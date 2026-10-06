DS N°7: Το First Class SUV είναι διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα

Το νέο SUV της DS Automobiles διατίθεται με υβριδικό σύστημα 145 ίππων και τρεις ηλεκτρικές εκδόσεις με αυτονομία έως 740 χλμ.

Οι παραγγελίες για το DS N°7 ξεκίνησαν στην Ελλάδα, με την υβριδική έκδοση HYBRID 145 να προσφέρεται από 36.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της προωθητικής ενέργειας λανσαρίσματος. Η γκάμα περιλαμβάνει επίσης τρεις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις E-TENSE, με κίνηση στους εμπρός τροχούς ή τετρακίνηση, και τρία επίπεδα εξοπλισμού: N°7, PALLAS και ETOILE.

Το νέο μοντέλο έχει μήκος 4,66 μ., πλάτος 1,90 μ. και ύψος 1,63 μ., με συντελεστή αεροδυναμικής αντίστασης 0,26. Οι ζάντες κυμαίνονται από 19 έως 21 ίντσες, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει έως τα 560 λίτρα, ανάλογα με το σύστημα κίνησης. Διαθέτει δάπεδο δύο θέσεων και αναδιπλούμενες πλάτες πίσω καθισμάτων σε διάταξη 40/20/40.

Υβριδικό σύστημα 145 ίππων

Το DS N°7 HYBRID 145 συνδυάζει υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,2 λίτρων, που λειτουργεί στον κύκλο Miller, με ηλεκτροκινητήρα 29 ίππων ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 145 ίππους, ενώ το σύστημα χρησιμοποιεί μπαταρία 48V, μικτής χωρητικότητας 0,9 kWh, χωρίς ανάγκη εξωτερικής φόρτισης.

Σύμφωνα με την DS, το υβριδικό σύστημα επιτρέπει ηλεκτρική κίνηση έως και στο 50% του χρόνου υπό αστικές συνθήκες. Η ανακοινωμένη κατανάλωση ξεκινά από 5,3 λτ./100 χλμ. και οι εκπομπές CO₂ από 120 γρ./χλμ.

Τρεις ηλεκτρικές επιλογές

Η ηλεκτρική γκάμα ξεκινά με την E-TENSE FWD των 230 ίππων και συνεχίζεται με την E-TENSE FWD LONG RANGE των 245 ίππων. Στην κορυφή βρίσκεται η E-TENSE AWD LONG RANGE, με δύο ηλεκτροκινητήρες, τετρακίνηση και ισχύ 350 ίππων. Η λειτουργία Power Boost αυξάνει στιγμιαία την απόδοση στους 260, 280 και 375 ίππους αντίστοιχα.

Η βασική ηλεκτρική έκδοση χρησιμοποιεί μπαταρία ωφέλιμης χωρητικότητας 73,7 kWh, ενώ οι LONG RANGE διαθέτουν μπαταρία 97,2 kWh. Η προσθιοκίνητη LONG RANGE προσφέρει αυτονομία έως 740 χλμ. στον μικτό κύκλο WLTP. Για την ίδια έκδοση, η εταιρεία αναφέρει αυτονομία έως 480 χλμ. στον αυτοκινητόδρομο.

Η φόρτιση της FWD LONG RANGE από 20% έως 80% ολοκληρώνεται σε 27 λεπτά, σύμφωνα με τα στοιχεία της DS. Η μέγιστη ισχύς φόρτισης φτάνει τα 160 kW, με την εταιρεία να αναφέρει ανάκτηση έως 200 χλμ. αυτονομίας σε 10 λεπτά, υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες.

Εξοπλισμός και τεχνολογία

Η εισαγωγική έκδοση N°7 περιλαμβάνει ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, προβολείς DS LED Vision, κεντρική οθόνη αφής 16 ιντσών, ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών και προσαρμοζόμενο cruise control με λειτουργία Stop & Go. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης είσοδος και εκκίνηση χωρίς κλειδί, κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες στάθμευσης. Οι ηλεκτρικές εκδόσεις διαθέτουν επιπλέον λειτουργία V2L για τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών και δύο καλώδια φόρτισης.

Η PALLAS προσθέτει συνδεδεμένη πλοήγηση, ψηφιακό βοηθό DS IRIS SYSTEM, ασύρματη φόρτιση κινητού, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών με άνοιγμα χωρίς χρήση χεριών. Στις ηλεκτρικές εκδόσεις περιλαμβάνει επίσης αντλία θερμότητας και ενσωματωμένο φορτιστή AC 22 kW.

Η ETOILE διαθέτει, μεταξύ άλλων, προβολείς DS PIXELVISION, σύστημα υποβοήθησης DS DRIVE ASSIST 2.0, κάμερες περιμετρικής θέασης DS VISION 360 και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα με ηλεκτρικές ρυθμίσεις και μνήμη για τον οδηγό. Το DRIVE ASSIST 2.0 υποστηρίζει τη διατήρηση απόστασης και θέσης στη λωρίδα, καθώς και ημιαυτόματη αλλαγή λωρίδας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με τον οδηγό να παραμένει υπεύθυνος για τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Οι τιμές στην Ελλάδα

Οι ανακοινωμένες τιμές διαμορφώνονται όπως στον παρακάτω πίνακα. Ορισμένα ποσά περιλαμβάνουν προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος, κρατική επιδότηση ΚΗ3 ή συνδυασμό των δύο.

Έκδοση Τιμή Περιλαμβάνει HYBRID 145 N°7 36.900€ Προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος HYBRID 145 PALLAS 38.900€ Προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος HYBRID 145 ETOILE 43.500€ Προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος E-TENSE FWD 230 N°7 40.500€ Προωθητική ενέργεια και επιδότηση ΚΗ3 E-TENSE FWD 230 PALLAS 43.500€ Προωθητική ενέργεια και επιδότηση ΚΗ3 E-TENSE FWD 230 ETOILE 47.000€ Προωθητική ενέργεια και επιδότηση ΚΗ3 E-TENSE FWD LONG RANGE 245 N°7 45.500€ Επιδότηση ΚΗ3 E-TENSE FWD LONG RANGE 245 PALLAS 50.500€ Προωθητική ενέργεια και επιδότηση ΚΗ3 E-TENSE FWD LONG RANGE 245 ETOILE 54.000€ Προωθητική ενέργεια και επιδότηση ΚΗ3 E-TENSE AWD LONG RANGE 350 ETOILE 59.900€ Προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος

Παράλληλα με την έναρξη των παραγγελιών, το DS N°7 πραγματοποιεί την πανελλήνια πρεμιέρα του στην AUTO ATHINA 2026. Οι επισκέπτες μπορούν να το δουν στο Hall 3 του Metropolitan Expo έως τις 11 Οκτωβρίου, πριν από την προγραμματισμένη άφιξή του στην ελληνική αγορά τον Νοέμβριο. .