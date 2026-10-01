Η νέα BMW Σειρά 3 περνά στην εποχή της Neue Klasse με ηλεκτρική i3, νέους βενζινοκινητήρες και ριζικά ανανεωμένη τεχνολογία.

Η BMW Σειρά 3 μπαίνει σε μία από τις πιο σημαντικές καμπές της ιστορίας της. Πάνω από πέντε δεκαετίες μετά την πρώτη της εμφάνιση, το μοντέλο που ταυτίστηκε όσο λίγα με την έννοια του σπορ premium sedan περνά στην εποχή της Neue Klasse, χωρίς όμως να εγκαταλείπει πλήρως τους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η νέα γενιά επιχειρεί να γεφυρώσει δύο κόσμους: από τη μία την ηλεκτρική BMW i3 και από την άλλη τις βενζινοκίνητες εκδόσεις με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V.

Αυτή ακριβώς η διπλή ταυτότητα είναι που κάνει τη νέα Σειρά 3 τόσο ενδιαφέρουσα. Η i3 θα λανσαριστεί αρχικά σε δύο τετρακίνητες ηλεκτρικές εκδόσεις, ενώ η γκάμα θα περιλαμβάνει παράλληλα δύο τετρακύλινδρες βενζινοκίνητες επιλογές και την εξακύλινδρη M350 xDrive. Μέσα στο 2027 θα προστεθεί και plug-in hybrid έκδοση, με την BMW να επιμένει στη στρατηγική της τεχνολογικής ελευθερίας.

Η Neue Klasse αλλάζει την εικόνα της Σειράς 3

Η σχεδίαση ακολουθεί τη νέα γλώσσα της Neue Klasse, αλλά χωρίς να απομακρύνεται από τις αναλογίες που έχουν χαρακτηρίσει τη Σειρά 3 εδώ και δεκαετίες. Το αμάξωμα διατηρεί τη γνωστή σπορ στάση, με μεγαλύτερο μεταξόνιο, κοντούς προβόλους και καμπίνα τραβηγμένη προς τα πίσω. Οι έντονοι θόλοι των τροχών ενισχύουν οπτικά το πλάτος, ενώ η πλαϊνή γραμμή χαμηλώνει οπτικά το κέντρο βάρους.

Στο εμπρός μέρος, η BMW επανερμηνεύει τη μάσκα «νεφρών» και τους διπλούς προβολείς, δημιουργώντας μία νέα φωτεινή υπογραφή. Οι εκδόσεις M Performance αποκτούν τα M Yellow Lights, εμπνευσμένα από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα της μάρκας. Οι χειρολαβές των θυρών είναι χωνευτές, ενώ πίσω η οριζόντια διάταξη των φωτιστικών σωμάτων τονίζει το πλάτος του sedan.

Η ηλεκτρική i3 θα διατίθεται με ζάντες από 19 έως 21 ίντσες, ενώ οι εκδόσεις με κινητήρα εσωτερικής καύσης από 18 έως 20 ίντσες. Προαιρετικά θα υπάρχουν τα πακέτα M Sport και M Sport Pro, μαζί με την αποκλειστική μεταλλική απόχρωση M Le Castellet Blue.

Μια καμπίνα σχεδιασμένη γύρω από τον οδηγό

Η μετάβαση στη Neue Klasse είναι ακόμη πιο εμφανής στο εσωτερικό. Η νέα Σειρά 3 υιοθετεί πιο λιτή αρχιτεκτονική, όμως η BMW επιμένει στη γνωστή οδηγοκεντρική φιλοσοφία. Το βασικό στοιχείο είναι το BMW Panoramic iDrive, το οποίο συνδυάζει Panoramic Vision, προαιρετικό 3D Head-Up Display, κεντρική οθόνη και νέο πολυλειτουργικό τιμόνι.

Η κεντρική οθόνη έχει διαγώνιο 17,9 ιντσών και είναι στραμμένη προς τον οδηγό, ενώ το Panoramic Vision προβάλλει βασικές πληροφορίες στο άμεσο οπτικό του πεδίο. Το νέο τιμόνι αποκτά διαφορετική σχεδίαση και νέα πλήκτρα, ενώ προαιρετικά θα προσφέρονται εκδόσεις M και BMW Individual.

Η πανοραμική οροφή Climate Comfort και οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες ενισχύουν τη φωτεινότητα, ενώ τα στάνταρ καθίσματα διαθέτουν ηλεκτρικές ρυθμίσεις, μνήμη και Travel & Comfort. Προαιρετικά υπάρχουν πολυλειτουργικά καθίσματα, καθίσματα M Sport, θέρμανση πίσω καθισμάτων και ηχοσυστήματα Harman Kardon.

Operating System X και περισσότερη ψηφιακή τεχνολογία

Πίσω από τη νέα ψηφιακή εμπειρία βρίσκεται το BMW Operating System X. Βασίζεται στο Android Open Source Project και έχει σχεδιαστεί ώστε να δέχεται συνεχείς ενημερώσεις και νέες λειτουργίες σε βάθος χρόνου.

Ο BMW Intelligent Personal Assistant αποκτά πιο κεντρικό ρόλο, ενώ η ενσωμάτωση της τεχνολογίας Amazon Alexa+ θα επιτρέπει πιο φυσικό διάλογο και μεγαλύτερο εύρος φωνητικών εντολών. Τα My Modes θα μεταβάλλουν οθόνες, ήχο, φωτισμό και λειτουργία του συστήματος κίνησης, ενώ το προαιρετικό BMW Digital Premium θα προσθέτει υπηρεσίες όπως Security Assistant και διευρυμένες δυνατότητες πλοήγησης μέσω BMW Maps.

Η i3 φέρνει τη Σειρά 3 στην εποχή των 800V

Η πιο σημαντική τεχνολογική καινοτομία είναι η νέα BMW i3, η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική Σειρά 3 που βασίζεται στη Neue Klasse. Χρησιμοποιεί την έκτη γενιά του BMW eDrive με νέα κυλινδρικά στοιχεία μπαταρίας, αρχιτεκτονική 800V, δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης και δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα.

Στην κορυφή των δύο αρχικών εκδόσεων βρίσκεται η i3 50 xDrive, με ισχύ 469 ίππων και 645 Nm ροπής. Τα 0-100 χλμ/ώρα ολοκληρώνονται σε 4,7 δευτερόλεπτα, ενώ η μπαταρία των 108,7 kWh προσφέρει αυτονομία έως 912 χλμ. κατά WLTP. Η φόρτιση DC μπορεί να φτάσει τα 400 kW και, σύμφωνα με την BMW, δέκα λεπτά σε κατάλληλο ταχυφορτιστή αρκούν για να ανακτηθεί ενέργεια που αντιστοιχεί σε έως 423 χλμ. αυτονομίας.

Η i3 40 xDrive αποδίδει 374 ίππους και χρησιμοποιεί μπαταρία 82,8 kWh, με μέγιστη αυτονομία έως 710 χλμ. WLTP. Μέσα στο 2027 θα ακολουθήσει και η i3 M60 xDrive M Performance, η οποία θα αποτελέσει την κορυφαία ηλεκτρική έκδοση της οικογένειας.

Η M350 xDrive κρατά ζωντανό τον εξακύλινδρο

Από την άλλη πλευρά της γκάμας, η M350 xDrive αποδεικνύει ότι η BMW δεν είναι ακόμη έτοιμη να αποχωριστεί έναν από τους πιο εμβληματικούς κινητήρες της. Κάτω από το καπό βρίσκεται 3λιτρος εν σειρά εξακύλινδρος βενζινοκινητήρας με ήπια υβριδική υποβοήθηση 48V, ο οποίος αποδίδει 443 ίππους.

Τα 0-100 χλμ/ώρα ολοκληρώνονται σε 4,1 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 χλμ/ώρα. Η Adaptive M ανάρτηση ανήκει στον βασικό εξοπλισμό και η νέα λειτουργία Drift Moment προσθέτει μία ιδιαίτερη διάσταση στον χαρακτήρα της. Μέσω της κεντρικής οθόνης, ο οδηγός μπορεί να μεταφέρει την ισχύ αποκλειστικά στους πίσω τροχούς.

Παράλληλα, στο λανσάρισμα θα προσφέρονται δύο ακόμη βενζινοκίνητες εκδόσεις με τετρακύλινδρους εν σειρά κινητήρες και την τελευταία γενιά της τεχνολογίας TwinPower Turbo. Έτσι η νέα Σειρά 3 θα καλύπτει μεγάλο εύρος ισχύος και τεχνολογίας, από συμβατικές βενζινοκίνητες εκδόσεις μέχρι πλήρως ηλεκτρικές προτάσεις υψηλών επιδόσεων.

Heart of Joy: το νέο κέντρο της οδηγικής εμπειρίας

Η BMW θέλει η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση να μη σημαίνει απώλεια του χαρακτήρα που έκανε τη Σειρά 3 γνωστή. Για αυτό η i3 χρησιμοποιεί τον νέο υπερυπολογιστή Heart of Joy, ο οποίος συγκεντρώνει τις λειτουργίες του συστήματος κίνησης και της δυναμικής συμπεριφοράς σε μία κεντρική μονάδα ελέγχου.

Σύμφωνα με την BMW, λειτουργεί έως δέκα φορές ταχύτερα από τα προηγούμενα συστήματα και επιτρέπει ακριβέστερο συντονισμό ανάμεσα στην επιτάχυνση, την επιβράδυνση και τη συμπεριφορά του πλαισίου. Αντίστοιχο BMW Driving Stack χρησιμοποιούν και οι εκδόσεις με κινητήρα εσωτερικής καύσης, προσαρμοσμένο στις διαφορετικές ανάγκες του κάθε συστήματος κίνησης.

Η νέα γενιά συνοδεύεται και από αναβαθμισμένα συστήματα υποβοήθησης Επιπέδου 2. Το Motorway Assistant επιτρέπει οδήγηση χωρίς τα χέρια στο τιμόνι έως τα 130 χλμ/ώρα σε 21 χώρες, ενώ από το 2027 θα προστεθούν λειτουργίες μερικώς αυτοματοποιημένης οδήγησης σε αστικές περιοχές με καθοδήγηση από το σύστημα πλοήγησης.

Ένα ιστορικό μοντέλο σε νέα παραγωγική εποχή

Η αλλαγή εποχής αποτυπώνεται και στον τρόπο παραγωγής. Η νέα BMW i3 θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του Μονάχου, το ίδιο εργοστάσιο από το οποίο βγήκε το 1975 η πρώτη BMW Σειρά 3. Από το επόμενο έτος η συγκεκριμένη μονάδα θα περάσει εξ ολοκλήρου στην παραγωγή αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων Neue Klasse.

Οι εκδόσεις της Σειράς 3 με κινητήρα εσωτερικής καύσης θα παράγονται στο Dingolfing, ενώ βασικά εξαρτήματα των συστημάτων κίνησης θα κατασκευάζονται στο Steyr της Αυστρίας και οι μπαταρίες υψηλής τάσης θα προέρχονται από τη νέα μονάδα του Irlbach-Straßkirchen στη Βαυαρία.

Με αυτόν τον τρόπο, η νέα Σειρά 3 επιχειρεί να διατηρήσει μία δύσκολη ισορροπία: να αλλάξει σχεδόν τα πάντα σε τεχνολογία, ψηφιακό περιβάλλον και ηλεκτροκίνηση, χωρίς να χάσει την ταυτότητα που την έκανε σημείο αναφοράς στην κατηγορία των σπορ sedan.