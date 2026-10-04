Η Mercedes δεν είχε καμία δυνατότητα να διεκδικήσει τη νίκη στη Μαλαισία σύμφωνα με τα όσα παραδέχθηκε ο Κίμι Αντονέλι.

Ο Κίμι Αντονέλι μπορεί να μην κατάφερε να μετατρέψει το χαοτικό GP Μπαχρέιν στη Μαλαισία σε ακόμη μία νίκη, όμως έφυγε από τη Σεπάνγκ με ένα ιδιαίτερα σημαντικό αποτέλεσμα για τη μάχη του πρωταθλήματος. Ο Ιταλός τερμάτισε 2ος πίσω από τον νικητή, Μαξ Φερστάπεν και αύξησε σημαντικά τη διαφορά του από τον Τζορτζ Ράσελ.

Ο Αντονέλι βρέθηκε ακόμη και στην πρωτοπορία στα πρώτα στάδια του αγώνα, όμως μετά την επανεκκίνηση ο Φερστάπεν πέρασε μπροστά, ενώ προσωρινά τον προσπέρασε και ο Ράσελ. Στη συνέχεια ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος ανέκτησε τη δεύτερη θέση και την κράτησε μέχρι το τέλος.

Ένα ακόμα «χρυσό» αποτέλεσμα

Ο Αντονέλι αναγνώρισε μετά τον τερματισμό ότι η Red Bull και ο Φερστάπεν ήταν απλώς ισχυρότεροι στη Σεπάνγκ:

«Νομίζω ότι σήμερα ήταν το μέγιστο που μπορούσαμε να κάνουμε. Πολλά συγχαρητήρια στον Μαξ και τη Red Bull για το εκπληκτικό αγωνιστικό τριήμερο που είχαν. Από τη δική μας πλευρά έχουμε ακόμη δουλειά να κάνουμε, αλλά είμαι χαρούμενος που φεύγουμε με τη δεύτερη θέση. Ελπίζω στο μέλλον να επιστρέψουμε στη Μαλαισία».

Η Mercedes είχε χρησιμοποιήσει τη μεσαία γόμα μετά το πρώτο μέρος του αγώνα σε αντίθεση με τον Φερστάπεν, ο οποίος βρέθηκε στη Soft και άρχισε να ανοίγει τη διαφορά. Ο Αντονέλι κατάφερε πάντως να πλησιάσει και να περάσει τον Ράσελ, έχοντας προηγουμένως ενημερώσει την ομάδα μέσω ασυρμάτου ότι διέθετε περισσότερο ρυθμό.

Μεγάλωσε το προβάδισμα στο πρωτάθλημα

Το αποτέλεσμα απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν ο Ράσελ εγκατέλειψε λίγους γύρους πριν από το τέλος με πρόβλημα στη μονάδα ισχύος. Έτσι, ο Αντονέλι αύξησε το προβάδισμά του απέναντι στον ομόσταβλό του από τους 66 στους 84 βαθμούς.

Το τελευταίο Αυτοκίνητο Ασφαλείας έδωσε στον Ιταλό μία ακόμη ευκαιρία να πιέσει τον Φερστάπεν, όμως ο Ολλανδός διαχειρίστηκε ιδανικά την επανεκκίνηση και άνοιξε αμέσως διαφορά άνω του ενός δευτερολέπτου.

Για τον Αντονέλι, η δεύτερη θέση δεν ήταν το αποτέλεσμα που θα ήθελε έχοντας βρεθεί στην πρωτοπορία, όμως σε μία ημέρα όπου ο βασικός του αντίπαλος στο πρωτάθλημα δεν βαθμολογήθηκε, αποδείχθηκε εξαιρετικά πολύτιμη.

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