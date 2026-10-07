Renault E-Space Concept: Το πνεύμα του Espace επιστρέφει στο Παρίσι

Η Renault θα αποκαλύψει στις 12 Οκτωβρίου το E-Space Concept, μαζί με αναβαθμίσεις στα ηλεκτρικά μοντέλα της και δύο ακόμη πρωτότυπα.

Η Renault επαναφέρει τη φιλοσοφία του εμβληματικού Espace μέσα από ένα νέο πρωτότυπο που εξερευνά την οικογενειακή μετακίνηση στην ηλεκτρική εποχή. Το E-Space Concept θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του στις 12 Οκτωβρίου, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, αποτελώντας την κεντρική παρουσίαση της μάρκας σε ένα πρόγραμμα με ανανεωμένα μοντέλα, νέες μπαταρίες και ψηφιακές λειτουργίες.

Η ονομασία παραπέμπει στο Espace που παρουσιάστηκε το 1984. Το «E» συνδέεται με την τεχνολογία εξηλεκτρισμού E-Tech, ενώ το «Space» υπογραμμίζει την έμφαση στον εσωτερικό χώρο και στην εμπειρία των επιβατών. Η Renault παρουσιάζει το πρωτότυπο ως μια σύγχρονη ερμηνεία της φιλοσοφίας «voitures à vivre», δηλαδή αυτοκινήτων σχεδιασμένων γύρω από την καθημερινή ζωή και τις ανάγκες των ανθρώπων που τα χρησιμοποιούν.

Ένα νέο οικογενειακό πρωτότυπο

Το E-Space Concept έχει μήκος 4,70 μέτρων και αμάξωμα στην απόχρωση black rubé. Η σχεδίασή του περιλαμβάνει μεγάλες φωτεινές λωρίδες σε σχήμα «U» εμπρός και πίσω, οι οποίες περιγράφουν το περίγραμμα του αυτοκινήτου. Στο κέντρο του εμπρός μέρους, το φωτιζόμενο σήμα της Renault συνδυάζεται με γραφικά από pixels, δημιουργώντας την εντύπωση ότι αιωρείται.

Προς το παρόν, η εταιρεία δεν ανακοινώνει ισχύ, χωρητικότητα μπαταρίας, αυτονομία ή αναλυτική διαμόρφωση της καμπίνας. Η παρουσίαση στις 12 Οκτωβρίου θα δώσει περισσότερες πληροφορίες για το πρωτότυπο, ενώ στο συγκεκριμένο δελτίο δεν υπάρχει δέσμευση για έκδοση παραγωγής.

Στο περίπτερο της Renault, έκτασης 2.500 τ.μ., θα βρίσκονται επίσης τα Renault 8 Gordini Concept και Renault 4 JP4x4 Concept. Το πρώτο είναι ένα ηλεκτρικό διθέσιο κουπέ με αναφορές στους αγώνες ράλλυ και στο ιστορικό Gordini. Το δεύτερο αντλεί έμπνευση από τις εκδόσεις Plein Air του 1969 και JP4 του 1981 του Renault 4, συνδυάζοντας τον χαρακτήρα οχήματος αναψυχής με τετρακίνηση.

Αναβάθμιση για το Megane E-Tech

Το Megane E-Tech Electric θα παρουσιαστεί με ανανεωμένη εξωτερική σχεδίαση και νέα μπαταρία τεχνολογίας LFP, χωρητικότητας 67 kWh. Η Renault ανακοινώνει αυτονομία έως 500 χλμ. και βελτίωση κατά 25% στις επιδόσεις φόρτισης συνεχούς ρεύματος, με τη φόρτιση από 15% έως 80% να ολοκληρώνεται σε 24 λεπτά.

Οι αλλαγές περιλαμβάνουν επίσης το νέο πρόγραμμα οδήγησης Smart Mode, τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Gemini της Google και πρόσθετες λειτουργίες στο σύστημα πολυμέσων OpenR Link. Η ενσωμάτωση του Gemini θα επεκταθεί μέσω ασύρματων ενημερώσεων σε συμβατά αυτοκίνητα με OpenR Link και ενσωματωμένες υπηρεσίες Google, επιτρέποντας την αναβάθμιση του ψηφιακού βοηθού χωρίς επίσκεψη σε συνεργείο.

Παράλληλα, η Renault προγραμματίζει τη σταδιακή διάθεση μπαταριών LFP σε ολόκληρη την ηλεκτρική γκάμα επιβατικών της. Μετά τα Twingo και Megane, θα ακολουθήσουν τα Scenic και Renault 5 E-Tech Electric και στη συνέχεια το Renault 4 E-Tech Electric. Οι ανακοινωμένες ωφέλιμες χωρητικότητες είναι 27,5 kWh για το Twingo, 37 kWh για το Renault 5 και 67 kWh για τα Megane και Scenic. Οι μπαταρίες χρησιμοποιούν αρχιτεκτονική cell-to-pack, με στόχο καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου και πιο ανταγωνιστική σχέση τιμής και αυτονομίας.

Twingo, Turbo 3E και Rafale

Το Twingo E-Tech Electric αποκτά την προαιρετική πανοραμική γυάλινη οροφή Twingobay, επιφάνειας 0,7 τ.μ. Σύμφωνα με τη Renault, η πολυστρωματική κατασκευή της φιλτράρει το 99,9% της υπεριώδους ακτινοβολίας και περιορίζει τη μετάδοση θερμότητας, επιτρέποντας τη χρήση της χωρίς εσωτερικό σκιάδιο. Οι παραγγελίες θα ανοίξουν τις επόμενες εβδομάδες, με κόστος 550 ή 600 ευρώ ανάλογα με τη χώρα. Δεν ανακοινώνεται συγκεκριμένη τιμή για την Ελλάδα.

Το Renault 5 Turbo 3E θα εκτεθεί ως τεχνικό πρωτότυπο κοντά στη μελλοντική μορφή παραγωγής του. Διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες ενσωματωμένους στους πίσω τροχούς και αποδίδει 555 ίππους. Μια δεύτερη διαμόρφωση με ιδιαίτερους χρωματισμούς θα παρουσιάζει τις δυνατότητες εκτεταμένης εξατομίκευσης του μοντέλου.

Το πρόγραμμα συμπληρώνει η περιορισμένη έκδοση Rafale hypnotic, η οποία βασίζεται στο Rafale hyper hybrid E-Tech 4x4 των 300 ίππων, στην έκδοση Atelier Alpine. Η Renault αναφέρει αποκλειστικά σχεδιαστικά στοιχεία και πρόσθετο εξοπλισμό, με τις αναλυτικές πληροφορίες να παρουσιάζονται χωριστά.

Στο Hall 6 θα υπάρχει και ξεχωριστό περίπτερο Renault Pro+, με τα Kangoo, Trafic και Master, λύσεις μετασκευών και τις υπηρεσίες Renault UPTIMIZE για επαγγελματίες. Ανάμεσα στα εκθέματα θα βρίσκεται το νέο Trafic Van E-Tech Electric, ενώ στο κύριο περίπτερο οι επισκέπτες θα μπορούν να οδηγήσουν εικονικά το Renault 5 Turbo 3E μέσω δύο προσομοιωτών.

