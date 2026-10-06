Kymco Xtera 350: Αλλαγή σκηνικού και ορίζοντα (vid)

Η αγορά των crossover scooter αναπτύσσεται ραγδαία και η Kymco ανταποκρίνεται σε αυτή την τάση με ένα μοντέλο που είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό scooter.

Σύνθημα του νέου Xtera 350 είναι το “ανακαλύπτοντας τη χαρά της απεριόριστης οδήγησης” και για το λόγο αυτό είναι κατασκευασμένο και εξοπλισμένο για να καλύπτει κάθε ανάγκη, εντός και εκτός ασφάλτου. Στην ουσία πρόκειται για ένα μοντέλο που συνδυάζει δύο κατηγορίες, αυτές των Adventure και GT. Η πρόταση του εργοστασίου από το Ταϊβάν ξεχωρίζει με τον εξοπλισμό της, το σχεδιασμό, τον κινητήρα υψηλής απόδοσης και την κορυφαία τεχνολογία, χωρίς να θυσιάζει την πρακτικότητα, ένα απαραίτητο χαρακτηριστικό για ένα scooter που θα χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση. Πρόκειται για ένα πάνοπλο μοντέλο που εμπνέει εμπιστοσύνη στον αναβάτη να χαράξει πορεία και να φτάσει εκεί που θέλει χωρίς να ανησυχεί για το τι θα συναντήσει στο διάβα του.

Σχεδιασμός και χαρακτηριστικά μεταξύ πρακτικότητας και περιπέτειας

Το XTera350 αντλεί έμπνευση από τον κόσμο των Adventure που είναι τόσο δημοφιλής αυτή τη στιγμή, με αναφορές στην κατηγορία των μοτοσυκλετών εκτός δρόμου, όπως οι προστατευτικές χούφτες, το τιμόνι τύπου μοτοσυκλέτας on/off, τα ελαστικά διπλής χρήσης και το ανάποδο πιρούνι με τα χρυσά καλάμια. Αυτό δεν σημαίνει ότι έπρεπε να θυσιαστεί η πρακτικότητα, όπως ο φωτιζόμενος χώρος αποθήκευσης 32 λίτρων κάτω από τη σέλα, αρκετά μεγάλος για να χωρέσει ένα κράνος full face, ή το διπλό ντουλαπάκι κάτω από την ποδιά με δίχτυ συγκράτησης για τα μικροαντικείμενα. Από τεχνολογικής άποψης, το Kymco XTera350 προσφέρει στάνταρ φωτισμό full LED με φώτα ημέρας DRL που χαρακτηρίζουν την αισθητική του και το καθιστούν εύκολα αναγνωρίσιμο στην κυκλοφορία, σύστημα ESS (ειδοποίηση σε φρενάρισμα πανικού), κάμερες καταγραφής μπροστά και πίσω, έγχρωμη οθόνη TFT 7 ιντσών με πλήρη πληροφόρηση, διπλές θύρες USB (A και C), σύστημα λειτουργίας χωρίς κλειδί, θερμαινόμενα γκριπ σε τρία επίπεδα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ζελατίνα φέρινγκ και σύστημα ελέγχου πρόσφυσης που μπορεί να απενεργοποιηθεί όταν είναι απαραίτητο.

Κινητήρας και πλαίσιο

Η καρδιά του νέου XTera350 είναι ένας μονοκύλινδρος κινητήρας SOHC 321cc με 4 βαλβίδες και υγρόψυξη, ο γνωστός δηλαδή αλεξίσφαιρος G5 SC των Downtown 350 και DTX 360. Η ισχύς του είναι 28,6Ηp στις 7.500rpm, με τη μέγιστη ροπή των 29,3Nm να αποδίδεται στις 5.750. Η δομή του νέου XTera350 σχεδιάστηκε για να εξασφαλίζει ακρίβεια και σταθερότητα σε όλες τις συνθήκες οδήγησης, από τις αστικές μετακινήσεις μέχρι τις περιπέτειες εκτός δρόμου. Το πλαίσιο, κατασκευασμένο από ατσάλινους σωλήνες και ελάσματα, διαθέτει πιρούνι με άνω και κάτω πλάκες τιμονιού, όπως ακριβώς σε μια μοτοσυκλέτα, ενώ η πίσω ανάρτηση χρησιμοποιεί τον κινητήρα ως ψαλίδι, με τη λειτουργία του να ελέγχεται από δύο αμορτισέρ που διαθέτουν ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίου. Η επιβράδυνση επιτυγχάνεται από ένα ζεύγος δισκόφρενων τύπου μαργαρίτα με δικάναλο ABS 10.3 της Bosch, με το μπροστινό να χαρακτηρίζεται από μια ακτινικά τοποθετημένη τριπίστονη δαγκάνα. Οι ελαφριές χυτές ζάντες αλουμινίου έχουν μέγεθος 15-14", με ελαστικά 120/70-15 και 140/70-14.

Εργονομία και διαστάσεις

Το φαρδύ ρυθμιζόμενο τιμόνι τοποθετημένο κοντά στον κορμό του αναβάτη, σε συνδυασμό με τη σέλα στα 800mm από το έδαφος, επιτρέπει μέγιστο έλεγχο και εύκολη διαχείριση του βάρους των 175kg. Το μεταξόνιο των 1.550mm καθιστά το Xtera σταθερό στις υψηλές ταχύτητες, χωρίς να θυσιάζει την ευελιξία, ενώ ιδιαίτερα χρήσιμη για οδήγηση στην κυκλοφορία είναι η παρεχόμενη μικρή ακτίνα στροφής. Το XTera350 είναι ένα φιλόξενο και άνετο scooter, με τον συνεπιβάτη να έχει στη διάθεσή του μια ευρύχωρη σέλα, αναδιπλούμενα μαρσπιέ και χειρολαβές ενσωματωμένες στη σχάρα αποσκευών.

Βασικός εξοπλισμός Xtera 350

Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης που απενεργοποείται

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ζελατίνα

Κάμερες καταγραφής πορείας εμπρός και πίσω

Οθόνη TFT 7 ιντσών

Φωτισμός full-LED

Προβολέας με φώτα ημέρας (DRL)

Θερμαινόμενα γκριπ σε τρία στάδια

Δύο θύρες USB (A-C)

Σύστημα λειτουργίας χωρίς κλειδί (keyless)

Φωτιζόμενος αποθηκευτικός χώρος

Ζάντες αλουμινίου

Πλαϊνό και κεντρικό σταντ

Σχάρα αποσκευών

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