Ο Σαρλ Λεκλέρ σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Μπαχρέιν στη Μαλαισία. Δεύτερος ο Ισάκ Χατζάρ, τρίτος ο Λάντο Νόρις, με τις Mercedes εκτός πεντάδας.

Ο Σαρλ Λεκλέρ έδωσε στη Ferrari την πρώτη θέση στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Μπαχρέιν, που φιλοξενείται φέτος στη Σεπάνγκ της Μαλαισίας. Ο Μονεγάσκος ολοκλήρωσε τον καλύτερο γύρο του σε 1:37.528, αφήνοντας τον Ισάκ Χατζάρ της Red Bull μόλις 0,099 δευτερόλεπτα πίσω του.

Η επιστροφή της Formula 1 στη Σεπάνγκ για πρώτη φορά μετά το 2017 συνοδεύεται από ασυνήθιστες συνθήκες. Ο αγώνας διεξάγεται στη Μαλαισία αντί του Μπαχρέιν, μετά την ακύρωση των Grand Prix Μπαχρέιν και Σαουδικής Αραβίας εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το FP2 έγινε με έντονη απειλή βροχής, η οποία τελικά δεν επιβεβαιώθηκε, αλλά επηρέασε άμεσα τα προγράμματα των ομάδων.

Η βροχή δεν ήρθε, οι χρόνοι έπεσαν νωρίς

Η πιθανότητα βροχής, που πριν από την έναρξη της περιόδου έφτανε έως και το 90%, έστειλε από νωρίς και τους 22 οδηγούς στην πίστα. Τα μεσαία ελαστικά αποτέλεσαν την πρώτη επιλογή, με τον Μαξ Φερστάπεν να σημειώνει αρχικά τον ταχύτερο χρόνο με 1:37.785.

Η πίεση από την πρόγνωση οδήγησε τις ομάδες να περάσουν στα μαλακά ελαστικά μόλις μετά τα πρώτα 20 λεπτά. Ο Λεκλέρ εκμεταλλεύτηκε τη φρέσκια soft γόμα και ανέβηκε στην κορυφή, με τον Λάντο Νόρις να ακολουθεί αρχικά δεύτερος. Ο Χατζάρ βελτιώθηκε στη συνέχεια σε 1:37.627 και χώρισε τους δύο οδηγούς, ολοκληρώνοντας 0,099 δευτερόλεπτα πίσω από τον Μονεγάσκο.

Ο Νόρις έμεινε τρίτος, 0,137 δευτερόλεπτα μακριά από τον χρόνο του Λεκλέρ. Ο Φερστάπεν ολοκλήρωσε τέταρτος, 0,257 δευτερόλεπτα πίσω, χωρίς να χρησιμοποιήσει τη μαλακή γόμα στις προσπάθειες προσομοίωσης κατατακτήριων δοκιμών. Η Ferrari είχε θετική εικόνα και με τον Λιούις Χάμιλτον, που κατέγραψε τον πέμπτο χρόνο με 1:37.833.

Εκτός κλίματος οι Mercedes

Η Mercedes έφερε στη Σεπάνγκ μια εκτεταμένα αναβαθμισμένη W17, όμως δεν κατάφερε να βρεθεί στην πρώτη πεντάδα. Ο Τζορτζ Ράσελ και ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι έχασαν χρόνο στον τελευταίο τομέα κατά τις προσπάθειές τους με τη μαλακή γόμα, με αποτέλεσμα να περιοριστούν στην έβδομη και την όγδοη θέση αντίστοιχα.

Ο Ράσελ ήταν 0,492 δευτερόλεπτα πίσω από τον Λεκλέρ, ενώ ο Αντονέλι ακολούθησε με διαφορά 0,532 δευτερολέπτων. Ανάμεσά τους και τις Ferrari βρέθηκε ο Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος ανέκαμψε μετά την 11η θέση του στο FP1 και σημείωσε τον έκτο χρόνο, 0,371 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή.

Ο Λίαμ Λόσον της Racing Bulls ήταν ένατος, μπροστά από τον Πιερ Γκασλί της Alpine που συμπλήρωσε την πρώτη δεκάδα. Ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο σταμάτησε με την Audi στον μεσαίο τομέα στα τελευταία λεπτά, πιθανότατα λόγω προβλήματος στο κιβώτιο ταχυτήτων, προκαλώντας καθεστώς εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας. Η εξέλιξη αυτή δεν άφησε περιθώριο για νέες γρήγορες προσπάθειες.

Ο Λιούις Χάμιλτον βρίσκεται επίσης υπό εξέταση από τους αγωνοδίκες για πιθανή παρεμπόδιση του Μπορτολέτο κατά τη διάρκεια της περιόδου. Ο Χατζάρ, από την πλευρά του, θα δεχθεί ποινή πέντε θέσεων στο grid για χρήση επιπλέον εξαρτημάτων της μονάδας ισχύος.

Fifteen minutes gone in FP2



TOP 5

Verstappen

Russell

Leclerc

Antonelli 📸

Hamilton#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/uoa4hzZBtG October 2, 2026

Το FP3 θα διεξαχθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7:30 το πρωί ώρα Ελλάδας και θα είναι η τελευταία περίοδος προετοιμασίας πριν από τις κατατακτήριες δοκιμές, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τις 11:00 π.μ.

Αποτελέσματα