Σε έναν αγώνα για γερά νεύρα και με τεράστιες ανατροπές, ο Έλφιν Έβανς αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο WRC για τη σεζόν του 2026.

Το Ράλλυ Σαρδηνίας του 2026 επεφύλασσε ένα από τα πιο δραματικά φινάλε πρωταθλήματος στα χρονικά του WRC, με τον παγκόσμιο τίτλο να κρίνεται στα τελευταία 200 μέτρα. Ο Έλφιν Έβανς, έπειτα από ένα δύσκολο τετραήμερο στην Ιταλία, αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής, τερματίζοντας στην 5η θέση στη Γενική Κατάταξη.

WORLD CHAMPIONS!! 🏆 The wait is finally over! Congratulations to Elfyn Evans & Scott Martin for securing their first-ever WRC title! 👏🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #WRC https://t.co/SjUTX9bcDJ October 4, 2026

Ένα αδιανόητο φινάλε

Δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο δραματικό φινάλε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ. Ο Έβανς είχε ξεκινήσει το τελευταίο σκέλος με έξι βαθμούς προβάδισμα στη μάχη του τίτλου, όμως ο Όλιβερ Σόλμπεργκ ήταν ο ταχύτερος οδηγός της Κυριακής και άρχισε να μειώνει δραματικά τη διαφορά και είχε το μομέντουμ.

Η μεγάλη ανατροπή ήρθε στην προτελευταία ειδική, όταν ένα κλατάρισμα ελαστικού του στέρησε τη δυνατότητα να βαθμολογηθεί στη Super Sunday. Για καλή του τύχη, δεν έχασε θέση.

Η Wolf Power Stage Sassari-Argentiera 2 μετατράπηκε σε έναν καθαρό τελικό ανάμεσα στους δύο οδηγούς της Toyota. Μετά από ένα απίστευτο πρωινό στη Σαρδηνία, ο Έβανς έφτασε στην τελευταία ειδική γνωρίζοντας ότι έπρεπε απλώς να είναι ταχύτερος από τον Σόλμπεργκ.

Η Sassari-Argentiera, μία από τις πιο χαρακτηριστικές ειδικές της Σαρδηνίας, φιλοξένησε έτσι έναν πραγματικό τελικό πρωταθλήματος. Άμμος, πέτρες, συνεχείς αλλαγές ρυθμού και το φινάλε δίπλα στη θάλασσα αποτέλεσαν το σκηνικό για τα τελευταία χιλιόμετρα της εποχής των σημερινών Rally1.

Ο Έβανς ολοκλήρωσε την ειδική όντας ιδιαίτερα απογοητευμένος με το χρόνο του. Όταν ο Σόλμπεργκ ξεκίνησε τη δική του προσπάθεια, ήταν ταχύτερος του Ουαλού και όλα έδειχναν πως θα έπαιρνε τον τίτλο.

Όμως, με 2 στροφές για τον τερματισμό, δηλαδή ούτε 200 μέτρα, ο Σόλμπεργκ έχασε τον έλεγχο του Yaris Rally1 και βγήκε εκτός της ΕΔ, χάνοντας τον τίτλο μέσα από τα χέρια του. Ο Νορβηγός κατάφερε εν τέλει να τερματίσει και κέρδισε το Ράλλυ Σαρδηνίας, όμως έχοντας χάσει τον παγκόσμιο τίτλο για 5 βαθμούς.

RALLYE VOICI LA VIDÉO DE LA SORTIE D’OLIVER SOLBERG Cette erreur arrivée dans les 200 derniers mètres donne donc le titre à Elfyn EVANS, son premier après avoir terminé 5 fois Vice Champion du Monde #WRC #RallyItaliaSardegna https://t.co/M8cn5AHL0B October 4, 2026

Ο Σεμπαστιάν Οζιέ πήρε τη 2η θέση και 3ος ήταν ο Σάμι Παγιάρι.

Ο Έβανς στην κορυφή του κόσμου

Ο Έλφιν Έβανς περίμενε πολλά χρόνια για αυτή τη στιγμή. Ο Ουαλός έκανε το ντεμπούτο του στο WRC το 2007 και χρειάστηκε μία δεκαετία για να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη, στο Ράλλυ Ουαλίας του 2017 με τη M-Sport Ford. Η μετακίνησή του στην Toyota το 2020 τον μετέτρεψε σε σταθερό διεκδικητή του τίτλου, αλλά η κορυφή τού ξέφευγε ξανά και ξανά.

Μέχρι το τέλος του 2025 είχε ολοκληρώσει πέντε φορές το πρωτάθλημα στη δεύτερη θέση, με πιο επώδυνη ίσως την περσινή ήττα από τον Σεμπαστιάν Οζιέ για μόλις τέσσερις βαθμούς. Αντί όμως να λυγίσει, επέστρεψε το 2026 με την ίδια συνέπεια που χαρακτηρίζει ολόκληρη την καριέρα του.

Ο Έβανς ηγήθηκε της βαθμολογίας από τον Απρίλιο και έφτασε στη Σαρδηνία ως φαβορί, γνωρίζοντας όμως ότι τίποτα δεν είχε κριθεί. Στην τελευταία ειδική της χρονιάς άντεξε στην πίεση και κατέκτησε, επιτέλους, τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο. Έπειτα από τόσες χαμένες ευκαιρίες, η επιμονή του βρήκε την απόλυτη δικαίωση.