 στο εργοστάσιο του BMW Group στη Λειψία, με το λανσάρισμα στην αγορά να προγραμματίζεται για τις αρχές του 2027. Ανάλογα με την αγορά, η Untamed Edition θα προσφέρεται στα Countryman C, D και S ALL4, καθώς και στα ηλεκτρικά Countryman E και SE ALL4.

Ξεχωριστή σχεδίαση και προστασία

Η νέα εμπρός μάσκα με την κάθετη γεωμετρία αποτελεί ένα από τα βασικά γνωρίσματα της Untamed Edition. Το περίγραμμά της, οι προστατευτικές ποδιές εμπρός και πίσω, τα ένθετα στα μαρσπιέ και τα εμβλήματα έχουν φινίρισμα Dark Steel. Στην κολόνα C υπάρχει αποκλειστικό λογότυπο Untamed με γραφική απεικόνιση βουνού.

Οι ανάγλυφες μαύρες ματ προστατευτικές μεμβράνες στους θόλους των τροχών, στα μαρσπιέ και στο καπό ενισχύουν την προστασία από φθορές που προκαλούν τα χαλίκια. Την εικόνα συμπληρώνουν οι αποκλειστικές ζάντες 19 ιντσών «Untamed Edition Spoke», με πέντε ακτίνες και σχεδιαστικές αναφορές στις κλασικές χαλύβδινες ζάντες οχημάτων εκτός δρόμου.

Η χρωματική παλέτα περιλαμβάνει τις αποκλειστικές αποχρώσεις Hideaway Grey, Nomad Blue και Frozen Nomad Blue, μαζί με τις Nanuq White και Midnight Black. Η Frozen Nomad Blue διαθέτει ματ φινίρισμα, ενώ για την οροφή προσφέρονται οι αποχρώσεις Glazed White και Jet Black.

Διαφορετικές δυνατότητες ανά έκδοση

Οι αλλαγές στην ανάρτηση και στα ελαστικά διαφοροποιούνται ανάλογα με την αγορά και το σύστημα κίνησης. Η ανύψωση της ανάρτησης κατά 15 χλστ. - προσφέρεται αποκλειστικά στις ηλεκτρικές εκδόσεις- αυξάνει την απόσταση από το έδαφος έως και κατά 19 χλστ., ανάλογα με τη διαμόρφωση, και συνοδεύεται από βελτιωμένες γωνίες προσέγγισης και ράμπας.

Τα ελαστικά Pirelli Scorpion All Terrain Plus αποτελούν επίσης μέρος της πρότασης της MINI για την Untamed Edition και θα είναι διαθέσιμα χωρίς επιπλέον χρέωση για τα μοντέλα ALL4/SE ALL4, σε συνδυασμό με τις ζάντες 19 ιντσών.

Στις αντίστοιχες διαμορφώσεις, τα συστήματα ABS, DSC και διεύθυνσης έχουν προσαρμοστεί στη νέα ανάρτηση και στα ελαστικά παντός εδάφους. Το σύστημα ALL4 ενισχύει την πρόσφυση στις τετρακίνητες εκδόσεις, ενώ με προαιρετικό κοτσαδόρο η δυνατότητα ρυμούλκησης φτάνει έως τα 2.000 κιλά, ανάλογα με την έκδοση.

Εσωτερικό και εξοπλισμός κάμπινγκ

Στην καμπίνα, η Untamed Edition χρησιμοποιεί μπλε και γκρι τόνους, πλεκτές επιφάνειες και λεπτομέρειες Dark Steel. Τα καθίσματα φέρουν το λογότυπο Untamed, ενώ διακοσμητικές ραφές και στοιχεία σε Cornflower Blue συνδέουν οπτικά το εσωτερικό με τον χαρακτήρα της έκδοσης. Ο επανασχεδιασμένος αποθηκευτικός χώρος της κεντρικής κονσόλας διαθέτει ελαστικούς ιμάντες συγκράτησης, με αναφορές στον εξοπλισμό υπαίθριων δραστηριοτήτων.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται σπορ καθίσματα John Cooper Works με συνδυασμό Vescin/cord, σπορ τιμόνι με θερμαινόμενη στεφάνη, ανθρακί επένδυση ουρανού και πλεκτό ύφασμα στο ταμπλό. Υπάρχουν επίσης μεταλλικό χρώμα, οροφή και καλύμματα καθρεπτών σε μαύρο ή λευκό, καθώς και ταπέτα παντός καιρού για την καμπίνα και τον χώρο αποσκευών.

Για τις διανυκτερεύσεις στην ύπαιθρο, η MINI προσφέρει ως έξτρα εξοπλισμό σκηνή οροφής που αναπτύχθηκε με την ιταλική AUTOHOME. Ανοίγει με τη βοήθεια αμορτισέρ αερίου, διαθέτει πανοραμικά ανοίγματα και κατασκευή από υλικά ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες. Το επιτρεπόμενο φορτίο οροφής είναι 75 κιλά κατά την κίνηση και 300 κιλά όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο. Παράλληλα, η συνεργασία με τη HELINOX περιλαμβάνει πτυσσόμενες καρέκλες και τραπέζια κάμπινγκ.

Οι ελληνικές τιμές

Για το MINI Countryman C Untamed Edition, οι ανακοινωμένες διαμορφώσεις ανά πακέτο εξοπλισμού έχουν ως εξής: