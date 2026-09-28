Ο Λάντο Νόρις ανακάλεσε τα σχόλιά του για αποκλεισμό του Φράνκο Κολαπίντο και αποκάλυψε ότι του ζήτησε προσωπικά συγγνώμη.

Λίγες ημέρες μετά το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, ο Λάντο Νόρις πήρε πίσω τις ιδιαίτερα σκληρές δηλώσεις που είχε κάνει για τον Φράνκο Κολαπίντο μετά το ατύχημα στο Μπακού. Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής είχε ζητήσει ακόμη και αποκλεισμό ενός αγώνα για τον Αργεντινό, θεωρώντας ότι το λάθος του μετά την αποχώρηση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας ήταν απαράδεκτο για επίπεδο Formula 1.

Μετά από δύο ημέρες και έχοντας πλέον δει ξανά το περιστατικό, ο Νόρις παραδέχθηκε ότι αντέδρασε εν θερμώ και αποκάλυψε ότι επικοινώνησε προσωπικά με τον Κολαπίντο για να του ζητήσει συγγνώμη. Τόνισε μάλιστα ότι οι δυο τους παραμένουν φίλοι και πως οι προηγούμενες δηλώσεις του δεν αντιπροσώπευαν τον τρόπο με τον οποίο ήθελε να διαχειριστεί την κατάσταση.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Η συγγνώμη του Νόρις

Σε ανάρτησή του στα social media, ο Νόρις ανέφερε, θέλοντας να βάλει ένα τέλος στο ζήτημα μια και καλή:

«Συνολικά ήταν ένα δύσκολο τριήμερο στο Μπακού και φυσικά ένα απογοητευτικό και πρόωρο τέλος στον αγώνα. Μετά τον αγώνα έστειλα μήνυμα στον Φράνκο και του ζήτησα συγγνώμη για τα σχόλια που έκανα και τα οποία απλώς δεν έπρεπε να είχα πει. Ξέρω καλύτερα και τα συναισθήματα εκείνη τη στιγμή ήταν έντονα, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Ήταν λάθος εκ μέρους μου. Έχω κάνει κι εγώ τα δικά μου λάθη όλα αυτά τα χρόνια και γνωρίζω ότι αυτό αποτελεί σε μεγάλο βαθμό μέρος των αγώνων και της μάχης όταν οδηγείς στο όριο. Με τον Φράνκο καταλήξαμε σε μία καλή συνεννόηση, παραμένουμε καλοί φίλοι και ανυπομονούμε και οι δύο να επιστρέψουμε στους αγώνες αυτό το Σαββατοκύριακο».

Η τεράστια επίθεση στα social media και η Alpine

Οι αρχικές δηλώσεις του Νόρις προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και εκτός πίστας. Χιλιάδες σχόλια εμφανίστηκαν στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με μεγάλο μέρος της επίθεσης να προέρχεται από υποστηρικτές του Κολαπίντο. Ανάμεσα στα σχόλια υπήρχαν προσωπικές προσβολές και επιθέσεις κατά του Βρετανού, με την κατάσταση να παίρνει τέτοιες διαστάσεις ώστε η Alpine να αποφασίσει να παρέμβει δημόσια.

Η γαλλική ομάδα καταδίκασε το «μίσος και την κακοποίηση» που ακολούθησαν το Grand Prix, ξεκαθαρίζοντας ότι κανένας οδηγός, μέλος ομάδας ή άνθρωπος της Formula 1 δεν θα πρέπει να γίνεται στόχος τέτοιων συμπεριφορών εξαιτίας ενός αγωνιστικού περιστατικού. Η Alpine τόνισε επίσης ότι η ανακοίνωσή της δεν στρεφόταν εναντίον συγκεκριμένης βάσης φιλάθλων, αλλά αποτελούσε γενικότερη θέση απέναντι στην ολοένα και συχνότερη διαδικτυακή κακοποίηση στο άθλημα.

Την ίδια ώρα, ο Φλάβιο Μπριατόρε ήταν ιδιαίτερα αυστηρός με τον ίδιο τον Κολαπίντο. Ζήτησε συγγνώμη από τον Νόρις και τη McLaren για την καταστροφή του αγώνα τους, χαρακτήρισε την κίνηση του Αργεντινού «πολύ κακή για έναν οδηγό με την εμπειρία του» και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει εσωτερική αντίδραση από την Alpine.

Το κλίμα γύρω από τον Κολαπίντο και τους υποστηρικτές του είχε ήδη προκαλέσει προβληματισμό στην Alpine πριν από το Μπακού, με τον Μπριατόρε να έχει προειδοποιήσει ότι η ομάδα θα μπορούσε ακόμη και να περιορίσει τις συνεντεύξεις του Αργεντινού προς μέσα της πατρίδας του εάν συνεχίζονταν οι διαδικτυακές επιθέσεις εναντίον άλλων οδηγών.

Μην χάσετε την εκπομπή μας για την F1

Συντονιστείτε σήμερα Δευτέρα 28/9 στις 16:30 στην εκπομπή Pole Position by Allwyn στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube, με την ανάλυση του GP Αζερμπαϊτζάν.