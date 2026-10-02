Honda Customs 2026: Το «Mugen» από την Πορτογαλία o μεγάλος νικητής (vid)

Η φετινή διοργάνωση του διαγωνισμού Honda Customs ολοκληρώθηκε με τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του θεσμού.

Η 7η έκδοση του διαγωνισμού “Battle of thw Twins” της Honda συγκέντρωσε συνολικά 42.119 διαδικτυακές ψήφους από λάτρεις της μοτοσυκλέτας σε 102 χώρες. Πραγματοποιήθηκε από τις 12 Ιουνίου έως τις 31 Αυγούστου 2026, παρουσιάζοντας μια νέα κατηγορία, το «On Road vs Off Road – Battle of the Twins», φέρνοντας αντιμέτωπες τις custom εκδοχές των Honda CB750 Hornet και XL750 Transalp. Με αύξηση 39% στις ψήφους σε σχέση με το 2025, η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε τη διευρυνόμενη απήχηση του Honda Customs στην ευρωπαϊκή μοτοσυκλετιστική κοινότητα. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επιλέξουν τις αγαπημένες τους δημιουργίες ανάμεσα σε δέκα ξεχωριστές custom μοτοσυκλέτες, οι οποίες παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο φεστιβάλ Wheels and Waves 2026, στο Μπιαρίτζ της Γαλλίας.

«Mugen»: Ο μεγάλος νικητής της κατηγορίας On-Road και της συνολικής διοργάνωσης

Την πρώτη θέση στη συνολική κατάταξη κατέκτησε το «Mugen», η επιθετική και δυναμική έκδοση του Honda CB750 Hornet από τον πορτογαλικό αντιπρόσωπο Mototrofa. Με 10.092 ψήφους, που αντιστοιχούν σχεδόν στο 24% του συνολικού αριθμού ψήφων και στο 36% των ψήφων της κατηγορίας On-Road, το «Mugen» ξεχώρισε για τη streetfighter σχεδίασή του, τη λειτουργικότητα και την ιδιαίτερη αισθητική του. Η μοτοσυκλέτα υιοθετεί τη φιλοσοφία «form should follow function», συνδυάζοντας ένα επιθετικό παρουσιαστικό με βαθύ πράσινο χρώμα, χρυσές και carbon fibre λεπτομέρειες, καθώς και πληθώρα custom εξαρτημάτων. Με τη νίκη του 2026, η Mototrofa γίνεται η δεύτερη επαναλαμβανόμενη νικήτρια του Honda Customs, μετά τη MAAN Motocicli Audaci, η οποία κατέκτησε για δεύτερη φορά τον τίτλο το 2025. Η Mototrofa είχε κερδίσει προηγουμένως το 2021 με το Honda CB650R «Fenix».

«Saharja»: Η κορυφή της κατηγορίας Off-Road

Στην κατηγορία Off-Road, τη νίκη κατέκτησε το «Saharja», μια εντυπωσιακή, εμπνευσμένη από το Dakar, εκδοχή του Honda XL750 Transalp, δημιουργία της DRS Custom Cycles από την Ιταλία. Με περισσότερες από 4.800 ψήφους, που αντιστοιχούν στο 36% του συνόλου των ψήφων της κατηγορίας Off-Road, το «Saharja» εντυπωσίασε με τον περιπετειώδη χαρακτήρα και τον προσανατολισμό του για οδήγηση σε απαιτητικές συνθήκες. Η μοτοσυκλέτα διαθέτει χειροποίητο πύργο πλοήγησης της DRS, ψηφιακό road book, TFT ταχύμετρο και χαρακτηριστικά χρώματα HRC Tricolour. Το επανασχεδιασμένο εμπρός τμήμα με ενσωματωμένα LED φώτα, τα προστατευτικά κάγκελα, η αλουμινένια ποδιά κινητήρα, τα χειροποίητα αλουμινένια πλαϊνά ρεζερβουάρ, τα ελαστικά με τακούνια και η ψηλά τοποθετημένη εξάτμιση ολοκληρώνουν τη μεταμόρφωση.

Οι φίλοι της Honda και της custom μοτοσυκλέτας μπορούν να εξερευνήσουν όλες τις δημιουργίες της διοργάνωσης μέσω της επίσημης ιστοσελίδας, η οποία είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά και πορτογαλικά.

