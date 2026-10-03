Η Mercedes-Benz φέρνει στην Ελλάδα τη νέα GLA EQ Technology, ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV που θα διατίθεται αρχικά σε δύο εκδόσεις, με αυτονομία έως 657 χλμ. και αρχικές τιμές από 53.700 ευρώ.

Η νέα Mercedes-Benz GLA EQ Technology βασίζεται σε ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 Volt και υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως 320 kW. Σε κατάλληλο σταθμό φόρτισης 800 Volt μπορεί να ανακτήσει έως 270 χλμ. αυτονομίας μέσα σε 10 λεπτά, ενώ η φόρτιση AC φτάνει έως 22 kW.

Στην ελληνική αγορά θα προσφέρεται αρχικά ως GLA 250+ electric, με ισχύ 200 kW και μπαταρία NMC 85 kWh, καθώς και ως GLA 350 4MATIC electric, με 260 kW, τετρακίνηση και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 5,4 δευτερόλεπτα. Και οι δύο εκδόσεις χρησιμοποιούν μπαταρία αξιοποιήσιμης χωρητικότητας 85 kWh.

Η νέα ηλεκτρική GLA διαθέτει μακρύτερο μεταξόνιο σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, περισσότερο χώρο για τους πίσω επιβάτες και χώρο αποσκευών έως 410 λίτρα, ο οποίος φτάνει τα 1.400 λίτρα με αναδιπλωμένα πίσω καθίσματα. Προσφέρει επίσης εμπρός χώρο αποσκευών 107 λίτρων.

Στην καμπίνα, το MBUX Superscreen, ο MBUX Virtual Assistant με τεχνολογία generative AI και η πλοήγηση με Google Maps διαμορφώνουν τη νέα ψηφιακή εμπειρία. Η λειτουργία Electric Intelligence υπολογίζει τη διαδρομή και προτείνει τις κατάλληλες στάσεις φόρτισης.

Η νέα Mercedes-Benz GLA EQ Technology ξεχωρίζει επίσης για τη φωτιζόμενη εμβληματική μάσκα της, η οποία συνδυάζει χρωμιωμένο πλαίσιο, επιφάνεια smoked-glass και το κεντρικό αστέρι της μάρκας.

Τιμές στην Ελλάδα