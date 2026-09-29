Η Alpine έρχεται στην Ελλάδα: Πρώτη εμφάνιση στην Auto Athina 2026

Η σπορ μάρκα του Renault Group θα παρουσιαστεί 3-11/10 στο ελληνικό κοινό στο Metropolitan Expo, με τις πωλήσεις στη χώρα να αναμένονται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027.

Η Alpine ετοιμάζεται να κάνει την πρώτη επίσημη εμφάνισή της στην ελληνική αγορά. Η γαλλική σπορ μάρκα του Renault Group θα βρεθεί στην Auto Athina 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo, ανοίγοντας τον δρόμο για την εμπορική της παρουσία στην Ελλάδα από το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Στο περίπτερο της Alpine θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό δύο αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα: η A290 Performance και η A390 GT. Η άφιξη της μάρκας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Alpine επιχειρεί να μεταφέρει το σπορ DNA της —ελαφριά κατασκευή, ευελιξία και έμφαση στην οδηγική αίσθηση— στη νέα ηλεκτρική της εποχή.

Από την Dieppe στην Ελλάδα

Η Alpine ιδρύθηκε το 1955 από τον Jean Rédélé, οδηγό αγώνων και ιδιοκτήτη αντιπροσωπείας Renault στη Dieppe. Το όνομά της προήλθε από τις Άλπεις, τους δρόμους όπου ο Rédélé αγαπούσε να αγωνίζεται, ενώ η αγωνιστική της ταυτότητα συνδέθηκε οριστικά με την ελαφριά και ευέλικτη A110.

Η αρχική A110 οδήγησε την Alpine στον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ το 1973, χρονιά κατά την οποία κέρδισε και το Ράλλυ Ακρόπολις. Η Alpine είχε προηγηθεί στο ελληνικό ράλλυ και το 1970 και το 1971, στοιχείο που δίνει στην είσοδο της μάρκας στην Ελλάδα μια ξεχωριστή ιστορική σύνδεση. Το ίδιο 1973 η Alpine πέρασε στη Renault και έκτοτε αποτελεί το σπορ σκέλος του ομίλου. Η μάρκα επέστρεψε δυναμικά το 2017 με τη σύγχρονη A110. Τώρα περνά στην πλήρως ηλεκτρική περίοδο, με μια γκάμα που αποκαλεί «Dream Garage».

A290: ηλεκτρικό hot hatch

Η A290 είναι το πρώτο μοντέλο αυτού του ηλεκτρικού «Dream Garage». Πρόκειται για πεντάθυρο, πενταθέσιο hot hatch, μήκους περίπου 4 μέτρων, με χώρο αποσκευών 326 λίτρων. Η έκδοση GT Performance που θα παρουσιαστεί στην Αθήνα αποδίδει 220 ίππους και 300 Nm ροπής, επιταχύνει από 0 σε 100 χλμ./ώρα σε 6,4 δευτερόλεπτα και έχει τελική ταχύτητα 170 χλμ./ώρα.

Η μπαταρία των 52 kWh εξασφαλίζει αυτονομία έως 380 χλμ., ανάλογα με την έκδοση. Σε ταχυφορτιστή DC έως 100 kW, η φόρτιση από 15% στο 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 30 λεπτά. Η A290 διαθέτει επίσης πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, εμπρός φρένα Brembo με τετραπίστονες δαγκάνες και κουμπί OV στο τιμόνι για άμεση πρόσβαση στη μέγιστη ισχύ.

A390: η πιο ισχυρή Alpine

Η A390 GT θα είναι το δεύτερο ηλεκτρικό μοντέλο της Alpine που θα γνωρίσει το ελληνικό κοινό. Είναι ένα πενταθέσιο sport fastback, μήκους 4,615 μέτρων, με χώρο αποσκευών 532 λίτρων και τρεις ηλεκτροκινητήρες —έναν εμπρός και δύο πίσω. Η συγκεκριμένη διάταξη χαρίζει τετρακίνηση και ενεργή κατανομή ροπής στους πίσω τροχούς μέσω του Alpine Active Torque Vectoring.

Η A390 GT αποδίδει 400 ίππους, επιταχύνει από 0 σε 100 χλμ./ώρα σε 4,8 δευτερόλεπτα και φτάνει τα 200 χλμ./ώρα. Διαθέτει μπαταρία 89 kWh και αυτονομία WLTP έως 557 χλμ. με τροχούς 20 ιντσών. Η ταχεία φόρτιση DC έως 150 kW επιτρέπει φόρτιση από 15% έως 80% σε λιγότερο από 29 λεπτά.

Η ισχυρότερη A390 GTS, που συμπληρώνει τη διεθνή γκάμα, αποδίδει 470 ίππους και έως 824 Nm ροπής, επιταχύνει στα 100 χλμ./ώρα σε 3,9 δευτερόλεπτα και αποτελεί, σύμφωνα με την Alpine, την ταχύτερη Alpine όλων των εποχών.

Το επόμενο βήμα

Η παρουσία στην Auto Athina 2026 θα είναι το πρώτο δημόσιο βήμα της Alpine στην Ελλάδα. Η ουσιαστική εμπορική είσοδος θα ακολουθήσει στο πρώτο τρίμηνο του 2027, όταν θα γίνουν διαθέσιμα τα μοντέλα της μάρκας στην ελληνική αγορά.

Με την A290 να στοχεύει στον χώρο των ηλεκτρικών hot hatch και την A390 να προτείνει μια πιο ισχυρή, τετρακίνητη και πρακτική εκδοχή του ηλεκτρικού sport fastback, η Alpine φέρνει στην Ελλάδα δύο αυτοκίνητα που δεν βασίζονται απλώς στην ιστορία του ονόματος. Θέλουν να δείξουν πώς μπορεί να επιβιώσει ο σπορ χαρακτήρας σε μια αγορά που κινείται γρήγορα προς την ηλεκτροκίνηση.

