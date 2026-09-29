Από την επόμενη σεζόν, τα ελαστικά της Formula 1 θα είναι αρκετά διαφορετικά, κάτι το οποίο θα αλλάξει την εικόνα των Grand Prix.

Όσο προχωράει η σεζόν της Formula 1, οι ομάδες εξοικειώνονται με τα ελαστικά και τη μεταχείρισή τους. Ως αποτέλεσμα, οι αγώνες με στρατηγική ενός pit stop γίνονται ολοένα και πιο συχνοί, κάτι το οποίο μειώνει τη δράση στην πίστα.

Η Formula 1 θέλει να περιορίσει τους αγώνες στους οποίους η στρατηγική του ενός pit stop αποτελεί σχεδόν μονόδρομο και η Pirelli δουλεύει ήδη προς αυτή την κατεύθυνση για το 2027. Ο στόχος είναι τα νέα ελαστικά να παρουσιάζουν μεγαλύτερη θερμική καταπόνηση και πτώση απόδοσης, δημιουργώντας περισσότερες εναλλακτικές κατά τη διάρκεια των Grand Prix.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Γιατί τα φετινά ελαστικά αποδείχθηκαν τόσο ανθεκτικά

Η Pirelli είχε μία ιδιαίτερα δύσκολη αποστολή κατά την εξέλιξη των ελαστικών του 2026. Όταν σχεδιαζόταν η φετινή γκάμα, κανένα πραγματικό μονοθέσιο των νέων κανονισμών δεν υπήρχε ακόμη και ο προμηθευτής έπρεπε να βασιστεί σε προσομοιώσεις των ομάδων για τα επίπεδα κάθετης δύναμης και τα φορτία που θα δέχονταν τα ελαστικά.

Οι αποκλίσεις στα δεδομένα ήταν πολύ μεγάλες. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι εκτιμήσεις των ομάδων παρουσίαζαν διαφορά έως και 30% στα επίπεδα κάθετης δύναμης, κάτι που αντιστοιχούσε θεωρητικά σε περίπου τέσσερα δευτερόλεπτα διαφοράς ανά γύρο. Η Pirelli έπρεπε επομένως να κατασκευάσει ελαστικά αρκετά ανθεκτικά ώστε να λειτουργούν σε όλο αυτό το εύρος.

Επιπλέον τα ειδικά τροποποιημένα μονοθέσια που χρησιμοποιήθηκαν δεν παρείχαν τα απαραίτητα δεδομένα. Επομένως, η κατεύθυνση που ακολούθησε αποδείχθηκε λανθασμένη.

Ο στόχος της Pirelli για το μέλλον

Πρόσφατα, Ferrari και Racing Bulls ολοκλήρωσαν συνολικά 400 γύρους στην Ίμολα με πρωτότυπα ελαστικά για το 2027. Στις δοκιμές συμμετείχαν οι Λιούις Χάμιλτον, Σαρλ Λεκλέρ, Αντόνιο Τζοβινάτσι, Λίαμ Λόσον και Άρβιντ Λίντμπλαντ.

Ο επικεφαλής μηχανικός της Pirelli, Σιμόνε Μπέρα, εξήγησε ότι η μεγαλύτερη διαφορά σε σχέση με την περσινή διαδικασία εξέλιξης είναι πως πλέον η εταιρεία γνωρίζει πολύ καλύτερα τα πραγματικά φορτία που παράγουν τα μονοθέσια.

Η Pirelli δοκίμασε διαφορετικές κατασκευαστικές λύσεις τόσο για τον εμπρός όσο και για τον πίσω άξονα. Στο επίκεντρο της εξέλιξης για τα ελαστικά του 2027 βρίσκεται η θερμική καταπόνησή τους, κάτι για το οποίο οι οδηγοί διαμαρτύρονται εδώ και χρόνια. Στόχος της ιταλικής εταιρείας είναι να δούμε αγώνες όπου το ένα pit stop δεν θα είναι η συνήθης τακτική, με τη φθορά να παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή τους.

Η επόμενη δοκιμή ελαστικών για το 2027 έχει προγραμματιστεί για τα μέσα Οκτωβρίου στο Magny-Cours. Εκεί η Pirelli θα στρέψει την προσοχή της στα ελαστικά βροχής, αξιοποιώντας το σύστημα τεχνητής διαβροχής που διαθέτει η γαλλική πίστα.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Αζερμπαϊτζάν.