Η δράση στο MotoGP συνεχίζεται στην εντυπωσιακή Μανταλίκα της Ινδονησίας, με τη μάχη του τίτλου ανάμεσα στους Χόρχε Μαρτίν και Μαρκ Μάρκεθ να κορυφώνεται.

Η αγωνιστική δράση στον κόσμο του MotoGP συνεχίζεται και αυτό το τριήμερο, με το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλέτας να επισκέπτεται την εντυπωσιακή Μανταλίκα της Ινδονησίας.

Το ταξίδι του MotoGP στην Ασία συνεχίζεται, καθώς αμέσως μετά το Grand Prix Ιαπωνίας ακολουθεί ο αγώνας της Ινδονησίας το τριήμερο 9-11 Οκτωβρίου. Η Μανταλίκα φιλοξενεί τον 17ο αγώνα της φετινής σεζόν, με το πρωτάθλημα να μπαίνει πλέον στην τελική του ευθεία και τη μάχη για τον τίτλο να παραμένει εντελώς ανοικτή.

#MotoGP action doesn't stop! ✊ This week we're racing at the breathtaking Mandalika International Circuit! 🌴 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/v2FXxoMnaI — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 7, 2026

Γνωρίστε την πίστα

Η πίστα της Μανταλίκα βρίσκεται στο νησί Λομπόκ και φιλοξένησε για πρώτη φορά αγώνα MotoGP το 2022, όταν το πρωτάθλημα επέστρεψε στην Ινδονησία έπειτα από 25 χρόνια απουσίας. Η διαδρομή έχει μήκος 4,3 χλμ. και διαθέτει 17 στροφές, από τις οποίες οι 11 είναι δεξιές και οι 6 αριστερές. Ο κυριακάτικος αγώνας θα έχει διάρκεια 27 γύρων, με τους αναβάτες να καλύπτουν συνολικά 116,13 χλμ.

Η υψηλή θερμοκρασία, η υγρασία και η πρόσφυση που αλλάζει σημαντικά μέσα στο τριήμερο κάνουν τη Μανταλίκα μία από τις πιο ιδιαίτερες πίστες του προγράμματος. Το 2025 νικητής ήταν ο Φερμίν Αλντεγκέρ, ενώ το απόλυτο ρεκόρ γύρου ανήκει στον Μάρκο Μπεζέκι με χρόνο 1:28,832.

The stakes are high. The battles continue in Mandalika! 🐦‍🔥🔥 #IndonesianGP 🇮🇩 | #MotoGP https://t.co/Q9PvveTvG8 October 7, 2026

Η μάχη του τίτλου συνεχίζεται

Το Grand Prix Ιαπωνίας έφερε ακόμη πιο κοντά τους δύο βασικούς διεκδικητές του τίτλου. Ο Μαρκ Μάρκεθ κέρδισε τόσο τον Αγώνα Σπριντ όσο και τον κυριακάτικο αγώνα στο Μοτέγκι και μείωσε τη διαφορά του από τον Χόρχε Μαρτίν στους μόλις 2 βαθμούς.

Ο Μαρτίν εξακολουθεί να προηγείται στη βαθμολογία, όμως η πίεση πλέον είναι τεράστια. Η Μανταλίκα έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Μάρκεθ, καθώς δεν έχει καταφέρει ακόμη να κερδίσει Grand Prix στην πίστα της Ινδονησίας.

Το αγωνιστικό ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στους δύο πρωτοπόρους. Ο Μάρκο Μπεζέκι παραμένει επίσης κοντά στη μάχη της κορυφής, ενώ η ιδιαίτερη φύση της πίστας μπορεί να ανακατέψει σημαντικά την ισορροπία δυνάμεων ανάμεσα σε Ducati, Aprilia και KTM.

Η μετάδοση και το πρόγραμμα του Grand Prix

Το Grand Prix Ινδονησίας θα μεταδοθεί ζωντανά από το COSMOTE SPORT 5HD. Όπως συμβαίνει παραδοσιακά στους αγώνες της Ασίας, οι ώρες για το ελληνικό κοινό είναι πρωινές.

Πρόγραμμα Grand Prix Ινδονησίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου

05:45-06:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

10:00-11:00 – Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

05:10-05:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

05:50-06:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

10:00 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

05:40-05:50 – Warm Up

10:00 – Αγώνας

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