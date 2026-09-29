Μία σημαντική νέα άφιξη έρχεται να δώσει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην παρουσία της MG στην “AUTO ATHINA 2026”.

Το ολοκαίνουργιο MG4 Urban έρχεται στην Ελλάδα και θα πραγματοποιήσει την Πανελλαδική Πρεμιέρα του την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, στις 19:00, στο περίπτερο της MG, κατά την ημέρα Εγκαινίων & Τύπου της Έκθεσης.

Πρόκειται για μια νέα προσθήκη στην ηλεκτρική γκάμα της MG, σχεδιασμένη με ξεκάθαρο προσανατολισμό στη σύγχρονη καθημερινή μετακίνηση. Το νέο MG4 EV Urban βασίζεται στην ολοκαίνουργια πλατφόρμα E3, διατίθεται στην ευρωπαϊκή γκάμα με μπαταρίες 42,8 kWh και 53,9 kWh LFP και προσφέρει αυτονομία που φτάνει έως τα 416 km WLTP. Η φόρτιση της μπαταρίας 53,9 kWh από 10% σε 80% μπορεί να πραγματοποιηθεί σε έως 28 λεπτά, με ισχύ DC έως 87 kW.

H MG δίνει ραντεβού στην έκθεση AUTO ATHINA

Η Πανελλαδική Πρεμιέρα του νέου μοντέλου προσθέτει μια νέα και ιδιαίτερα σημαντική αποκάλυψη στην ήδη δυναμική παρουσία της MG στην “AUTO ATHINA 2026”.

Το κοινό της έκθεσης θα έχει στη συνέχεια την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το νέο MG4 Urban, μαζί με τα MG3 Hybrid+, MG ZS MAX Hybrid+, MG HS Hybrid+ και MGS5 EV, ανακαλύπτοντας στην πράξη τη διευρυμένη γκάμα εξηλεκτρισμένων προτάσεων της μάρκας.

Η “AUTO ATHINA 2026” θα είναι ανοιχτή για το κοινό από 3 έως 11 Οκτωβρίου 2026, ενώ η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου είναι η Ημέρα Εγκαινίων & Τύπου. Η MG θα βρίσκεται στο Hall 3, Περίπτερο D2.