Η Aprilia προσφέρει νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για το SR GT 400

Το Aprilia SR GT 400 είναι διαθέσιμο από 159 ευρώ τον μήνα, με προκαταβολή 30% και αποπληρωμή σε 30 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Η Piaggio Hellas παρουσιάζει ένα νέο επιδοτούμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για το Aprilia SR GT 400, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους αναβάτες να αποκτήσουν το sport adventure σκούτερ της Aprilia με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης: 30% προκαταβολή, 0% επιτόκιο και 30 άτοκες δόσεις*.

Το Aprilia SR GT 400 φέρνει στον κόσμο των σκούτερ τη φιλοσοφία σχεδιασμού, την καινοτομία και την τεχνογνωσία της Aprilia στην κατασκευή μοτοσυκλετών. Πρόκειται για ένα crossover GT μεσαίου κυβισμού που συνδυάζει ευελιξία στην πόλη, άμεση απόκριση στις εντολές του αναβάτη και εξαιρετική σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες, προσφέροντας μια μοναδική ισορροπία ανάμεσα στις καθημερινές μετακινήσεις και την περιπέτεια.

Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στο Noale της Ιταλίας, το SR GT 400 διαθέτει πλαίσιο εξελιγμένο από την Aprilia, χαμηλό βάρος μόλις 186 κιλών και τον ισχυρό κινητήρα 400 κ.εκ. απόδοσης 36 ίππων. Η ενεργητική θέση οδήγησης, οι αναρτήσεις μεγάλης διαδρομής, η αυξημένη απόσταση από το έδαφος και ο προηγμένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός δημιουργούν ένα μοντέλο που είναι εξίσου αποτελεσματικό στην αστική μετακίνηση, στα ταξίδια και στις αποδράσεις πέρα από τα όρια της πόλης.

Με το νέο πρόγραμμα DreamRide, η απόκτηση του Aprilia SR GT 400 γίνεται ακόμη πιο εύκολη, προσφέροντας έναν προσιτό τρόπο για να περάσετε στη δράση και να ζήσετε την εμπειρία οδήγησης που μόνο η Aprilia μπορεί να προσφέρει.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το επίσημο δίκτυο συνεργατών Aprilia σε όλη την Ελλάδα ή ανακαλύψτε το μοντέλο στην επίσημη ιστοσελίδα της Aprilia.



