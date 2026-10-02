Στον αγώνα της Formula 1 στη Μαλαισία η Mercedes F1 παρουσίασε το μεγαλύτερο πακέτο αναβαθμίσεων του 2026 με στόχο να «κλειδώσει» τους παγκόσμιους τίτλους.

Μεγάλης σημασίας αποδεικνύεται το Grand Prix Μπαχρέιν στη Μαλαισία για τη Mercedes F1. Η γερμανική ομάδα δεν επαναπαύεται στο προβάδισμά της και εμφανίστηκε στη Σεπάνγκ με ένα από τα σημαντικότερα πακέτα αναβαθμίσεων της W17 μέσα στη σεζόν. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλης κλίμακας εξέλιξη του μονοθεσίου από το GP Καναδά τον Μάιο, με τις αλλαγές να επικεντρώνονται στο πάτωμα και στα sidepods.

Η γερμανική ομάδα είχε επιλέξει διαφορετική στρατηγική εξέλιξης από αρκετούς αντιπάλους της, ενσωματώνοντας μεγάλο μέρος της χειμερινής δουλειάς στην αρχική έκδοση της W17. Αυτό της έδωσε σημαντικό προβάδισμα στην αρχή της σεζόν, αλλά περιόρισε τον αριθμό των μεγάλων πακέτων που είχε διαθέσιμα για τους επόμενους μήνες.

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Νέα φιλοσοφία στα sidepods και εκτεταμένες αλλαγές στο πάτωμα

Η πιο εμφανής διαφοροποίηση βρίσκεται στα sidepods. Η Mercedes εγκαταλείπει σε μεγάλο βαθμό τη γεωμετρία με έντονο undercut που χρησιμοποιούσε από την αρχή της χρονιάς και περνά σε μία περισσότερο επικλινή, downwash φιλοσοφία, κατευθύνοντας διαφορετικά τη ροή του αέρα προς το πίσω μέρος.

Η αλλαγή αυτή συνοδεύεται από εκτεταμένο επανασχεδιασμό του πατώματος. Έχουν τροποποιηθεί η εμπρός ακμή, το floor board, το κυρίως σώμα και η πίσω περιοχή του, μαζί με τον διαχύτη. Παράλληλα, επεμβάσεις έγιναν στα αεροδυναμικά καλύμματα της πίσω ανάρτησης και στα μικρά πτερύγια γύρω από τους πίσω τροχούς, με στόχο να λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο με το νέο πάτωμα και να ενισχύσουν την παραγόμενη κάθετη δύναμη στον πίσω άξονα.

Οι πρώτες τεχνικές αναλύσεις από τη Σεπάνγκ δείχνουν επίσης πιο στενή διαμόρφωση στο πίσω μέρος των sidepods και ανασχεδιασμένη περιοχή γύρω από το κάλυμμα του κινητήρα. Η Mercedes έχει προσαρμόσει επιπλέον τα ανοίγματα ψύξης στις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες της Μαλαισίας.

👀 First look at Mercedes upgrade.



Quite the radical sidepod redesign has emerged at Sepang. pic.twitter.com/bZKBCg8Kpv — The Race (@wearetherace) October 1, 2026

Ο Ράσελ είναι αισιόδοξος για τη συνέχεια

Στο περιθώριο του Grand Pirix Μπαχρέιν, ο Τζορτζ Ράσελ θεωρεί ότι το μέγεθος του πακέτου εξηγείται κυρίως από το μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει περάσει από την προηγούμενη ουσιαστική αναβάθμιση.

«Πιστεύουμε ότι είναι ένα καλό βήμα, κυρίως επειδή έχει περάσει πάρα πολύς καιρός από τότε που φέραμε τελευταία φορά αναβάθμιση. Είναι αρκετά ασυνήθιστο να έχεις ένα πακέτο τον Μάιο και το επόμενο να έρχεται σχεδόν τον Οκτώβριο. Ως μεμονωμένο βήμα είναι μεγάλο, αλλά σε μία φυσιολογική σεζόν είναι περίπου η εξέλιξη που θα περίμενες να έχεις από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο. Ελπίζω ότι θα μας επαναφέρει στην κορυφή σε αυτού του τύπου τις πίστες, στις οποίες δυσκολευτήκαμε περισσότερο στους τελευταίους έξι αγώνες».

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