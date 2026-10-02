Μονοθέσια να καίνε λάστιχο, supercars και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους στο κορυφαίο motorsport event στην Ελλάδα με τη σφραγίδα της Allwyn και της McLaren Racing.

H Allwyn και η McLaren τo Σάββατο 3 Οκτωβρίου φέρνουν στο ΟΑΚΑ ένα μοναδικό event, το “Allwyn x McLaren Racing Live in Athens”. Πρόκειται για μία ξεχωριστή αγωνιστική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσει κανένας φίλος της Formula 1.

Σε μία ειδικά διαμορφωμένη πίστα ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να δει από κοντά μονοθέσια και οδηγούς θρύλους της McLaren, με τις πύλες να ανοίγουν για το κοινό στις 10:00πμ. Ακόμη κι αν δεν καταφέρατε να εξασφαλίσετε δωρεάν προσκλήσεις, μπορείτε να έρθετε, εντελώς δωρεάν, και να απολαύσετε το Fanzone του event, στον Τοίχο των Εθνών, στο ΟΑΚΑ.

Πρωταγωνιστής θα είναι ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της McLaren, Μίκα Χάκινεν, ο οποίος θα οδηγήσει την MP4/6 του θρυλικού Άιρτον Σένα μπροστά σε χιλιάδες κόσμου που θα συγκεντρωθεί στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Δεν θα είναι όμως το μοναδικό μονοθέσιο που θα απαθανατίσει ο κόσμος. Η McLaren MCL60 θα βρίσκεται εκεί, την οποία θα οδηγήσει ο οδηγός της Arrow McLaren IndyCar, Πάτο Ο’ Γουόρντ. Πέρα από τα μονοθέσια, ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να δει supercars της McLaren να κάνουν γρήγορα περάσματα προσφέροντας άπλετο θέαμα.

Ο κόσμος που θα βρεθεί στο ΟΑΚΑ θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον κόσμο της McLaren Racing, να ζήσει διαδραστικές εμπειρίες, να δοκιμάσει τις οδηγικές σας ικανότητες σε racing simulators και να κερδίσετε αναμνηστικά δώρα, αλλά και να θαυμάσει McLaren showcars από κοντά. Για την είσοδο στο Fanzone θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για καλύτερη διευκόλυνση, χρησιμοποιήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για την προσέλευσή σας.

Στη σκηνή του “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” θα βρεθεί ο Άλεξ Βουρτς ώστε μοιραστεί με το κοινό την πολυετή διαδρομή του στον κόσμο του motorsport. Ο Αυστριακός είναι πρώην οδηγός της Formula 1, δύο φορές νικητής του θρυλικού “24 Hours of Le Mans” και σημαντικό μέλος της οικογένειας της McLaren. Ο Αυστριακός κατέκτησε το Le Mans το 1996 και το 2009 και παραμένει μέχρι σήμερα ο νεότερος νικητής στην ιστορία του αγώνα. Με πολυετή παρουσία στη Formula 1 και τη McLaren, αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του motorsport.