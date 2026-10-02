Αντίθετος με τη Formula 1 για μία ακόμη φορά ο Λιούις Χάμιλτον, καθώς διαφωνεί με τον ορισμό Αγώνα Σπριντ στο τριήμερο του Μονακό το 2027.

Η Formula 1 θα αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των Αγώνων Σπριντ το 2027, με το Μονακό να είναι μία από τις πιο συζητημένες προσθήκες στο νέο πρόγραμμα. Το Πριγκιπάτο θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά σπριντ, σε μία προσπάθεια να προστεθεί περισσότερη δράση σε ένα αγωνιστικό τριήμερο που τα τελευταία χρόνια έχει δεχθεί έντονη κριτική για την έλλειψη προσπεράσεων.

Ωστόσο, η διαδρομή του Πριγκιπάτου είναι πλέον η δεύτερη χειρότερη πίστα για προσπεράσματα, με την πρωτιά να ανήκει στο Madring της Ισπανίας.

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Ο Χάμιλτον είπε τα αυτονόητα

Ο Λιούις Χάμιλτον, πάντως, δεν βλέπει τη συγκεκριμένη κίνηση ως λύση. Ο επτάκις Παγκόσμιος Πρωταθλητής θεωρεί ότι το Μονακό χρειάζεται πράγματι κάτι διαφορετικό από τα υπόλοιπα Grand Prix, όμως πιστεύει ότι η απλή προσθήκη ενός Αγώνα Σπριντ δεν αντιμετωπίζει το πραγματικό πρόβλημα. Ο Χάμιλτον ήταν ιδιαίτερα ξεκάθαρος όταν ρωτήθηκε για την απόφαση πριν από το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν.

«Δεν βγάζει κανένα νόημα για εμένα. Προφανώς δεν είμαι εγώ αυτός που παίρνει τις αποφάσεις. Από τη θετική πλευρά, ίσως έχουμε άλλη μία διαδικασία κατατακτήριων, κάτι που είναι αρκετά ωραίο. Έχω πει όμως πάντοτε ότι το Μονακό χρειάζεται κάτι διαφορετικό. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να έχει ακριβώς την ίδια μορφή αγώνα που έχουμε σε όλες τις υπόλοιπες πίστες. Χρειάζεται κάτι διαφορετικό».

Ο Χάμιλτον εξακολουθεί να θεωρεί το Μονακό μία από τις πιο ξεχωριστές προκλήσεις για έναν οδηγό, όμως διαχωρίζει πλήρως την εμπειρία της οδήγησης από το θέαμα που προσφέρει συνήθως ο αγώνας:

«Είναι ένα πανέμορφο μέρος, μία πανέμορφη χώρα και μία απίστευτη πίστα για να οδηγείς. Όμως ο αγώνας είναι όσο βαρετός μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω ποια ακριβώς είναι η λύση, αλλά θα έλεγα ότι ένας Αγώνας Σπριντ δεν είναι η απάντηση».

Οι Αγώνες Σπριντ δεν είναι η λύση

Ο Χάμιλτον ανήκει στη λίστα οδηγών μαζί με τον Μαξ Φερστάπεν που δεν συμπαθούν τους Αγώνες Σπριντ, καθώς δεν πιστεύει πως προσθέτουν κάτι επιπλέον στο σπορ.

«Έχουμε ήδη προσθέσει τους Αγώνες Σπριντ και δεν πιστεύω ότι πραγματικά έφεραν κάτι καινούργιο στο άθλημα. Θεωρώ όμως ότι για ένα μέρος όπως το Μονακό πρέπει να σκεφτούμε κάτι διαφορετικό».

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Αζερμπαϊτζάν.