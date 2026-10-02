Ο αναβάτης της Gresini Ducati έγραψε νέο ρεκόρ πίστας και πήρε την πρωτιά στις χρονομετρηένες δοκιμές του GP Ιαπωνίας. Ο Πέδρο Ακόστα ήταν δεύτερος και ο Μαρκ Μάρκεθ τρίτος.

Ο Άλεξ Μάρκεθ ήταν ο ταχύτερος στην περίοδο χρονομετρημένων δοκιμών του MotoGP στο Μοτέγκι, ανοίγοντας με τον καλύτερο τρόπο το Grand Prix Ιαπωνίας. Ο αναβάτης της Gresini Ducati σημείωσε χρόνο 1:42.811, καταρρίπτοντας το ρεκόρ πίστας και εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση σε μια διαδικασία με ιδιαίτερη σημασία για τις κατατακτήριες του Σαββάτου.

Ο Πέδρο Ακόστα με την εργοστασιακή KTM ακολούθησε στη δεύτερη θέση, μόλις 0,076 δευτερόλεπτα πίσω από τον Ισπανό, ενώ ο Μαρκ Μάρκεθ συμπλήρωσε την πρώτη τριάδα με τη Ducati Lenovo. Στην τέταρτη θέση βρέθηκε ο Μάρκο Μπετζέκι με την Aprilia, μπροστά από τον Ενέα Μπαστιανίνι της Tech3 KTM και τον Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο της VR46 Ducati.

Η περίοδος διακόπηκε νωρίς με κόκκινη σημαία, όταν η Trackhouse Aprilia του Άι Ογκούρα παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα και άφησε υγρά στην πίστα. Μετά την επανεκκίνηση, οι αναβάτες επέστρεψαν στην πίστα για τις τελικές επιθέσεις χρόνου με μαλακά ελαστικά, με την κορυφή να αλλάζει αρκετές φορές πριν ο Άλεξ Μάρκεθ σημειώσει τον ταχύτερο γύρο της ημέρας.

Την πρώτη δεκάδα, που εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση στο Q2, συμπλήρωσαν οι Φάμπιο Κουαρταραρό με Yamaha, Χόρχε Μαρτίν με Aprilia, Ντιόγκο Μορέιρα με LCR Honda και Γιόχαν Ζαρκό με την άλλη LCR Honda. Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Μαρτίν ήταν όγδοος, αποτέλεσμα που μπορεί να μην τον έφερε κοντά στην κορυφή, αλλά του εξασφάλισε τη συμμετοχή του στη δεύτερη φάση των κατατακτήριων.

Ο Φραντσέσκο Μπανάια ήταν μία από τις μεγάλες απώλειες της ημέρας. Ο αναβάτης της Ducati ολοκλήρωσε τη διαδικασία στη 16η θέση και θα χρειαστεί να περάσει από το Q1, προκειμένου να διεκδικήσει θέση στο Q2. Εκτός δεκάδας έμεινε και ο Φερμίν Αλντεγκέρ, παρότι είχε βρεθεί προσωρινά στην κορυφή των χρόνων πριν από τις τελευταίες προσπάθειες.

Η πρώτη ημέρα στο Μοτέγκι είχε ξεκινήσει με τον Μαρκ Μάρκεθ στην κορυφή της πρωινής ελεύθερης περιόδου, σε συνθήκες χαμηλότερης πρόσφυσης λόγω βροχής και νέας ασφάλτου. Ο Τάκαακι Νακαγκάμι είχε σοβαρή πτώση στη στροφή 11 και υπέστη κάταγμα στην αριστερή κλείδα, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός συνέχειας από το Grand Prix της πατρίδας του.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου περιλαμβάνει την τελευταία ελεύθερη περίοδο, το Q1 και το Q2, πριν από τον αγώνα Sprint των 12 γύρων. Ο κυριακάτικος αγώνας του Grand Prix Ιαπωνίας θα έχει διάρκεια 24 γύρων.

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