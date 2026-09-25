Το MotoGP επισημοποίησε το αγωνιστικό πρόγραμμα της σεζόν του 2027, με δύο νέους προορισμούς να εντάσσονται στο καλεντάρι.

Το MotoGP παρουσίασε το επίσημο πρόγραμμα για το 2027, διατηρώντας τον αριθμό των Grand Prix στους 22, αλλά με σημαντικές αλλαγές στη σύνθεση και τη σειρά του. Το πρωτάθλημα θα επισκεφθεί συνολικά 19 χώρες, με το Μπουένος Άιρες και την Αδελαΐδα να είναι τις δύο μεγάλες προσθήκες.

Η νέα σεζόν θα ξεκινήσει στις 7 Μαρτίου στην Ταϊλάνδη και θα ολοκληρωθεί στις 28 Νοεμβρίου στη Βαλένθια. Στο ενδιάμεσο θα υπάρξουν πέντε συνεχόμενα αγωνιστικά διήμερα, αλλά και ένα ιδιαίτερα απαιτητικό triple-header στην Ασία, ενώ το MotoGP θα επιστρέψει στην Αργεντινή έπειτα από σχεδόν τρεις δεκαετίες στο Μπουένος Άιρες.

22 dates, venues and amazing CROWDS! 🤩



Get ready for #MotoGP’s new era! pic.twitter.com/a1JwaEfQet — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 25, 2026

Μπουένος Άιρες και Αδελαΐδα οι μεγάλες προσθήκες

Η πρώτη σημαντική αλλαγή αφορά την επιστροφή του Μπουένος Άιρες. Το Grand Prix Αργεντινής θα πραγματοποιηθεί στις 11 Απριλίου στο Autodromo Oscar y Juan Galvez, μία εβδομάδα μετά τον αγώνα της Βραζιλίας. Ο συγκεκριμένος αγώνας παίρνει ουσιαστικά τη θέση της Ουγγαρίας, με το Balaton Park να απουσιάζει από το πρόγραμμα του 2027.

Ακόμη μεγαλύτερη αλλαγή υπάρχει στην Αυστραλία. Το Phillip Island δεν θα φιλοξενήσει το Grand Prix Αυστραλίας, το οποίο μεταφέρεται στην Αδελαΐδα και στη νέα ημι-αστική πίστα της πόλης. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 14 Νοεμβρίου και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διαφοροποιήσεις του νέου καλενταριού.

Το Κατάρ μετακινείται παράλληλα πολύ νωρίτερα στη σεζόν και έχει προγραμματιστεί ως ο δεύτερος αγώνας του πρωταθλήματος, στις 14 Μαρτίου. Η θέση της Λουσέιλ στο πρόγραμμα εξακολουθεί πάντως να βρίσκεται υπό εξέταση, καθώς αναμένεται να ξεκαθαρίσει και η τύχη του αγώνα που έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο του 2026. Το φετινό Grand Prix είχε αρχικά οριστεί για τον Απρίλιο, αλλά αναβλήθηκε εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν.

Το φινάλε της σεζόν παραμένει στη Βαλένθια, όμως θα προηγηθούν τρεις διαδοχική αγώνες σε Ιαπωνία, Μαλαισία και Ινδονησία.

Πρόγραμμα MotoGP 2027