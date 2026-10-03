Φερστάπεν: «Απίστευτη η πρόοδος της Red Bull, θα προσπαθήσω να νικήσω αύριο»

Ο Μαξ Φερστάπεν χαρακτήρισε «απίστευτη» την πρόοδο της Red Bull μετά την πρώτη pole position της ομάδας για τη φετινή σεζόν της Formula 1 στη Σεπάνγκ.

Ο Μαξ Φερστάπεν θα ξεκινήσει από την pole position το GP Μπαχρέιν στη Μαλαισία, όμως η πρώτη θέση στις κατατακτήριες δεν ήταν απλώς ένα ακόμη δυνατό αποτέλεσμα. Για τον οδηγό της Red Bull, η κορυφή στη Σεπάνγκ αποτελεί επιβεβαίωση της προόδου που έχει σημειώσει η ομάδα από την αρχή της σεζόν, όταν η Mercedes είχε καθαρό προβάδισμα.

Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν ο ταχύτερος και στις τρεις περιόδους των κατατακτήριων, σημειώνοντας στο Q3 χρόνο 1:35.130. Άφησε τον Λιούις Χάμιλτον 0,298 δευτερόλεπτα πίσω του και χάρισε στη Red Bull την πρώτη pole position της χρονιάς, αλλά και την πρώτη pole από μη Mercedes κινητήρα το 2026.

«Είναι φανταστικό. Προσπαθούσαμε να πάρουμε την pole position, μερικές φορές ήμασταν πιο κοντά από άλλες, αλλά το ότι τελικά τα καταφέραμε, από το σημείο στο οποίο ξεκινήσαμε φέτος, είναι πραγματικά απίστευτο», δήλωσε ο Φερστάπεν.

Η Red Bull έδειξε ανταγωνιστική από την πρώτη ημέρα στη Σεπάνγκ, με τον Φερστάπεν να είναι ταχύτερος στο FP1 και τον ομόσταβλό του, Ισάκ Χατζάρ, να βρίσκεται σταθερά στις πρώτες θέσεις. Ο Ολλανδός θεωρεί ότι η ομάδα κατάφερε να εξελίξει σωστά το μονοθέσιο στη διάρκεια του τριημέρου.

«Αν κοιτάξεις πώς ξεκίνησε η χρονιά για εμάς και την πρόοδο που σημειώσαμε σε ορισμένες πίστες, ήμασταν κοντά. Αυτό το Σαββατοκύριακο, όμως, ήταν πολύ θετικό. Από το FP1 ξεκινήσαμε καλά και στη συνέχεια προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο το μονοθέσιο. Είναι απίστευτο. Ειλικρινά, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην pole position εδώ».

Ο Φερστάπεν έχει να κερδίσει από τον τελευταίο αγώνα της περσινής σεζόν στο Άμπου Ντάμπι και η pole position στη Μαλαισία του δίνει την καλύτερη αφετηρία για να βάλει τέλος σε αυτό το σερί. Ο ίδιος, πάντως, αναγνωρίζει ότι ο αγώνας των 56 γύρων θα απαιτήσει σωστή διαχείριση, εξαιτίας της ζέστης και της αυξημένης φθοράς των ελαστικών στην πίστα της Σεπάνγκ.

«Είμαι χαρούμενος με τη σημερινή ημέρα και, φυσικά, θα προσπαθήσω να κερδίσω αύριο. Όταν ξεκινάς πρώτος, αυτός είναι ο στόχος. Κάνει πολύ ζέστη για εμάς, για τα μονοθέσια, τα φρένα και τα ελαστικά, οπότε ο αγώνας θα είναι σίγουρα δύσκολος. Πρέπει να διαχειριστείς πολλά πράγματα».

«Είναι αδύνατο να ξέρεις αυτή τη στιγμή ποιος θα το κάνει καλύτερα. Υπάρχει, επίσης, η εκκίνηση, όπου μπορούν να συμβούν πολλά. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και έτοιμοι, και μετά θα δούμε πόσο ανταγωνιστικοί είμαστε στον αγώνα. Μέχρι τώρα, αυτό το Σαββατοκύριακο νιώθω καλά και έχω αυτοπεποίθηση. Ελπίζω να το δείξουμε ξανά αύριο».