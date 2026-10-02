Η έκθεση αυτοκινήτου ΑUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ άνοιξε τις πύλες της με πρωτόγνωρη πληρότητα μαρκών και μοντέλων, που θα σας εντυπωσιάσει.

H AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ είναι η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που πραγματοποιείται στη χώρα μας, με 51 μάρκες αυτοκινήτων να συμμετέχουν και δεκάδες νέα μοντέλα να κάνουν πρεμιέρα στη χώρα μας. Εννοείται, φυσικά, ότι στα περίπτερα όλων των εταιρειών θα βρίσκονται εκατοντάδες καινούρια αυτοκίνητα, καθώς θα εκτίθεται το σύνολο της γκάμας του κάθε κατασκευαστή.

Από σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, η AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, η οποία πραγματοποιείται στο Metropolitan Expo, στις αίθουσες 3 και 4, αποτελεί ένα πραγματικό πανόραμα της σύγχρονης αυτοκίνησης, το οποίο δεν πρέπει να χάσετε. Η έκθεση θα λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 14:00-21:00, ενώ κάθε Σάββατο & Κυριακή 10:00-21:00.

Χάρη στις πολλές αφίξεις νέων μαρκών, η AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ είναι πραγματικά εντυπωσιακή ακόμα και σε σύγκριση με εκθέσεις αυτοκινήτου παγκόσμιας αίγλης, όπως είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε ήδη. Οι μάρκες που συμμετέχουν, με αναλυτική σειρά είναι:

1. ALFA ROMEO

2. ALPINE

3. AUDI

4. BMW

5. BUGGY MOTORS

6. BYD

7. CHANGAN DEEPAL

8. CHERY

9. CITROËN

10. CUPRA

11. DACIA

12. DS AUTOMOBILES

13. EVEASY

14. FARIZON

15. FIAT

16. FOTON

17. GAC AION

18. GEELY

19. HYUNDAI

20. ICAUR

21. INEOS

22. JEEP

23. KGM

24. KIA

25. LEAPMOTOR

26. LEPAS

27. LEXUS

28. LINKTOUR

29. LYNK & CO

30. MAXUS

31. MAZDA

32. MERCEDES-BENZ

33. MG MOTOR

34. MINI

35. NIO

36. NISSAN

37. OMODA|JAECOO

38. OPEL

39. PEUGEOT

40. PORSCHE

41. RENAULT

42. SEAT

43. ŠKODA

44. SMART

45. SUBARU

46. SUZUKI

47. TESLA

48. TOYOTA

49. VOLKSWAGEN

50. XPENG

51. ZEEKR

Στην έκθεση συμμετέχουν επίσης οι εταιρείες Executive Mobility και Instacar, ενώ σημαντικό είναι το γεγονός ότι δεκάδες νέα μοντέλα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να τα δουν για πρώτη φορά στη χώρα μας -και σε ορισμένες περιπτώσεις για πρώτη φορά στην Ευρώπη.

Με κεντρικό μήνυμα το «Πρώτα Εσύ», η Executive Mobility φέρνει κάτω από μία κοινή ταυτότητα ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών mobility, σχεδιασμένων για τις διαφορετικές ανάγκες ιδιωτών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων.

Στη συνέχεια, δείτε αλφαβητικά και αναλυτικά τις πρεμιέρες που δεν πρέπει να χάσετε.

ALPINE

H Alpine δεν είναι μια νέα μάρκα, αλλά έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας από την Grand Automotive, που αντιπροσωπεύει επίσης τις Renault, Dacia και πλέον και την Ineos.

A290

Η γκάμα της Alpine A290 περιλαμβάνει δύο επίπεδα ισχύος. Οι εκδόσεις GT και GT Premium αποδίδουν 180 ίππους, ενώ οι GT Performance και GTS φτάνουν τους 220 ίππους και τα 300 Nm ροπής.

Η ισχυρότερη έκδοση επιταχύνει από 0 έως 100 km/h σε 6,4 δευτερόλεπτα, με τελική ταχύτητα 170 χλμ./ώρα.

A390

Η Alpine A390 είναι το νέο 100% ηλεκτρικό sport fastback της Alpine. Διαθέτει τρεις ηλεκτροκινητήρες και φυσικά τετρακίνηση για πρώτη φορά σε μοντέλο της μάρκας. Η γκάμα περιλαμβάνει δύο εκδόσεις.

Η A390 GT αποδίδει 400 ίππους, επιταχύνει από 0 - 100 km/h σε 4,8 δευτερόλεπτα και έχει τελική ταχύτητα 200 km/h. Η A390 GTS αποδίδει 470 ίππους και έως 824 Nm ροπής, επιταχύνει από 0 - 100 km/h σε 3,9 δευτερόλεπτα και φτάνει τα 220 km/h τελικής

ταχύτητας.

AUDI

Πολλά τα νέα μοντέλα στο περίπτερο της Audi, με τα A3 Sportback e-hybrid, A6 allroad, Q4, Q7 & RS 5 Avant να παρουσιάζονται σε πρώτη προβολή στη χώρα μας.

Το πιο ενδιαφέρον για τη χώρα μας είναι προφανώς το ανανεωμένο Audi A3 Sportback e-hybrid, ένα προηγμένο plug-in υβριδικό χάτσμπακ με συνδυαστική ισχύ έως 272 ίππους και ηλεκτρική αυτονομία που φτάνει τα 142 χιλιόμετρα!!!

Φυσικά, την καρδιά μας κλέβει A6 allroad, με κινητήρες diesel και plug-in hybrid, που αποδίδουν από 299 ίππους έως και 367 ίππους.

BMW

Πολλά και σημαντικά τα νέα μοντέλα και στο περίπτερο της BMW, με τη νέα αμιγώς ηλεκτρική i3 να κλέβει την παράσταση όχι μόνο αισθητικά, αλλά και με την απίθανη αυτονομία της που ξεπερνά με μια πλήρη φόρτιση της μπαταρίας της, τα 900 χλμ!!!

Εντυπωσιακή και η νέα 7, ενώ πλέον η νέα iX5 στην πέμπτη γενιά της είναι ένα πραγματικά κυριαρχικό SUV, με μήκος που φτάνει στα 4,95 μέτρα.

BYD

DOLPHIN G DM-i

Το μοναδικό πεντάθυρο hatchback της ελληνικής αγοράς με σύστημα κίνησης plug-in hybrid είναι το DOLPHIN G DM-i. Το μοντέλο προσφέρεται σε αρκετές μάλιστα εκδόσεις. Στην έκδοση Active η συνδυαστική ισχύς του συστήματος Super Hybrid της BYD φθάνει τους 176 ίππους, ενώ στις υπόλοιπες εκδόσεις τους 212 ίππους.

Διατίθεται με δύο μεγέθη της Blade Battery, χωρητικότητας 7,42 kWh, προσφέροντας 40 km αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας και συνολική αυτονομία έως 1.020 χλμ., ενώ 0ι εκδόσεις Boost, Comfort και Sport εξοπλίζονται με μπαταρία Blade 18,3 kWh, αυξάνοντας την ηλεκτρική αυτονομία στα 105 χλμ. και τη συνολική στα 1.040 χλμ.

SHARK

Σημαντικό νέο για την ελληνική αγορά το νέο BYD Shark, καθώς εδώ και χρόνια η κατηγορία των pick up επαγγελματικών έχει συρρικνωθεί αρκετά σε επίπεδο επιλογών. Το Shark είναι μια εξαιρετικά σύγχρονη plug-in hybrid πρόταση, με ικανότητα ρυμούλκησης 2.500 κιλά και μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 790 κιλά.

Φυσικά μπορεί να φιλοξενήσει πέντε άτομα, έχει μεγάλο χώρο φόρτωσης και -προσοχή γιατί τώρα αρχίζουν τα όμορφα- σύστημα κίνησης με συνδυαστική ισχύ 436 ίππους και τα 650 Nm ροπή. Με αυτή την κτηνώδη ισχύ, η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 5,7 δευτερόλεπτα. Να μην παραλείψουμε φυσικά την τετρακίνηση και το εξαιρετικά πλούσιο εξοπλισμό του μοντέλου.

SEAL MY2026

Ανανέωση για το BYD SEAL και πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα, με μεγαλύτερο χώρο αποσκευών (485 λίτρα) και frunk (72 λίτρα), νέα χρώματα αμαξώματος, νέες ζάντες 19'' και αναβαθμισμένο εξοπλισμό με Bluetooth Key και Driver Fatigue Monitor.

CITROËN

C3 AIRCROSS OUTDOOR

Το νέο C3 Aircross OUTDOOR αποτελεί την κορυφαία έκδοση της γκάμας του μοντέλου και ξεχωρίζει με την πρώτη ματιά χάρη στα αποκλειστικά σχεδιαστικά στοιχεία που ενισχύουν τον δυναμικό και περιπετειώδη χαρακτήρα του.

Η νέα σειρά OUTDOOR τοποθετείται πάνω από το επίπεδο εξοπλισμού MAX και συνδυάζει πλούσιο εξοπλισμό. Στην εξωτερική σχεδίαση, το C3 Aircross OUTDOOR αποκτά νέο εμπρός προφυλακτήρα με πιο έντονες γραμμές, χαρακτηριστικές λεπτομέρειες σε απόχρωση Infra Rouge, αποκλειστικά στοιχεία OUTDOOR και νέες ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών. Στο εσωτερικό, τα καθίσματα Citroën Advanced Comfort® συνδυάζονται με ιδιαίτερα γραφικά μοτίβα και κόκκινες λεπτομέρειες, δημιουργώντας μια ξεχωριστή και αναγνωρίσιμη ατμόσφαιρα.

CUPRA

RAVAL

Το νέο Cupra Raval κάνει το ντεμπούτο του, όντας ένα ιδιαίτερα σημαντικό μοντέλα για τη μάρκα στη χώρα μας. Με μήκος 4,046 μέτρα και χώρο αποσκευών 441 λίτρων, συνδυάζει compact διαστάσεις, δυναμική σχεδίαση και πρακτικότητα μεγαλύτερης κατηγορίας.

Το Cupra Raval διατίθεται μόνο ως αμιγώς ηλεκτρικό, με εκδόσεις κινητήρων από 115 έως 226 ίππους και αυτονομία με μια πλήρη φόρτιση έως 446 χλμ. Οι τιμές του ξεκινούν από τις 22.900 ευρώ, με προωθητικό πρόγραμμα και την επιδότηση 3.000 ευρώ του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3.

DENZA

Z9GT

H premium μάρκα της BYD ήρθε και στη χώρα μας με το εντυπωσιακό fastback μοντέλο Z9GT, το οποίο λανσάρει την εντυπωσιακή δυνατότητα FLASH Charging. Το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο μπορεί να φορτίσει με ισχύ έως 1.500 kW, δηλαδή από 10% έως 70% σε μόλις 5 λεπτά και από 10% έως 97% σε μόλις 9 λεπτά.

Ακόμη και σε θερμοκρασίες έως - 30°C, όπου συνήθως η ταχύτητα φόρτισης μειώνεται σημαντικά, το Z9GT μπορεί να φορτιστεί από 20% έως 97% σε μόλις 12 λεπτά.

DS

N°7

Πρωταγωνιστής της παρουσίας της DS Automobiles στην Auto Athina 2026 είναι το πανέμρφο και ιδιαίτερα κομψό νέο DS N°7, το οποίο πραγματοποιεί την πανελλήνια πρεμιέρα του.

Στην ηλεκτρική έκδοση Long Range, προσφέρει μικτή αυτονομία 740 χλμ. (WLTP) ή 480 χλμ. σε αυτοκινητόδρομο, ενώ μπορεί να ανακτήσει 190 χλμ. αυτονομίας σε 10 λεπτά φόρτισης.

EVEASY

GSE

Μια ακόμα νέα μάρκα στη χώρα μας, η οποία αντιπροσωπεύεται από την εταιρεία Micronomy. Το GSE είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό μεσαίο σεντάν, με μπαταρία χωρητικότητας 56 kWh, αυτονομία περίπου 430 χλμ., ισχύ κινητήρα 165 kW και κοστίζει από 31.990 ευρώ.

EWIND

Η SUV πρόταση της μάρκας είναι επίσης αμιγώς ηλεκτρική, με ισχύ 165 kW και μπαταρία χωρητικότητας 70 kWh, για αυτονομία κίνησης 460 χλμ. Η κίνηση μεταδίδεται εμπρός, οι χώροι είναι άνετοι και η τιμή του EWIND ξεκινά από τα 33.690 ευρώ.

GEELY

E2

To τρίτο και μικρότερο μοντέλο στη γκάμα της Geely, κάνει την πρώτη του πανελλήνια παρουσίαση. Το νέο Geely E2 είναι συμπαγές, αμιγώς ηλεκτρικό, εξαιρετικά ασφαλές με πέντε αστέρια Euro NCAP και πρακτικότητα που απογειώνει τις δυνατότητες στιςκαθημερινές μετακινήσεις.

Με τη μεγάλη μπαταρία των 47.1 kWh έχει αυτονομία 345 χιλιόμετρα, ιδανική για ένα αυτοκίνητο πόλης και επαρκής ακόμα και για μεγάλες αποδράσεις.

HYUNDAI

IONIQ 3

Το IONIQ 3 συστήνεται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό. Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό compact hatchback, το οποίο βασίζεται στην πλατφόρμα E-GMP του Hyundai Motor Group με ηλεκτρική αρχιτεκτονική 400 V.

Οι δύο διαθέσιμες μπαταρίες εξασφαλίζουν αυτονομία 465 χλμ. σε αστικό κύκλο και 344 χλμ. σε συνδυασμένο κύκλο (WLTP) για τη Standard Range και για τη Long Range 687 χλμ. σε αστικό κύκλο και 497 χλμ. σε συνδυασμένο κύκλο (WLTP) δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τις ανάγκες κάθε χρήστη.

iCAUR

V27

Ακόμα μια νέα μάρκα στη χώρα μας, που αντιπροσωπεύεται από την Emil Frey (Mercedes-Benz, Omoda|Jaecoo, Smart), ανήκει στον όμιλο της Chery και έχει ως αποστολή τη δημιουργία μοντέλων με έμφαση στις αποδράσεις επί παντός εδάφους.

Το V27 είναι το πρώτο μοντέλο της μάρκας που θα δούμε στη χώρα μας, με δύο ηλεκτροκινητήρες που αποδίδουν 455 ίππους. Τα πρώτα αυτοκίνητα θα είναι διαθέσιμα αρχές 2027, σε κόστος κοντά στις 55.000 ευρώ.

INEOS

GRENADIER

Πρεμιέρα στην Ελλάδα για μια νέα επίσης μάρκα, η οποία όμως δεν είναι κινεζική -και αυτό είναι είδηση. Η Ineos είναι μια τεράστια πολυεθνική εταιρεία κυρίως χημικών και κατασκευάζει τα αυτοκίνητά της στη Γαλλία.

Το Grenadier, το μοναδικό της μοντέλο προς το παρόν σε τρεις παραλλαγές, είναι ένα πραγματικό 4Χ4 με πλαίσιο τύπου σκάλας, παραδοσιακά διαφορικά (3 παρακαλώ και μάλιστα με κλείδωμα), ενδιάμεσο κιβώτιο αργών σχέσεων και κινητήρες εσωτερικής καύσης που προέρχονται από την BMW.

JAECOO

8 SHS-P

Λίγο μετά το λανσάρισμα του μικρότερου 5 στη γκάμα της Jaecoo, στην έκθεση ΑUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ κάνει την πρεμιέρα του στη χώρα μας και το μεγαλύτερο 8.

Το Jaecoo 8 SHS-P είναι ένα πολυτελές, plug-in hybrid μεσαίο SUV με ισχύ 428 ίππων και διαμόρφωση 6 ή 7 θέσεων. Με μία φόρτιση της μεγάλης μπαταρίας του έχει αυτονομία αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης 130 χλμ., και σε συνδυασμό με τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, πάντω από 1.100 χλμ.

KIA

SELTOS

Πρεμιέρα για το νέο μοντέλο της KIA στη χώρα μας, το οποίο είναι ένα μικρομεσαίο SUV, με έμφαση όμως στην κίνηση εκτός δρόμου χάρη στην ηλεκτρική τετρακίνηση που λανσάρει. Θα διατίθεται με σ βενζινοκινητήρα 180 ίππων, ενώ η υβριδική έκδοση θα αποδίδει 154 ίππους με κίνηση στους εμπρός τροχούς, ή 178 ίππους με τετρακίνηση e-AWD.

Η έκδοση με τον κινητήρα βενζίνης αναμένεται να κοστίζει περίπου35.000 ευρώ, ενώη υβριδική τετρακίνητη κοντά στις 40.000 ευρώ.

LEXUS

ES 350e

Η νέα ηλεκτρική sedan ναυαρχίδα της Lexus λανσάρει εξαιρετικές νέες δυνατότητες σε επίπεδο διαχείρισης της ενέργειας, ποιότητας και οδικής συμπεριφοράς.

Ταυτόχρονα, πρόκειται για ένα εξαιρετικά όμορφο αυτοκίνητο, εξοπλισμένο με συστήματα άνεσης και ενεργητικής ασφάλειας κορυφαίας τεχνολογίας.

MAXUS

eTERRON 9

Το δεύτερο διπλοκάμπινο pick up που λανσάρει στη χώρα μας η MAXUS είναι το αμιγώς ηλεκτρικό, τετρακίνητο eTerron 9. Το τεράστιο αυτό ημιφορτηγό με μήκος 5.5 μέτρα, έχει δύο ηλεκτρικούς κινητήρες, έναν στον εμπρός και έναν στον πίσω άξονα, που αποδίδουν ισχύ 442 ίππων και ροπή 700 Nm.

Το θηριώδες pick up της Maxus έχει αυτονομία κίνησης 430 χλμ., χάρη σε μια συστοιχία μπαταριών 102 kWh τεχνολογίας LFP.

MERCEDES - BENZ

AMG GT 4-door

Η Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά fastback sedan υψηλών επιδόσεων. Το μοντέλο έχει περάσει πλέον σε μια νέα, πλήρως ηλεκτρική εποχή, με συγκλονιστικές επιδόσεις, κορυφαία τεχνολογία φόρτισης και ψηφιοποιημένη καμπίνα.

Με ισχύ έως 1.169 ίππους στην έκδοση GT 63 4MATIC+ και δυνατότητα φόρτισης με ισχύ έως 600 kW, δείχνει το δρόμο στα ηλεκτρικά sedan της επόμενης γενιάς.

GLA

Την πρώτη της εμφάνιση στη χώρα μας κάνει η νέα GLA, το εξαιρετικά πετυχημένο C-SUV της γερμανικής μάρκας. Το μοντέλο έρχεται ως αμιγώς ηλεκτρικό στην έκδοση GLA 250+ electric, που αποδίδει 272 ίππους και εφοδιάζεται με μπαταρία τεχνολογίας NMC χωρητικότητας 85 kWh, προσφέροντας μεγάλη αυτονομία που φτάνει τα 657 χιλιόμετρα.

Διαθέσιμη είναι επίσης η τετρακίνητη GLA 350 4MΑΤΙC, τετρακίνητη με δύο ηλεκτρικούς κινητήρες και συνδυασμένη ισχύ που φτάνει στους 354 ίππους. Η αυτονομία με μια πλήρη φόρτιση της έκδοσης αυτής ανέρχεται στα 643 χιλιόμετρα.

MG

MG4 URBAN

Το νέο MG4 EV Urban βασίζεται στην ολοκαίνουργια πλατφόρμα E3 και είναι αμιγώς ηλεκτρικό, διαθέσιμο με μπαταρίες χωρητικότητας 42,8 kWh και 53,9 kWh LFP. Η αυτονομία της έκδοσης με τη μεγαλύτερη μπαταρία φτάνει έως τα 416 χλμ. WLTP.

Παρά τις συμπαγείς του διαστάσεις, με μήκος 4,4 μέτρα, το μοντέλο προσφέρει άνετους χώρους και πορτ μπαγκάζ με εντυπωσιακά μεγάλο όγκο 577 λίτρων.

NISSAN

PIXO

To Nissan Pixo, το πάλαι ποτέ μικρό αυτοκίνητο πόλης της μάρκας, επανέρχεται στην ελληνική αγορά, αυτή τη φορά ως αμιγώς ηλεκτρικό. Ως βάση έχει το Renault Twingo, οπότε έχουμε και εδώ μπαταρία 27,5 kWh προσφέρει αυτονομία έως 259 χλμ.

Με μήκος σχεδόν 3,80 μέτρα, το Pixo είναι ένα αμιγές μοντέλο πόλης από άποψη διαστάσεων, ωστόσο προσφέρει χώρους για τέσσερα άτομα και, το κυριότερο, ένα πορτ μπαγκάζ με όγκο 356 λίτρων, το οποίο απογειώνει την πρακτικότητα στις καθημερινές μετακινήσεις.

OPEL

CORSA GSE

Ο όμιλος Stellantis αναβιώνει τα hot hatcback μοντέλα, προσαρμοσμένα όμως στη σύγχρονη ηλεκτρική εποχή. Το Corsa GSE εμφανίζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας με δυναμική αισθητική και ένα ακόμα πιο δυναμικό σύστημα κίνησης που αποδίδει 281 ίππους. Η τιμή του μοντέλου ξεκινά από 36.700 ευρώ με προωθητική ενέργεια και την επιδότηση 3.000 ευρώ του προγράμματος κινούμαι ηλεκτρικά.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η Opel έχει δημιουργήσει ειδικά πακέτα προσφορών, που θα ισχύουν αποκλειστικά το διάστημα της λειτουργίας της. Οπότε, μην χάσετε την ευκαιρία για μια επίσκεψη στο περίπτερό της.

PEUGEOT

E-208 GΤi

Το πανέμορφο 208 αποκτά την ισχυρότερη, ηλεκτρική ωστόσο, εκδοχή του. Σημειώστε 281 ίππους που μεταφέρονται στους εμπρός τροχούς, ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση και αισθητικά στοιχεία που ξυπνούν μνήμες ένδοξου παρελθόντος.

Με την καλύτερη αναλογία κιλών/ίππο στην κατηγορία του, επιταχύνει από 0 στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα, ενώ η συνδυασμένη αυτονομία του φτάνει έως τα 375 χλμ. με πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Το μοντέλο κοστίζει 38.900 ευρώ, με προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος και κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».

ŠKODA

EPIQ

Το Skoda Epiq είναι το πιο προσιτό αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας και τοποθετείται στη βάση της πλήρως ηλεκτρικής γκάμας της Skoda. Έχει μήκος 4,171 μέτρα, αλλά μπορεί να φιλοξενήσει πέντε άτομα και αποσκευές όγκου 475 λίτρων.

Το Skoda Epiq διατίθεται με δύο μεγέθη μπαταρίας κίνησης και τρεις εκδόσεις ισχύος, όλες

με κίνηση στους εμπρός τροχούς. Ανάλογα με τη διαμόρφωση, το Epiq προσφέρει αυτονομία περίπου 440 χιλιομέτρων και ταχεία φόρτιση DC από 10% έως 80% σε περίπου 24 λεπτά. Επιπλέον, υποστηρίζει αμφίδρομη φόρτιση, V2G, όταν αυτή η δυνατότητα θα είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα.

PEAQ

To νέο αμιγώς ηλεκτρικό Skoda Peaq είναι η νέα επταθέσια ναυαρχίδα της Skoda και το μεγαλύτερο SUV που έχει παρουσιάσει, με αυτονομία άνω των 640 χιλιομέτρων, κορυφαίους χώρους και προηγμένες τεχνολογίες ασφάλειας και συνδεσιμότητας.

Το μοντέλο διατίθεται στις εκδόσεις Peaq 60 με πίσω κίνηση, ισχύ 150 kW και ροπή 350 Nm, Peaq 90 και Peaq 90x, που συνδυάζονται με τη μπαταρία των 91 kWh. Το Peaq 90 διαθέτει πίσω κίνηση, ισχύ 210 kW και ροπή 545 Nm, ενώ το Peaq 90x διαθέτει τετρακίνηση και ισχύ 220 kW.

TOYOTA

YARIS CROSS F/L

Ανανεωμένο σε κάθε πτυχή του, το νέο Yaris Cross έρχεται με αναβαθμισμένη σχεδίαση, προηγμένα συστήματα Toyota Safety Sense τελευταίας γενιάς, πλουσιότερο εξοπλισμό και αναβαθμισμένη ψηφιακή εμπειρία συνδεσιμότητας.

Το μοντέλο διαθέτει 5ης γενιάς Full Hybrid Electric τεχνολογία 130 ίππων, η οποία συνδυάζει δυναμικές επιδόσεις, χαμηλή κατανάλωση και κορυφαία άνεση, ενώ διατίθεται με κίνηση στους εμπρός τροχούς ή με την έξυπνη τετρακίνηση AWD-i.

VOLKSWAGEN

ID. POLO

Πολλές οι πρεμιέρες στην έκθεση για την Volkswagen, με πρώτη αυτή του ID. Polo. Το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της κατηγορίας B Hatchback με μήκος 4.053 μέτρα, θα διατίθεται αρχικά με τρία επίπεδα ισχύος (85 kW, 99 kW και 155 kW), δύο μεγέθη μπαταρίας και αυτονομία έως 450 χλμ.

Παρά τις συγκρίσιμες διαστάσεις με το συμβατικό Polo, στο ID. Polo οι επιβάτες απολαμβάνουν αυξημένο εσωτερικό μήκος κατά 19 χλστ., με το όφελος να γίνεται ιδιαίτερα αισθητό στο πίσω μέρος, ενώ το πλάτος της καμπίνας και ο διαθέσιμος χώρος για το κεφάλι έχουν επίσης βελτιωθεί. Ο χώρος αποσκευών παρουσιάζει αύξηση κατά 24% σε σύγκριση με το κλασικό Polo, από 351 σε 435 λίτρα.

ID. CROSS

Στην ΑUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ θα έχετε την ευκαιρία να δείτε για πρώτη φορά και το ολοκαίνουριο ID. Cross, το αμιγώς ηλεκτρικό B-SUV της γερμανικής μάρκας.

Το νέο ID. Cross έχει μήκος μόλις 4,153 μέτρα, αλλά θέσεις για πέντε επιβάτες και χώρο αποσκευών 475 λίτρων. Το νέο μοντέλο είναι διαθέσιμα σε τρία επίπεδα ισχύος, 116, 135 ή 211 ίππων, καθώς και με δύο μπαταρίες ωφέλιμης χωρητικότητας 37 kWh και 52 kWh. Η μέγιστη αυτονομία φτάνει έως τα 427 χιλιόμετρα κατά WLTP.

ID.3 NEO

Το γνωστό μας ID.3 είναι πλέον διαθέσιμο με εκτεταμένη αναβάθμιση και νέο όνομα. Το ηλεκτρικό C-Hatcback της Volkswagen αποκτά τη νέα γενιά λογισμικού της μάρκας, η οποία φέρνει σημαντικές τεχνολογικές αναβαθμίσεις και νέες λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία χρήσης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το βελτιωμένο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης Travel Assist με αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών, καθώς και η λειτουργία One Pedal Driving, κατά την οποία το όχημα ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση μέχρι την πλήρη ακινητοποίησή του. O ηλεκτρικός κινητήρας είναι επίσης νέας γενιάς, με μικρότερες απώλειες και μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

XPENG

L03

To εντυπωσιακό D-SUV της XPENG με την κουπέ αισθητική έχει έναν εξαιρετικά μικρό αεροδυναμικό συντελεστή Cd 0,228 και ως εκ τούτου εξαιρετική αποδοτικότητα στις μεγάλες ταχύτητες, παρά το μέγεθός του.

Διαθέσιμο σε BEV και για πρώτη φορά από την XPENG, στην έκδοση REEV(Range Extender EV), προσφέρει 200 χλμ. αμιγώς ηλεκτρικής μετακίνησης και περισσότερα από 1.000 χλμ. συνολικής αυτονομίας. Η αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή έχει αυτονομία έως 520 χλμ.