Με τον εαυτό του τα έβαλε ο Σαρλ Λεκλέρ στις κατατακτήριες του GP Σιγκαπούρης, καθώς πιστεύει πως θα μπορούσε να βρίσκεται εκείνος στη θέση του Μαξ Φερστάπεν.

Με έναν ταχύτατο γύρο στο τέλος του Q3, o Σαρλ Λεκλέρ κατάφερε να πάρει τη 2η θέση στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Σιγκαπούρης. Ο χρόνος του όμως δεν ήταν αρκετός ώστε να ξεπεράσει τον Μαξ Φερστάπεν που έφτασε στις 50 pole καριέρας.

Όμως όπως δήλωσε μετά τις κατατακτήριες δοκιμές, ο Λεκλέρ γνωρίζει πως θα μπορούσε να είναι μία θέση παραπάνω στην κατάταξη.

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Ο Λεκλέρ έχασε μια σπουδαία ευκαιρία

Ο οδηγός της Ferrari αντιμετώπισε προβλήματα κυρίως στα Q1 και Q2, με τη συμπεριφορά των φρένων να δυσκολεύει σημαντικά το έργο του. Παρ’ όλα αυτά, στο Q3 κατάφερε να ανεβάσει τον ρυθμό του και θεωρεί ότι είχε ακόμη και τη δυνατότητα να διεκδικήσει την pole.

Ο Λεκλέρ εξήγησε ότι ο καλύτερος γύρος του ήρθε ακριβώς τη στιγμή που τον χρειαζόταν, αν και παραδέχθηκε ότι η συνολική εικόνα των κατατακτήριων δεν ήταν ιδιαίτερα ομαλή.

«Ας πούμε ότι ο καλός γύρος ήρθε την κατάλληλη στιγμή, στο τέλος. Δυσκολεύτηκα πολύ σε αυτές τις κατατακτήριες. Το Q1 και το Q2 ήταν πολύ δύσκολα. Συνέβαιναν κάποια περίεργα πράγματα με τα φρένα, το μονοθέσιο τραβούσε λίγο υπό πέδηση, κάτι που δεν είναι καθόλου ευχάριστο σε μία πίστα αν κι αυτή», είπε αρχικά.

Στο Q3 η κατάσταση βελτιώθηκε, όμως ο ίδιος θεωρεί ότι άφησε χρόνο στην πίστα: «Στο Q3 ο γύρος ήταν εντάξει. Έκανα κάποια λάθη και νομίζω πως είχα τη δυνατότητα να είμαι εγώ στην pole σήμερα, αλλά ο Μαξ έκανε απλώς καλύτερη δουλειά».

Μικρές αλλαγές πριν τις κατατακτήριες

Ο Λεκλέρ αποκάλυψε επίσης ότι προχώρησε σε ορισμένες μικρές αλλαγές στο μονοθέσιο πριν από τις κατατακτήριες, καθώς ήταν ήδη σχετικά ικανοποιημένος με την ισορροπία της Ferrari από την προηγούμενη ημέρα.

«Άλλαξα λίγο το μονοθέσιο. Ήμουν σχετικά ευχαριστημένος χθες, οπότε αλλάξαμε κάποια πράγματα, αλλά όχι πολλά. Ίσως κάναμε μία μικρή λανθασμένη εκτίμηση στο Q3 με την πτέρυγα και θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει λίγο καλύτερη δουλειά. Αλλά αν ρωτήσεις όλους τους οδηγούς, όλοι θα βρουν κάτι που θα μπορούσαν να είχαν κάνει καλύτερα στον τελευταίο γύρο του Q3».

Όλη η δράση του GP Σιγκαπούρης στο Gazzetta

Η εκκίνηση για το Grand Prix Σιγκαπούρης είναι προγραμματισμένη για τις 15:00 ώρα Ελλάδος την Κυριακή. Συντονιστείτε στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 14:30 για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μπαχρέιν.