Allwyn και η McLaren McLaren Racing έφεραν στην Αθήνα μια μοναδική εμπειρία για τους φίλους της Formula 1 του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

To Σάββατο 3 Οκτωβρίου γίναμε μάρτυρες μίας καθηλωτικής εμπειρίας Formula 1 που ανέβασε την αδρεναλίνη στα ύψη. Χιλιάδες φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ για το "Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens", το οποίο προσέφερε θέαμα, συγκινήσεις και άφησε για πάντα στο μυαλό τους μοναδικές αναμνήσεις.

Χάκινεν και Ο’ Γουόρντ πρωταγωνίστησαν

Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Μίκα Χάκινεν ήταν το κεντρικό πρόσωπο του event. O Φινλανδός οδήγησε τη McLaren MP4/6 του Άιρτον Σένα, με τον κινητήρα V12 να «σπάει» αυτιά σε κάθε πέρασμα. Η αγάπη του κοινού για τον Χάκινεν ήταν εμφανής, καθώς ακούγονταν ρυθμικά το όνομά του όταν τον έβλεπαν να μπαίνει στο μονοθέσιο.

Ο οδηγός της Arrow McLaren IndyCar, Πάτο Ο’ Γουόρντ, έδωσε κι αυτός τη δική του παράσταση. Ο Μεξικανός οδήγησε την MCL60, το μονοθέσιο με το οποίο η McLaren έβαλε τιςβάσεις ώστε να κατακτήσει πρωταθλήματα στη Formula 1 το 2024 και το 2025.

Οι δυο τους έκαναν πολλά περάσματα από την ειδικά διαμορφωμένη πίστα στο ΟΑΚΑ, έκαψαν λάστιχο και έδωσαν στο κοινό μια «γεύση» από το πώς είναι η μαγεία της Formula 1 από κοντά.

Η έκπληξη που επεφύλασσαν για το φινάλε ξεσήκωσε το πλήθος. Οι Χάκινεν και Ο’ Γουόρτντ πάρκαραν τα μονοθέσια μπροστά στην κεντρική εξέδρα και βγαίνοντας από τα cockpit τους μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για την εμπειρία τους στο Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens και λίγο αργότερα ανέβηκαν σε ένα μικρό όχημα και ξεκίνησαν να διανύουν την ευθεία των 550 μέτρων. Ο Χάκινεν ήταν στο τιμόνι και ο Ο’ Γουόρντ μοίραζε καπέλα McLaren στο πλήθος.

Η δράση δεν σταμάτησε στην πίστα

Πέρα από το εντυπωσιακό show από μονοθέσια Formula 1, τα hotlaps με τη McLaren στα χρώματα της Allwyn, το κοινό είχε τη δυνατότητα να περιηγηθεί στο εντυπωσιακό Fanzone. Oι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία ζήσουν διαδραστικές εμπειρίες, να δοκιμάσουν τις οδηγικές τους ικανότητες σε racing simulators και να κερδίσουν αναμνηστικά δώρα.

Παράλληλα, μπορούσαν να θαυμάσουν και να φωτογραφηθούν με τα εντυπωσιακά showcars της McLaren. Το ένα ήταν βασισμένο στους φετινούς κανονισμούς, το άλλο στο σετ κανονισμών ground effect, ενώ το τρίτο ήταν το IndyCar μονοθέσιο με το οποίο ο Πάτο Ο’ Γουόρντ πήρε μέρος στα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης.

Το ''Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens'' λειτούργησε ως η απόδειξη πως το ελληνικό κοινό διψά για αυθεντικές εμπειρίες Formula 1, αλλά και πως η Ελλάδα μπορεί να φιλοξενήσει υψηλού επιπέδου events και διοργανώσεις, όπως αυτή που απολαύσαμε χάρη στην Allwyn στο Ολυμπιακό Στάδιο.