Το BYD Dolphin Surf ανανεώνεται με πλουσιότερο εξοπλισμό, βελτιωμένη εργονομία και νέα ψηφιακά χαρακτηριστικά. Διατίθεται σε τρεις εκδόσεις, με αυτονομία έως 322 km και τιμές από 17.990 ευρώ.

Το Dolphin Surf είναι το μικρότερο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της ευρωπαϊκής γκάμας της BYD και, στην ανανεωμένη εκδοχή του για το 2026, ενισχύει κυρίως τα στοιχεία της καθημερινής χρήσης: την εργονομία, τη συνδεσιμότητα, τον εξοπλισμό άνεσης και τις δυνατότητες φόρτισης.

Η βασική αρχιτεκτονική δεν αλλάζει. Το μοντέλο παραμένει ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης με μήκος κάτω από τέσσερα μέτρα, εμπρός κίνηση, Blade Battery τεχνολογίας LFP και τρεις εκδόσεις: Active, Boost και Comfort. Οι αλλαγές επικεντρώνονται στη βελτίωση της εμπειρίας στο εσωτερικό και στην ενίσχυση του εξοπλισμού, ιδιαίτερα στις δύο πλουσιότερες εκδόσεις.

Compact διαστάσεις, πρακτική λογική

Με μήκος 3.990 mm, πλάτος 1.720 mm, ύψος 1.590 mm και μεταξόνιο 2.500 mm, το Dolphin Surf ανήκει στα μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης. Η ακτίνα στροφής των 4,95 μέτρων είναι ένα από τα στοιχεία που ταιριάζουν στον αστικό του προσανατολισμό, ενώ η απόσταση από το έδαφος φτάνει τα 155 mm χωρίς φορτίο.

Παρά τις περιορισμένες εξωτερικές διαστάσεις, ο χώρος αποσκευών είναι 308 λίτρα και φτάνει τα 1.037 λίτρα με αναδιπλωμένο το πίσω κάθισμα 50:50. Στο MY2026, όλες οι εκδόσεις αποκτούν κάλυμμα και φωτισμό χώρου αποσκευών, στοιχεία μικρά στην περιγραφή αλλά χρήσιμα στην καθημερινή πρακτικότητα.

Εξωτερικά, η βασική έκδοση Active εξοπλίζεται πλέον με ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών αντί για τους προηγούμενους ατσάλινους τροχούς 15 ιντσών. Στη χρωματική παλέτα προστίθεται το Skiing White, δίπλα στα Lime Green, Obsidian Black και Ice Blue.

Νέο τιμόνι και διαφορετική εργονομία

Οι βασικότερες αλλαγές του Dolphin Surf βρίσκονται στην καμπίνα. Ο επιλογέας κίνησης μεταφέρεται από το ταμπλό στην κολόνα του τιμονιού, μια λύση που απελευθερώνει χώρο στην κεντρική κονσόλα και μεταβάλλει τη διάταξη των χειριστηρίων γύρω από τον οδηγό.

Νέας σχεδίασης είναι και το τιμόνι, το οποίο διατηρεί επένδυση vegan δέρματος σε όλες τις εκδόσεις. Στις Boost και Comfort είναι επίσης θερμαινόμενο, μαζί με τα θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα που προστίθενται πλέον στον εξοπλισμό της Boost και διατηρούνται στην Comfort.

Ο αυτόματος κλιματισμός γίνεται στάνταρ σε ολόκληρη τη γκάμα. Οι Active και Boost χρησιμοποιούν υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων, ενώ η Comfort διατηρεί το vegan δέρμα. Στις δύο πλουσιότερες εκδόσεις τα εμπρός καθίσματα ρυθμίζονται ηλεκτρικά, ενώ διατίθενται ακόμη ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες, αισθητήρας βροχής και πρόσθετος φωτισμός ανάγνωσης πίσω.

Νέα οθόνη 12,8 ιντσών και Google built-in

Η έκδοση Comfort είναι εκείνη που διαφοροποιείται περισσότερο σε επίπεδο ψηφιακών υπηρεσιών. Αποκτά οθόνη αφής 12,8 ιντσών αντί για 10,1 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών και Google built-in.

Στο τελευταίο περιλαμβάνονται ενσωματωμένες υπηρεσίες όπως Google Maps, Google Assistant και πρόσβαση στο Google Play Store. Πρόκειται για αναβάθμιση που μεταβάλλει ουσιαστικά το περιβάλλον χρήσης της κορυφαίας έκδοσης, καθώς η πλοήγηση και ορισμένες εφαρμογές λειτουργούν απευθείας από το αυτοκίνητο, χωρίς να απαιτείται η σύνδεση κινητού μέσω Apple CarPlay ή Android Auto.

Οι Active και Boost διατηρούν ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών και οθόνη infotainment 10,1 ιντσών. Και οι τρεις εκδόσεις προσφέρουν DAB+/FM, φωνητικό έλεγχο «Hi, BYD», ενσωματωμένη συνδεσιμότητα 4G, εφαρμογή BYD Cloud, Apple CarPlay και Android Auto.

Σημαντική, αν και λιγότερο εντυπωσιακή, είναι η αναβάθμιση των εμπρός θυρών USB. Πλέον υπάρχουν δύο USB Type-C, μία 18 W και μία 60 W, ώστε η δεύτερη να μπορεί να εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα φόρτιση φορητών συσκευών.

Blade Battery σε τρεις εκδόσεις

Το Dolphin Surf βασίζεται στην e-Platform 3.0 της BYD και χρησιμοποιεί Blade Battery τεχνολογίας LFP. Οι εκδόσεις Active, Boost και Comfort έχουν κοινή αρχιτεκτονική και κίνηση στους εμπρός τροχούς, όμως διαφέρουν ως προς μπαταρία, ισχύ και αυτονομία.

Η Active χρησιμοποιεί μπαταρία 30 kWh και ηλεκτροκινητήρα 65 kW ή 89 ίππων, με 175 Nm ροπής. Η BYD ανακοινώνει αυτονομία 220 km στον συνδυασμένο κύκλο WLTP και έως 356 km στον κύκλο πόλης. Το 0–100 km/h ολοκληρώνεται σε 11,1 δευτερόλεπτα.

Η Boost έχει τον ίδιο ηλεκτροκινητήρα των 89 ίππων, αλλά μεγαλύτερη μπαταρία 43,2 kWh. Έτσι προσφέρει τη μεγαλύτερη ανακοινωμένη συνδυασμένη αυτονομία της γκάμας: 322 km WLTP ή έως 507 km στον αστικό κύκλο. Η επιτάχυνση 0–100 km/h είναι 12,1 δευτερόλεπτα, καθώς η μεγαλύτερη μπαταρία αυξάνει και το βάρος του αυτοκινήτου.

Στην κορυφή βρίσκεται η Comfort, η οποία αξιοποιεί την ίδια μπαταρία 43,2 kWh, αλλά συνδυάζεται με ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα 115 kW ή 157 ίππων και 220 Nm ροπής. Η επιτάχυνση 0–100 km/h ανακοινώνεται σε 9,1 δευτερόλεπτα και η αυτονομία σε 310 km WLTP, ή έως 460 km στον αστικό κύκλο. Και οι τρεις εκδόσεις έχουν τελική ταχύτητα 150 km/h.

Φόρτιση AC 11 kW σε όλη την γκάμα

Ένα από τα κοινά στοιχεία και των τριών εκδόσεων είναι ο τριφασικός ενσωματωμένος φορτιστής AC 11 kW. Η Active μπορεί να φορτίσει από 0% έως 100% σε περίπου 3 ώρες και 21 λεπτά, ενώ οι Boost και Comfort, με τη μεγαλύτερη μπαταρία, χρειάζονται περίπου 4 ώρες και 37 λεπτά σε κατάλληλο τριφασικό wallbox.

Σε ταχεία φόρτιση DC, η Active δέχεται έως 65 kW και χρειάζεται 29 λεπτά για φόρτιση από 10% έως 80%. Οι Boost και Comfort φτάνουν έως 85 kW, με αντίστοιχο χρόνο 31 λεπτών. Για το συνηθέστερο διάστημα 30%–80%, η Active χρειάζεται 24 λεπτά και οι εκδόσεις με τη μεγάλη μπαταρία 22 λεπτά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της BYD. Οι πραγματικοί χρόνοι εξαρτώνται, μεταξύ άλλων, από τη θερμοκρασία της μπαταρίας, τον ταχυφορτιστή, το επίπεδο φόρτισης και τις συνθήκες περιβάλλοντος.

Το Vehicle-to-Load είναι στάνταρ και στις τρεις εκδόσεις. Η λειτουργία επιτρέπει στο αυτοκίνητο να τροφοδοτεί εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές, αξιοποιώντας την ενέργεια της μπαταρίας υψηλής τάσης.

Πλούσιος βασικός εξοπλισμός

Η BYD δίνει έμφαση στον στάνταρ εξοπλισμό ασφάλειας ανεξάρτητα από έκδοση. Το Dolphin Surf διαθέτει μετωπικούς, πλευρικούς εμπρός και αερόσακους τύπου κουρτίνας, σημεία ISOFIX και i-Size στο κάθισμα του συνοδηγού και στα πίσω εξωτερικά καθίσματα, TPMS και σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης.

Στάνταρ είναι επίσης το πακέτο ADAS με προσαρμοζόμενο και έξυπνο cruise control, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, αναγνώριση σημάτων, προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης, σύστημα παρακολούθησης οδηγού και Intelligent High Beam Control.

Η Active και η Boost έχουν πίσω αισθητήρες στάθμευσης και κάμερα οπισθοπορείας. Η Comfort διαθέτει κάμερα 360°, LED προβολείς, φιμέ πίσω κρύσταλλα και ασύρματη φόρτιση κινητού 15 W. Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν δισκόφρενα στους τέσσερις τροχούς — αεριζόμενα εμπρός και συμπαγή πίσω — καθώς και προγράμματα οδήγησης Eco, Normal, Sport και Snow.

Active, Boost ή Comfort;

Η γκάμα έχει τρεις αρκετά διαφορετικές προτάσεις.

Η Active είναι η είσοδος στον κόσμο του Dolphin Surf. Η μικρότερη μπαταρία των 30 kWh και η αυτονομία των 220 km WLTP την τοποθετούν κυρίως στην αστική και περιαστική χρήση, με την ικανότητα φόρτισης AC 11 kW, το V2L, τον αυτόματο κλιματισμό, την οθόνη 10,1 ιντσών και το πλήρες πακέτο υποβοήθησης οδηγού να αποτελούν βασικά στοιχεία της πρότασής της.

Η Boost έχει το πλεονέκτημα της μεγάλης μπαταρίας των 43,2 kWh και της μέγιστης αυτονομίας των 322 km WLTP. Προσθέτει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες και αισθητήρα βροχής. Είναι η έκδοση που απευθύνεται κυρίως σε εκείνον που θέλει μεγαλύτερο περιθώριο διαδρομών χωρίς να χρειάζεται την αυξημένη ισχύ ή τον κορυφαίο ψηφιακό εξοπλισμό της Comfort.

Η Comfort συνδυάζει τη μεγάλη μπαταρία με τον ισχυρότερο κινητήρα των 157 ίππων, την οθόνη 12,8 ιντσών, Google built-in, πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, κάμερα 360°, LED προβολείς, vegan δερμάτινες επενδύσεις και ασύρματη φόρτιση κινητού. Η ανακοινωμένη αυτονομία της είναι ελαφρώς χαμηλότερη από της Boost, όμως προσφέρει σαφώς περισσότερη ισχύ και πλουσιότερο εξοπλισμό.

Τιμές στην Ελλάδα

Έκδοση Μπαταρία Ισχύς Τιμή καταλόγου Electric Bonus Τιμή με Electric Bonus και ΚΗ3* DOLPHIN SURF Active 30 kWh 89 PS 21.490 ευρώ 500 ευρώ 17.990 ευρώ DOLPHIN SURF Boost 43,2 kWh 89 PS 24.300 ευρώ 800 ευρώ 20.500 ευρώ DOLPHIN SURF Comfort 43,2 kWh 157 PS 27.000 ευρώ 1.500 ευρώ 22.650 ευρώ

*Οι αναφερόμενες τελικές τιμές περιλαμβάνουν το Electric Bonus της BYD και το όφελος από το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3». Η τελική επιδότηση εξαρτάται από τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του αγοραστή και τους όρους του προγράμματος κατά τον χρόνο αγοράς.

Εγγύηση

Το BYD Dolphin Surf συνοδεύεται από εγγύηση έξι ετών ή 150.000 km για το όχημα, οκτώ ετών ή 150.000 km για τον ηλεκτροκινητήρα και οκτώ ετών ή 250.000 km για την Blade Battery.

Το ανανεωμένο Dolphin Surf δεν αλλάζει τον βασικό του χαρακτήρα: παραμένει ένα μικρό ηλεκτρικό με στόχο την πόλη και την καθημερινή μετακίνηση. Για το 2026, όμως, η BYD επιχειρεί να το κάνει πιο ολοκληρωμένο ως προϊόν, αναβαθμίζοντας την εργονομία, τον βασικό εξοπλισμό, τις ψηφιακές υπηρεσίες της Comfort και τα στοιχεία άνεσης των Active και Boost.