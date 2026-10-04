Η FIA εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επιβεβαίωσε το λόγο για τον οποίο είδαμε πληθώρα μονοθεσίων να σταματούν στην πίστα κατά τη διάρκεια του γύρου σχηματισμού.

Εξηγήσεις για τις πρωτοφανείς εικόνες που προηγήθηκαν της εκκίνησης του GP Μπαχρέιν στη Μαλαισία έδωσε η FIA. Κατά τη διαδικασία του γύρου σχηματισμού αρκετά μονοθέσια παρουσίασαν ξαφνική απώλεια ισχύος, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερη σύγχυση σε μία εκκίνηση που είχε ήδη επηρεαστεί σημαντικά από την καταρρακτώδη βροχή.

Μεταξύ εκείνων που αντιμετώπισαν το πρόβλημα ήταν οι Μαξ Φερστάπεν και Λιούις Χάμιλτον, με τους οδηγούς να εμφανίζονται ουσιαστικά ανήμποροι να επιταχύνουν κανονικά σε σημεία της πίστας. Η FIA ξεκαθάρισε μετά τον αγώνα ότι δεν επρόκειτο για μία σειρά ανεξάρτητων μηχανικών βλαβών, αλλά για ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε από έναν πρωτοφανή συνδυασμό παραγόντων στις πολύ ιδιαίτερες συνθήκες της Σεπάνγκ.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Τι ακριβώς συνέβη στα μονοθέσια

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της FIA, η αιτία ήταν ο συνδυασμός των πολύ χαμηλών στροφών του κινητήρα, του εξαιρετικά χαμηλού επιπέδου πρόσφυσης, των ρυθμίσεων διαχείρισης ενέργειας που χρησιμοποιούνται σε βρεγμένες συνθήκες και της ιδιαίτερης διαμόρφωσης των sectors της πίστας της Σεπάνγκ.

«Στον γύρο σχηματισμού πριν από το GP Μπαχρέιν στη Μαλαισία, ένας πρωτοφανής συνδυασμός χαμηλών στροφών κινητήρα, συνθηκών χαμηλής πρόσφυσης, ρυθμίσεων διαχείρισης ενέργειας για βρεγμένο οδόστρωμα και της διαμόρφωσης των sectors της πίστας της Σεπάνγκ οδήγησε σε ακούσια απώλεια ισχύος σε έναν αριθμό μονοθεσίων», ανέφερε η FIA.

Ουσιαστικά, οι ειδικές συνθήκες του γύρου σχηματισμού οδήγησαν το AI σύστημα διαχείρισης της νέας γενιάς μονάδων ισχύος σε μία κατάσταση που ούτε η FIA ούτε οι κατασκευαστές είχαν συναντήσει προηγουμένως.

🚨 RACE CONTROL: The starting procedure has been suspended The drivers return to the pits #F1 #BahrainGP https://t.co/U6kq7wMDJ9 October 4, 2026

Η λύση της FIA και η έρευνα που ακολουθεί

Το διάστημα κατά το οποίο η εκκίνηση είχε διακοπεί λόγω της έντονης βροχόπτωσης έδωσε στην FIA και στις ομάδες τον απαραίτητο χρόνο για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα πριν αρχίσει ο αγώνας.

«Ως αποτέλεσμα, το Τεχνικό Τμήμα της FIA αφαίρεσε τον περιορισμό του ενεργειακού ορίου στα επηρεαζόμενα sectors μέσω μιας ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού, η οποία διανεμήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της καθυστέρησης λόγω της έντονης βροχής. Αυτό επέτρεψε στις ομάδες να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες αλλαγές στη μονάδα ισχύος πριν από την εκκίνηση του αγώνα».

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι το συγκεκριμένο σενάριο δεν είχε εμφανιστεί σε κανένα προηγούμενο στάδιο προετοιμασίας.

«Το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν είχε εντοπιστεί ούτε από τη FIA ούτε από τις ομάδες κατά τη διάρκεια των δοκιμών ή στους γύρους προς το grid. Η FIA, μαζί με τις ομάδες και τους κατασκευαστές μονάδων ισχύος, θα πραγματοποιήσει πλήρη έρευνα του ζητήματος».

Η FIA δεν έδωσε περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες για τον ακριβή τρόπο με τον οποίο αλληλεπίδρασαν οι περιορισμοί ενέργειας με τη διαμόρφωση της Σεπάνγκ. Το δεδομένο είναι ότι χρειάστηκε παρέμβαση στο λογισμικό πριν μπορέσει να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η εκκίνηση, σε ένα πρωτοφανές περιστατικό για τη νέα εποχή των μονάδων ισχύος της Formula 1.

Μην χάσετε την εκπομπή μας για την F1

Συντονιστείτε την Δευτέρα 5/10 στις 16:30 στην εκπομπή Pole Position by Allwyn στο Youtube του Gazzetta, εκεί όπου θα κάνουμε την ανάλυση όλων όσων έγιναν στο Grand Prix Μπαχρέιν.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Αζερμπαϊτζάν.