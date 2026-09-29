INEOS Grenadier: Το απόλυτο 4x4 έφτασε στην Ελλάδα

Το σκληροτράχηλο βρετανικό 4x4 της INEOS Automotive ξεκινά άμεσα την εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά με κινητήρες BMW, μόνιμη τετρακίνηση και πλαίσιο σκάλας. Θα το δείτε στην Auto Athina.

Το INEOS Grenadier βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα και θα κάνει μία από τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις του στην Auto Athina 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Το βρετανικό 4x4 θα διατίθεται από τη GA Motors, μέλος του επίσημου δικτύου διανομέων και επισκευαστών της Grand Automotive Hellas, με την εμπορική του πορεία να ξεκινά άμεσα.

Η άφιξή του ξεχωρίζει σε μια εποχή όπου τα SUV ολοένα περισσότερο προσανατολίζονται στην άσφαλτο. Το Grenadier δεν σχεδιάστηκε για να μιμείται έναν σκληροτράχηλο χαρακτήρα: βασίζεται σε πλαίσιο σκάλας, άκαμπτους άξονες και μόνιμη τετρακίνηση, με μηχανικά συστήματα που προορίζονται για πραγματική εργασία και δύσβατες διαδρομές.

Μια νέα εταιρεία με ισχυρό βιομηχανικό υπόβαθρο

Η INEOS είναι ένας διεθνής βιομηχανικός όμιλος με δραστηριότητες σε χημικά, ενέργεια, διύλιση και παραγωγή. Απασχολεί περίπου 25.000 εργαζομένους, με 39 επιχειρηματικές μονάδες και 183 εγκαταστάσεις σε 29 χώρες. Η INEOS Automotive δημιουργήθηκε για να αναπτύξει οχήματα με έμφαση στην αντοχή, την αξιοπιστία και τη χρηστικότητα σε απαιτητικές συνθήκες.

Η ιδέα για το Grenadier γεννήθηκε το 2017 από τον Sir Jim Ratcliffe, ιδρυτή και πρόεδρο της INEOS. Στόχος ήταν η δημιουργία ενός σύγχρονου 4x4 με την απλή, μηχανολογική λογική των κλασικών τετρακίνητων, χωρίς να στερείται σύγχρονου εξοπλισμού και τεχνολογίας.

Η παραγωγή γίνεται στο Hambach της Γαλλίας, σε εργοστάσιο 210.000 τ.μ. που η INEOS Automotive απέκτησε από τη Mercedes-Benz το 2021. Για την εξέλιξη του μοντέλου, περίπου 350 μηχανικοί από την INEOS Automotive, τη Magna Steyr και την AVL εργάστηκαν σε πρωτότυπα που κάλυψαν 1,8 εκατ. χιλιόμετρα σε 15 χώρες και διαφορετικές κλιματικές συνθήκες.

Μηχανική για δύσκολα

Στην ελληνική αγορά, το Grenadier Station Wagon είναι πενταθέσιο και θα προσφέρεται με εξακύλινδρους σε σειρά, υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες BMW 3,0 λίτρων. Ο βενζινοκινητήρας B58 αποδίδει 286 PS και 450 Nm ροπής, ενώ ο diesel B57 αποδίδει 249 PS και 550 Nm.

Και οι δύο συνδυάζονται με αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων ZF, μόνιμη τετρακίνηση και κιβώτιο μεταφοράς δύο σχέσεων. Το κεντρικό διαφορικό κλειδώνει τόσο στην υψηλή όσο και στη χαμηλή σχέση, ενώ προαιρετικά είναι διαθέσιμα εμπρός και πίσω μπλοκέ διαφορικά με 100% μηχανική εμπλοκή.

Η ανάρτηση περιλαμβάνει άκαμπτους άξονες Carraro, διάταξη πέντε συνδέσμων εμπρός και πίσω, ελατήρια Eibach και φρένα Brembo. Η απόσταση από το έδαφος είναι 264 χιλιοστά, η δυνατότητα διάσχισης νερού φτάνει τα 800 χιλιοστά και οι γωνίες προσέγγισης, ράμπας και διαφυγής είναι 35,5, 28,2 και 36,2 μοίρες αντίστοιχα.

Πραγματικό εργαλείο

Οι διαστάσεις και η αρχιτεκτονική του Grenadier εξυπηρετούν τη χρήση του. Μπορεί να ρυμουλκήσει έως 3,5 τόνους με φρένα, έχει χώρο φόρτωσης άνω των 2.000 λίτρων και ωφέλιμο φορτίο από 689 κιλά, ανάλογα με την έκδοση.

Η καμπίνα δίνει προτεραιότητα στους φυσικούς χειρισμούς, με μεγάλους διακόπτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με γάντια. Η κεντρική οθόνη των 12,3 ιντσών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για κλίσεις, γωνία τιμονιού, πιέσεις ελαστικών και πλοήγηση Pathfinder για εκτός χαρτογραφημένου οδικού δικτύου. Διαθέσιμα είναι επίσης ειδικά ελαστικά BFGoodrich All-Terrain KO2, εργοστασιακός εμπρός εργάτης με ελκτική δύναμη 5,5 τόνων, σχάρες οροφής, πλευρικά προστατευτικά, εξοπλισμός ανάκτησης, βάσεις για ποδήλατα ή kayak και λύσεις camping.

Το Grenadier δεν επιχειρεί να μιλήσει σε όλους. Απευθύνεται σε επαγγελματίες που χρειάζονται όχημα με ικανότητα μεταφοράς και ρυμούλκησης, σε ανθρώπους που κινούνται συχνά εκτός ασφάλτου και σε οδηγούς που θέλουν ένα 4x4 με ξεκάθαρη μηχανολογική ταυτότητα. Με άλλα λόγια, σε όσους δεν αναζητούν απλώς την εικόνα ενός off-road οχήματος, αλλά ένα αυτοκίνητο φτιαγμένο για να δουλεύει εκεί όπου ο δρόμος τελειώνει.