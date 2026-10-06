Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Μίκα Χάκινεν, μίλησε στον Στάθη Κοκκορόγιαννη και το gMotion by Gazzetta για την καριέρα του, τη McLaren και το Allwyn x McLaren Racing Live in Athens.

Ο Μίκα Χάκινεν είναι αναμφίβολα μία από τις εμβληματικές προσωπικότητες στην ιστορία της McLaren Racing και της Formula 1. Ο Φινλανδός κατέκτησε δύο διαδοχικά Παγκόσμια Πρωταθλήματα, το 1998 και το 1999, γράφοντας το όνομά του στην ιστορία της βρετανικής ομάδας και πρωταγωνιστώντας σε μία από τις σημαντικότερες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας του σπορ.

Στο περιθώριο του Allwyn x McLaren Racing Live in Athens, ο Χάκινεν μίλησε στον Στάθη Κοκκορόγιαννη και το gMotion by Gazzetta για τη διαδρομή του προς την κορυφή, τη στιγμή που κατάλαβε ότι είχε όσα χρειάζονταν για να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής, τη σημερινή McLaren και τον Λάντο Νόρις. Παράλληλα, εξήγησε τι αλλάζει στη νοοτροπία ενός οδηγού όταν κατακτήσει τον πρώτο του τίτλο και γιατί θα ήθελε να αγωνίζεται στη σύγχρονη Formula 1.

Η ιδιαίτερη σημασία του Allwyn x McLaren Racing Live in Athens

Η παρουσία του Χάκινεν στην Αθήνα τού έδωσε την ευκαιρία να βρεθεί ξανά πίσω από το τιμόνι ενός μονοθεσίου της McLaren, αλλά και πολύ πιο κοντά στους φίλους της Formula 1 απ' όσο επιτρέπει συνήθως ένα αγωνιστικό τριήμερο.

Τον ρωτήσαμε αρχικά τι σημαίνει για τον ίδιο το γεγονός ότι ταξιδεύει σε ολόκληρο τον κόσμο, οδηγώντας ιστορικά μονοθέσια της McLaren μπροστά σε χιλιάδες θεατές σε εκδηλώσεις όπως αυτή της Αθήνας.

«Καταρχάς, είναι πραγματικά φανταστικό που βρίσκομαι εδώ, στην Αθήνα. Είστε σπουδαίοι φίλοι της Formula 1 και των οδηγών και είναι υπέροχο που βρίσκομαι ξανά εδώ, στην Αθήνα, μαζί με την Allwyn και τη McLaren. Ορισμένες φορές, όταν αγωνίζεσαι στη Formula 1, βρίσκεσαι μέσα στο paddock μαζί με την ομάδα σου, ενώ οι φίλαθλοι είναι πίσω από τον φράχτη και κάποιες φορές βρίσκονται πολύ μακριά. Το γεγονός ότι η McLaren και η Allwyn διοργανώνουν μια τέτοια εκδήλωση εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, επιτρέπει στους φιλάθλους να έρθουν πραγματικά κοντά. Μπορούν σχεδόν να αγγίξουν το μονοθέσιο. Νομίζω ότι αυτό είναι υπέροχο και πραγματικά όμορφο. Προσφέρει μεγάλη χαρά. Οι φίλαθλοι το αξίζουν. Υποστηρίζουν την ομάδα και συνεργάτες όπως η Allwyn είναι χαρούμενοι που μπορούν να τους προσφέρουν μια τέτοια ευκαιρία, να έρθουν κοντά και να ακούσουν αυτά τα μονοθέσια να κινούνται στο όριο».

Πότε κατάλαβε ότι μπορούσε να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής

Η καριέρα του Χάκινεν άρχισε από πολύ μικρή ηλικία και τελικά τον οδήγησε σε 20 νίκες στη Formula 1 και δύο παγκόσμιους τίτλους. Η πεποίθηση ότι είχε την ταχύτητα για να φτάσει στην κορυφή, ωστόσο, δημιουργήθηκε πολλά χρόνια πριν βρεθεί σε μονοθέσιο της κορυφαίας κατηγορίας.

Ρωτήσαμε τον Φινλανδό πότε ήταν η στιγμή κατά την οποία συνειδητοποίησε ότι είχε το ταλέντο και τις ικανότητες για να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής. Η απάντησή του μάς οδήγησε πίσω στα πρώτα χρόνια της ζωής του και στο karting.

«Αυτό συνέβη πριν από πολύ καιρό. Ξεκίνησα να αγωνίζομαι όταν ήμουν περίπου έξι ετών. Ήμουν πολύ μικρός και ήδη από πολύ νωρίς, όταν ήμουν ίσως 10, 11 ή 12 ετών, συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να οδηγώ το kart απόλυτα στο όριο. Μου ήταν εύκολο να αντιλαμβάνομαι την είσοδο μιας στροφής, να βλέπω την κορυφή της και την έξοδό της και να περνάω με το kart από τις στροφές με εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα. Ένιωσα λοιπόν ότι αυτή ήταν η ιστορία μου, αυτό ήταν το ταξίδι μου. Βέβαια, σε εκείνη την ηλικία δεν μπορούσα καν να φανταστώ ότι θα μπορούσα να φτάσω στη Formula 1. Ήταν απλώς ένα χόμπι στο οποίο ήμουν εξαιρετικά καλός. Νομίζω ότι εκείνοι που το αντιλήφθηκαν από πολύ νωρίς ήταν οι συνεργάτες που με υποστήριζαν όταν αγωνιζόμουν. Φυσικά και οι γονείς μου κατάλαβαν ότι “μισό λεπτό, αυτό το παιδί έχει αυτό το κάτι”. Αργότερα, όταν ήμουν περίπου 20 ετών, ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησα ότι μπορούσα πραγματικά να το κάνω πολύ καλά. Δεν βρισκόμουν πλέον στα kart, αλλά είχα ήδη προχωρήσει σε ανώτερη αγωνιστική κατηγορία και έβλεπα ότι ήμουν καλύτερος από τους άλλους. Είχα τεράστια αυτοπεποίθηση μέσα μου και αυτή η αυτοπεποίθηση δημιούργησε το όραμα και το όνειρο ότι μπορούσα να γίνω ο καλύτερος στον κόσμο. Χρειαζόμουν απλώς το κατάλληλο μονοθέσιο και την κατάλληλη ομάδα. Τότε θα μπορούσα να δείξω σε όλους ότι μπορώ να το κάνω».

Hear that? 😮‍💨 A closer look at the action in Athens 🇬🇷 #McLarenF1 https://t.co/1V4r9JkT0S — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) October 5, 2026

Η σημερινή McLaren θυμίζει στον Χάκινεν τη δική του εποχή

Η McLaren επέστρεψε τα τελευταία χρόνια στην κορυφή της Formula 1, έχοντας αφήσει πίσω της τη δύσκολη περίοδο που πέρασε κατά την προηγούμενη δεκαετία. Για τον Χάκινεν, ο οποίος έζησε εκ των έσω μία από τις πιο επιτυχημένες εποχές της ομάδας, η βάση της επιτυχίας παραμένει η ίδια.

Τον ρωτήσαμε πώς βλέπει την αναγέννηση της McLaren και εάν θεωρεί ότι η σημερινή ομάδα αποτελεί την καλύτερη εκδοχή της από την περίοδο των δικών του πρωταθλημάτων. Ο Φινλανδός εστίασε πρωτίστως στους ανθρώπους και στην ομαδική δουλειά.

«Όλα έχουν να κάνουν με την ομαδική δουλειά. Όταν αγωνιζόμουν με τη McLaren, αποσύρθηκα το 2001, είχαμε εκπληκτικούς ανθρώπους σε ολόκληρη την ομάδα: στη διοίκηση, στον σχεδιασμό, στους μηχανικούς, στους μηχανικούς του μονοθεσίου, στο marketing. Ολόκληρο το πακέτο ήταν πολύ ολοκληρωμένο. Είχαμε φυσικά και σπουδαίους οδηγούς, εμένα και τον ομόσταβλό μου, Ντέιβιντ Κούλθαρντ. Ήμασταν λοιπόν μια εξαιρετική ομάδα. Είχαμε την ικανότητα να μετατρέπουμε τα αρνητικά σε θετικά, να κατανοούμε τα προβλήματα και δουλεύαμε σκληρά. Αισθάνομαι ότι σήμερα η McLaren διαθέτει ένα αντίστοιχο πακέτο. Θέλει να κερδίζει, διαθέτει εξαιρετική διοίκηση και ανθρώπους που μπορούν να διαχειριστούν τη σημερινή νέα γενιά. Μπορούν να πάρουν το καλύτερο από αυτούς τους ανθρώπους και να δημιουργήσουν την απαιτούμενη πειθαρχία για να έρθει η επιτυχία. Και η McLaren το διαθέτει αυτό σήμερα. Μπορώ να το δω. Είναι όμορφο. Υπάρχει μια εξαιρετική ενέργεια μέσα στη McLaren».

Γιατί ο τίτλος μπορεί να κάνει τον Νόρις ακόμη ταχύτερο

Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα σημεία της συζήτησής μας αφορούσε τον Λάντο Νόρις. Ο Βρετανός έχει πλέον κατακτήσει τον τίτλο που κυνηγούσε επί χρόνια και ο Χάκινεν γνωρίζει από πρώτο χέρι πόσο μπορεί να αλλάξει έναν οδηγό η στιγμή κατά την οποία φεύγει από πάνω του αυτή η πίεση.

Ρωτήσαμε τον δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή εάν η κατάκτηση ενός πρωταθλήματος κάνει συνολικά καλύτερο έναν οδηγό. Για τον Χάκινεν, η απάντηση βρίσκεται κυρίως στην αυτοπεποίθηση που αποκτά και στην ελευθερία να επικεντρωθεί αποκλειστικά σε όσα μπορούν να βελτιώσουν την απόδοσή του.

«Όταν κατακτάς το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αποκτάς τεράστια αυτοπεποίθηση. Δεν έχεις πλέον αυτό το “φάντασμα” πάνω από τον ώμο σου, να σου λέει συνεχώς: “Πότε θα κερδίσεις; Πότε θα γίνεις παγκόσμιος πρωταθλητής;”. Δεν υπάρχει πλέον αυτό. Έτσι μπορείς να ηρεμήσεις, να χαλαρώσεις και να επικεντρωθείς στους τομείς που θεωρείς πραγματικά σημαντικούς. Δεν σπαταλάς πλέον τον χρόνο σου σε πράγματα που δεν σε βοηθούν να γίνεις παγκόσμιος πρωταθλητής. Επικεντρώνεσαι πολύ συγκεκριμένα σε όσα έχουν σημασία και αυτό σε κάνει ταχύτερο οδηγό. Ίσως παίρνεις και λίγο περισσότερα ρίσκα, επειδή έχεις αυτοπεποίθηση. Ξέρεις τι κάνεις».

A sneak peek of what’s to come Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens! 🇬🇷 Mika and Pato take to the streets later today behind the wheel of some iconic McLaren cars. Watch the action live on Allwyn channels ✨ #McLarenF1 https://t.co/zgZrKxD04G — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) October 3, 2026

«Αν οδηγούσα σήμερα στη Formula 1, θα το λάτρευα»

Η τελευταία ερώτηση που κάναμε στον Χάκινεν αφορούσε τη σύγχρονη εποχή της Formula 1. Οι διαφορές σε σχέση με την περίοδο κατά την οποία ο ίδιος αγωνιζόταν είναι τεράστιες, τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο όσο και στον τρόπο με τον οποίο οι οδηγοί συνεργάζονται με τους μηχανικούς τους.

Ο Χάκινεν, ωστόσο, δεν αντιμετωπίζει αυτές τις αλλαγές με νοσταλγία για το παρελθόν. Αντιθέτως, μας εξήγησε ότι θα απολάμβανε ιδιαίτερα τη δυνατότητα αξιοποίησης του τεράστιου όγκου δεδομένων που έχουν στη διάθεσή τους οι σημερινοί οδηγοί.

«Θεωρώ ότι είναι πολύ συναρπαστική. Αν οδηγούσα σήμερα στη Formula 1, θα μου άρεσε πάρα πολύ. Υπάρχουν τόσα πολλά δεδομένα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις ώστε να γίνεις καλύτερος οδηγός αγώνων. Έχεις στη διάθεσή σου τόσα δεδομένα που μπορείς να αναλύσεις και να συζητήσεις με τους μηχανικούς, ώστε να βρείτε λύσεις που θα κάνουν το μονοθέσιο ακόμη καλύτερο από ό,τι είναι ήδη. Επομένως, θα το λάτρευα. Θεωρώ επίσης ότι η βάση των φιλάθλων που έχει σήμερα η Formula 1 είναι τεράστια. Τα πράγματα γίνονται καλύτερα από ποτέ. Πιστεύω ότι αυτά που μπορείς να προσφέρεις σήμερα στους φιλάθλους είναι περισσότερα από ποτέ. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά θετικά στοιχεία στη σημερινή Formula 1 σε σύγκριση με τη δική μου εποχή. Ορισμένες φορές, βέβαια, είναι δύσκολο να κάνεις μια απόλυτη σύγκριση, επειδή συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε και η τεχνολογία μάς προσφέρει απίστευτες δυνατότητες».

Laps of the Sepang circuit 🔁 #McLarenF1 | #BahrainGP 🇧🇭 https://t.co/BLG1GHJpmR — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) October 5, 2026

Πριν ολοκληρωθεί η συζήτησή μας, ο Χάκινεν θέλησε να σταθεί και στη συμβολή της Allwyn στη συνεργασία της με τη McLaren, υπογραμμίζοντας ότι ο ρόλος ενός συνεργάτη δεν περιορίζεται απλώς στην παρουσία του δίπλα στην ομάδα.

«Και κάτι ακόμη που πρέπει να αναφέρω είναι οι συνεργάτες, όπως η Allwyn. Είναι εξαιρετικοί συνεργάτες, με πολύ μεγάλο κίνητρο να βοηθήσουν την ομάδα να πετύχει. Είναι όμορφο να βλέπεις ότι δεν κάθονται απλώς περιμένοντας να συμβεί κάτι. Είναι διαρκώς ενεργοί, συνεργάζονται στενά με τη McLaren και συμβάλλουν στην οικοδόμηση αυτής της επιτυχίας».

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μπαχρέιν.