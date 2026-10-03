Ο Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε την πρώτη του pole position στη φετινή Formula 1, επικρατώντας του Λιούις Χάμιλτον στις κατατακτήριες του GP Μπαχρέιν (που γίνεται στη Μαλαισία).

Ο Μαξ Φερστάπεν θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στο GP Μπαχρέιν στη Μαλαισία, καθώς ήταν ο ταχύτερος στις κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1 στη Σεπάνγκ. Ο οδηγός της Red Bull σημείωσε 1:35.130 και πήρε την πρώτη pole position της σεζόν, βάζοντας τέλος σε ένα σερί αγώνων χωρίς εκκίνηση από την πρώτη θέση του grid.

Η Red Bull είχε δείξει ήδη από τις ελεύθερες δοκιμές ότι μπορεί να απειλήσει στην πίστα της Μαλαισίας, όμως ο Φερστάπεν επιβεβαίωσε την ταχύτητά της στα κρίσιμα λεπτά του Q3. Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής βελτίωσε κατά ένα δέκατο του δευτερολέπτου στην τελευταία του προσπάθεια, όμως ο πρώτος χρόνος του θα ήταν επίσης αρκετός για να του εξασφαλίσει την pole position.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE FOR THE BAHRAIN GRAND PRIX IN MALAYSIA!! 👊#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/NgtaCAZacL — Formula 1 (@F1) October 3, 2026

Χάμιλτον στην πρώτη σειρά, ποινή για Χατζάρ

Ο Λιούις Χάμιλτον πραγματοποίησε μία πολύ δυνατή τελευταία προσπάθεια και ανέβηκε στη δεύτερη θέση για τη Ferrari, με χρόνο 1:35.428. Η διαφορά του από τον Φερστάπεν ήταν 0,298 δευτερόλεπτα, ενώ η επίδοσή του τον έφερε στην πρώτη σειρά της εκκίνησης για πρώτη φορά μετά το GP Βαρκελώνης, το οποίο είχε κερδίσει.

Ο Ισάκ Χατζάρ ολοκλήρωσε τρίτος με τη δεύτερη Red Bull, επιβεβαιώνοντας την πολύ καλή εικόνα της ομάδας στη Σεπάνγκ. Ο Γάλλος, όμως, δεν θα διατηρήσει αυτή τη θέση στην εκκίνηση, καθώς θα δεχθεί ποινή πέντε θέσεων για τη χρήση έβδομου κινητήρα εσωτερικής καύσης μέσα στη σεζόν.

Η ποινή του Χατζάρ ανεβάζει τον Αντρέα Κίμι Αντονέλι στην τρίτη θέση του grid. Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος ήταν τέταρτος στις κατατακτήριες, περίπου μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον Φερστάπεν, σε ένα Σάββατο που η Mercedes δεν αξιοποίησε πλήρως το πακέτο αναβαθμίσεων της W17.

📻 FERRARI TEAM RADIO 📻



Lewis: Where are we?”

Carlo: “P2”

Lewis: “Let’s go, guys!!”



Brilliant effort from Hamilton 💪#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/LiVddeTap7 — Formula 1 (@F1) October 3, 2026

Η Mercedes και οι McLaren

Ο Τζορτζ Ράσελ περιορίστηκε στην όγδοη θέση, στο πιο δύσκολο απόγευμα της Mercedes στις κατατακτήριες φέτος. Ο Βρετανός, που είναι ο βασικός αντίπαλος του Αντονέλι στη μάχη του τίτλου, θα εκκινήσει πλέον από την έβδομη θέση εξαιτίας της ποινής του Χατζάρ.

Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν πέμπτος με τη δεύτερη Ferrari, μπροστά από τις δύο McLaren. Ο Λάντο Νόρις πήρε την έκτη θέση και ήταν για ακόμη μία φορά ταχύτερος από τον Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος ολοκλήρωσε έβδομος. Πίσω από τον Ράσελ, ο Πιερ Γκασλί έφερε την Alpine στην ένατη θέση, ενώ ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο συμπλήρωσε την πρώτη δεκάδα για την Audi.

Ο Λίαμ Λόσον έχασε οριακά την πρόκριση στο Q3 και θα ξεκινήσει 11ος, μπροστά από τον Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος σημείωσε το καλύτερο φετινό αποτέλεσμα της Aston Martin στις κατατακτήριες. Η ομάδα του Σίλβερστοουν είχε και τα δύο μονοθέσιά της στο Q2 για πρώτη φορά μέσα στη χρονιά, με τον Λανς Στρολ να κατατάσσεται 14ος και τον Κάρλος Σάινθ να βρίσκεται ανάμεσα στους δύο οδηγούς της Aston Martin, στη 13η θέση.

Οι ποινές του Σαββατοκύριακου

Ο Φράνκο Κολαπίντο και ο Άρβιντ Λίντμπλαντ δεν έγραψαν χρόνο στο Q2, καθώς αμφότεροι έχουν μεγάλες ποινές λόγω αλλαγών στη μονάδα ισχύος. Ο Κολαπίντο θα δεχθεί ποινή 15 θέσεων, ενώ ο Λίντμπλαντ θα εκκινήσει από το πίσω μέρος του grid μετά την τοποθέτηση πλήρως νέου πακέτου εξαρτημάτων.

Στο Q1, ένα λάθος στη προτελευταία στροφή κόστισε στον Νίκο Χούλκενμπεργκ και τον Άλεξ Άλμπον. Ο οδηγός της Audi έμεινε 17ος, μπροστά από τις δύο Haas των Όλιβερ Μπέρμαν και Εστεμπάν Οκόν, ενώ ο Άλμπον περιορίστηκε στην 20ή θέση. Ο Βάλτερι Μπότας ήταν ταχύτερος από τον Σέρχιο Πέρεζ, με τις δύο Cadillac να κλείνουν την κατάταξη.

Ο αγώνας του GP Μπαχρέιν στη Σεπάνγκ θα αρχίσει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 10:00 ώρα Ελλάδας και θα έχει διάρκεια 56 γύρων.

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