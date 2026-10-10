Η Hyundai θα παρουσιάσει στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού νέα B-SUV και C-SUV, αλλά και το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό ελαφρύ επαγγελματικό της όχημα.

Η Hyundai επιστρέφει στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού με μια από τις σημαντικότερες παρουσίες της στην ευρωπαϊκή αγορά τα τελευταία χρόνια. Στο «Paris Motor Show 2026» η κορεατική μάρκα θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα ενός νέου B-SUV, την ευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου C-SUV και θα παρουσιάσει παράλληλα το πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό ελαφρύ επαγγελματικό όχημα.

Η παρουσία της εταιρείας στη γαλλική πρωτεύουσα εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική ενίσχυσης της γκάμας της στην Ευρώπη, με έμφαση στις κατηγορίες SUV και στην περαιτέρω επέκταση της ηλεκτροκίνησης. Η Hyundai φιλοδοξεί να καλύψει τόσο τις ανάγκες της ιδιωτικής μετακίνησης όσο και εκείνες των επαγγελματιών, με νέα μοντέλα που θα τοποθετηθούν σε βασικές κατηγορίες της αγοράς.

Νέα SUV στο προσκήνιο

Στο επίκεντρο της παρουσίας της Hyundai θα βρεθεί η παγκόσμια πρεμιέρα ενός νέου SUV κατηγορίας Β, μαζί με την ευρωπαϊκή αποκάλυψη ενός νέου SUV κατηγορίας C. Τα δύο μοντέλα θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην επόμενη φάση της στρατηγικής της εταιρείας για την ευρωπαϊκή αγορά, όπου τα SUV εξακολουθούν να συγκεντρώνουν μεγάλο μέρος των πωλήσεων.

Παράλληλα, θα παρουσιαστεί και νέα έκδοση ενός από τα βασικά μοντέλα της Hyundai, με περισσότερο σπορ προσανατολισμό και αλλαγές που θα ενισχύσουν την παρουσία του σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες της αγοράς.

Η εταιρεία θα ανοίξει επίσης νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική ηλεκτροκίνηση, παρουσιάζοντας το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό ελαφρύ επαγγελματικό όχημά της. Η συγκεκριμένη πρεμιέρα σηματοδοτεί την επέκταση της ηλεκτρικής στρατηγικής της Hyundai πέρα από τα επιβατικά αυτοκίνητα.

«Η επιστροφή της Hyundai στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τη μάρκα μας στην Ευρώπη. Το Παρίσι είναι η ιδανική σκηνή για να παρουσιάσουμε τη δυναμική και την κατεύθυνση της γκάμας μας και να υπογραμμίσουμε τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας στην Ευρώπη», δήλωσε ο President και CEO της Hyundai Motor Europe, Xavier Martinet.

Η συνέντευξη Τύπου της Hyundai είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 16:05 ώρα Ελλάδος.