Lepas L8 PHEV: H νέα μάρκα έρχεται στην Ελλάδα με ένα plug-in hybrid D-SUV

Η Lepas κάνει ντεμπούτο στην ελληνική αγορά με το L8 PHEV, ένα μεγάλο plug-in hybrid SUV με 279 ίππους, ηλεκτρική αυτονομία κοντά στα 100 χλμ. και συνολική αυτονομία έως 1.300 χλμ.

Μια νέα μάρκα κάνει την εμφάνισή της στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Η Lepas, μέλος του Chery Group, ξεκινά την πορεία της στη χώρα μας με το L8 PHEV, ένα οικογενειακό SUV μήκους 4,69 μέτρων που συνδυάζει σχεδίαση, χώρους, ψηφιακή τεχνολογία και ένα ισχυρό plug-in hybrid σύστημα κίνησης.

Η φιλοσοφία της μάρκας συνοψίζεται στη φράση «Drive Your Elegance», με το L8 να αποτελεί το πρώτο δείγμα αυτής της προσέγγισης. Η Lepas αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην αισθητική, στην άνεση και στην τεχνολογία, τοποθετώντας το νέο SUV στην ανταγωνιστική κατηγορία των D-SUV.

Σχεδίαση με έμπνευση από τη λεοπάρδαλη

Το L8 ακολουθεί τη σχεδιαστική γλώσσα «Leopard Aesthetics». Η ονομασία Lepas προέρχεται από τις λέξεις Leopard και Passion, ενώ το αμάξωμα του L8 χρησιμοποιεί καθαρές επιφάνειες, λεπτά φωτιστικά σώματα LED και μια εμπρός όψη με χαμηλή, δυναμική μάσκα.

Στο προφίλ, η ρευστή γραμμή οροφής, οι χωνευτές χειρολαβές θυρών και οι τροχοί έως 20 ιντσών ενισχύουν την κομψή εικόνα του SUV. Πίσω, η φωτεινή μπάρα LED ενώνει τα φωτιστικά σώματα και τονίζει οπτικά το πλάτος του αμαξώματος.

Οι διαστάσεις του είναι 4.688 χλστ. σε μήκος, 1.871 χλστ. σε πλάτος και 1.686 χλστ. σε ύψος. Το μεταξόνιο των 2.800 χλστ. αποτελεί τη βάση για μια ευρύχωρη καμπίνα, με 970 χλστ. διαθέσιμα για τα γόνατα των πίσω επιβατών.

Ψηφιακή καμπίνα

Η καμπίνα του Lepas L8 PHEV ακολουθεί τη φιλοσοφία «Exquisite Space», με έμφαση στην άνεση, στην ευκολία χρήσης και στην αίσθηση ποιότητας. Τα υλικά έχουν μαλακή υφή, ενώ ο ατμοσφαιρικός φωτισμός 256 χρωμάτων διαμορφώνει το περιβάλλον ανάλογα με τη διάθεση των επιβατών.

Το Lepas Advanced Smart Cockpit περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών και κατακόρυφη κεντρική οθόνη αφής 13,2 ιντσών. Ο επεξεργαστής Qualcomm Snapdragon 8155 φροντίζει για γρήγορη απόκριση του συστήματος, ενώ η εφαρμογή Lepas επιτρέπει απομακρυσμένο έλεγχο του αυτοκινήτου και οι ενημερώσεις λογισμικού γίνονται over-the-air. Η παρουσία φυσικών διακοπτών για τις βασικές λειτουργίες διευκολύνει τον χειρισμό στην καθημερινή χρήση.

Η πρακτικότητα περιλαμβάνει 47 αποθηκευτικούς χώρους, αναδιπλούμενα τραπεζάκια για τους πίσω επιβάτες και ρυθμιζόμενη κλίση στις πλάτες των πίσω καθισμάτων. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 507 λίτρα και αυξάνεται έως τα 1.314 λίτρα. Η ανοιγόμενη πανοραμική ηλιοροφή, το ενεργό σύστημα ακύρωσης θορύβου και το ενεργό σύστημα ελέγχου και καθαρισμού αέρα ενισχύουν τον premium προσανατολισμό της καμπίνας.

Plug-in hybrid με ηλεκτρική προτεραιότητα

Το L8 PHEV εξοπλίζεται με το σύστημα Lepas Super Hybrid. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 204 ίππους και 310 Nm, ενώ ο υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας 1.5 TGDI αποδίδει 143 ίππους και 215 Nm. Η συνδυαστική απόδοση του συστήματος φτάνει τους 279 ίππους και τα 365 Nm ροπής.

Η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου DHT μονής σχέσης. Το L8 PHEV ολοκληρώνει την επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 7,9 δλ. και η τελική του ταχύτητα είναι 179 χλμ./ώρα. Η πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων συμπληρώνει τη διάταξη με γόνατα MacPherson εμπρός, με στόχο την άνεση και τη σταθερότητα.

Η μπαταρία LFP χωρητικότητας 18,4 kWh εξασφαλίζει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία που προσεγγίζει τα 100 χλμ. Με γεμάτο ρεζερβουάρ 60 λίτρων και πλήρη φόρτιση, η συνολική αυτονομία ανακοινώνεται στα 1.300 χλμ. Η κατανάλωση στον συνδυασμένο κύκλο WLTP είναι 2,2 λτ./100 χλμ. και οι εκπομπές CO₂ 53 γρ./χλμ.

Η φόρτιση σε AC έως 7 kW από 0% έως 100% ολοκληρώνεται σε 3,3 ώρες. Σε ταχυφορτιστή DC έως 40 kW, η μπαταρία φορτίζει από 10% έως 80% σε περίπου 20 λεπτά. Το σύστημα Vehicle-to-Load μπορεί να παρέχει έως 6,6 kW σε εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές.

Ασφάλεια και τεχνολογία

Το Lepas L8 PHEV διαθέτει συστήματα υποβοήθησης οδηγού επιπέδου 2. Το Adaptive Cruise Control λειτουργεί σε συνδυασμό με το σύστημα διατήρησης λωρίδας, υποστηρίζοντας τον οδηγό σε ταξίδια και στην κίνηση του αυτοκινητόδρομου.

Για τους ελιγμούς στην πόλη, η πανοραμική απεικόνιση HD 540 μοιρών αξιοποιεί επτά κάμερες, 12 αισθητήρες υπερήχων και δύο ραντάρ μικροκυμάτων. Το σύστημα προσφέρει αυτόματη στάθμευση, Remote Parking Assist και λειτουργία αυτόματης οπισθοπορείας στη διαδρομή που έχει καταγραφεί προηγουμένως από το αυτοκίνητο.

Στην παθητική ασφάλεια, το αμάξωμα χρησιμοποιεί 75% χάλυβα υψηλής αντοχής και αλουμίνιο, με χάλυβα θερμής διαμόρφωσης σε ποσοστό 22%. Το L8 PHEV διαθέτει επίσης 10 αερόσακους.

Οι πωλήσεις του Lepas L8 PHEV ξεκινούν άμεσα στην Ελλάδα μέσω επιλεγμένων σημείων του δικτύου Italian Motion του Ομίλου Βασιλάκη. Το μοντέλο καλύπτεται από μεταβιβάσιμη εργοστασιακή εγγύηση επτά ετών ή 150.000 χλμ., ισόχρονη οδική βοήθεια και εγγύηση οκτώ ετών ή 160.000 χλμ. για την μπαταρία υψηλής τάσης.

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά