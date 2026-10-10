Ανακουφισμένος και χαρούμενος ήταν ο Μαξ Φερστάπεν έπειτα από το τέλος του Q3 στη Σιγκαπούρη όπου κατέκτησε την pole position.

Με κεκτημένη ταχύτητα από τον Αγώνα Σπριντ, ο Μαξ Φερστάπεν με μία θεσπέσια επίδοση πήρε την pole position για το Grand Prix Σιγκαπούρης στη Μαρίνα Μπέι. Ο Ολλανδός χρειάστηκε μία προσπάθεια ώστε να κάνει τον ταχύτερο χρόνο και έφτασε τις 50 pole καριέρας στη Formula 1.

Έτσι, ο Φερστάπεν θα επιχειρήσει να κάνει το απόλυτο στη Σιγκαπούρη το 2026 και να πάρει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στη σεζόν.

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Μία απολαυστική pole

Οι διαφορές στις κατατακτήριες ήταν μικρές, όμως ο Φερστάπεν κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή σε μία πίστα που τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν από τις καλύτερες για τη Red Bull Racing. Για αυτό και ο ίδιος δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα.

«Ήταν καλά, απλώς οι διαφορές ήταν πολύ μικρές. Νομίζω ότι ήμασταν πολύ κοντά μεταξύ μας σε όλη τη διάρκεια των κατατακτήριων, οπότε φυσικά είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην pole, γιατί αυτή είναι εκείνη που ήθελα», ανέφερε.

Ο Φερστάπεν τόνισε ότι η RB22 ήταν ανταγωνιστική από την αρχή του τριημέρου, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν ακόμη σημεία στα οποία μπορούσε να γίνει καλύτερη: «Το μονοθέσιο ήταν αρκετά δυνατό όλο το Σαββατοκύριακο. Φυσικά υπάρχουν πάντα πράγματα που εξετάζεις και μπορούν να βελτιωθούν, όμως ήταν αρκετό για την pole, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος».

POLE IN SINGAPORE SECURED 🦁👏 https://t.co/fYCOzJVAbK — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 10, 2026

Η αλλαγή που έφερε το 2026

Η Σιγκαπούρη παραδοσιακά αποτελούσε μία από τις δυσκολότερες πίστες για τον Φερστάπεν και τη Red Bull Racing. Ο ίδιος θεωρεί ότι οι νέοι τεχνικοί κανονισμοί του 2026 έχουν αλλάξει τα χαρακτηριστικά του μονοθεσίου και τον τρόπο με τον οποίο αποδίδει στη συγκεκριμένη διαδρομή.

«Έχουμε νέους κανονισμούς και νομίζω ότι το μονοθέσιό μας πλέον λειτουργεί λίγο διαφορετικά σε σχέση με την προηγούμενη γενιά κανονισμών. Είμαστε δυνατοί σε διαφορετικά σημεία μιας στροφής», ανέφερε.

Ο Φερστάπεν στάθηκε επίσης στη συνολική πρόοδο της Red Bull Racing το τελευταίο διάστημα: «Βρισκόμαστε πραγματικά σε μία θετική πορεία και για εμάς είναι πολύ ξεχωριστό να παίρνουμε την pole εδώ».

Όλη η δράση του GP Σιγκαπούρης στο Gazzetta

Η εκκίνηση για το Grand Prix Σιγκαπούρης είναι προγραμματισμένη για τις 15:00 ώρα Ελλάδος την Κυριακή. Συντονιστείτε στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 14:30 για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μπαχρέιν.