Η δράση στο WEC επιστρέφει αυτή την εβδομάδα, με τη μάχη για το πρωτάθλημα να κορυφώνεται κάτω από το εμβληματικό όρος Φούτζι.

Η τελική ευθεία του φετινού WEC ξεκινά με τις ισορροπίες πιο λεπτές από ποτέ. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής ταξιδεύει στην Ιαπωνία για τις 6 Ώρες Φούτζι, τον έκτο από τους οκτώ αγώνες της σεζόν, με το αποτέλεσμα στους πρόποδες του όρους Φούτζι να μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στη μάχη των τίτλων.

Το τριήμερο 25-27 Σεπτεμβρίου βρίσκει Toyota, BMW και Ferrari να έχουν… ανοιχτούς λογαριασμούς στους κατασκευαστές, την ώρα που στην κορυφή της βαθμολογίας των οδηγών επικρατεί απόλυτη ισορροπία. Σε μία πίστα που παραδοσιακά προσφέρει απρόβλεπτους και εντυπωσιακούς αγώνες, το WEC μπαίνει στο Φούτζι με ελάχιστα περιθώρια για λάθη.

Round 6 is HERE! 🎌



Japan, we’re back. Six hours of high-stakes endurance racing await at the foot of Mount Fuji, with the championship battle entering a crucial chapter. Expect fierce competition and strategic gambles...



Who’s joining us trackside this weekend? 👋#WEC… pic.twitter.com/2UmRIWT5aG — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 21, 2026

Η μάχη του πρωταθλήματος έχει πάρει φωτιά

Η Toyota ταξιδεύει στον εντός έδρας αγώνα της ως πρωτοπόρος στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών της κατηγορίας Hypercar με 140 βαθμούς, όμως η BMW ακολουθεί σε απόσταση μόλις 9 βαθμών με 131. Η Ferrari βρίσκεται στους 114, 26 βαθμούς πίσω από την κορυφή, έχοντας όμως επιστρέψει δυναμικά στη διεκδίκηση μετά την πρώτη φετινή νίκη της στον αγώνα του Όστιν.

Στους οδηγούς η κατάσταση είναι ακόμη πιο οριακή. Οι Ρόμπιν Φράινζ και Ρενέ Ραστ της BMW #20 βρίσκονται στην κορυφή με 75 βαθμούς, ακριβώς όσους έχουν οι Καμούι Κομπαγιάσι, Νικ ντε Βρις και Μάικ Κόνγουεϊ με το Toyota #7. Ο Σέλντον βαν ντερ Λίντο ακολουθεί στους 65, ενώ οι Σεμπαστιέν Μπουεμί, Μπρέντον Χάρτλεί και Ρίο Χιρακάβα με το Toyota #8 βρίσκονται μόλις έναν βαθμό πιο πίσω, στους 64.

The highs, the lows… at Fuji, anything can happen 🇯🇵



Heart-stopping moments, hard-fought battles and celebrations, last year’s race had it all.



Now, the next challenge at @fswpress is just around the corner 🔥

#WEC #6HFuji pic.twitter.com/doWVgwosHx September 16, 2026

Η Toyota έχει επιπλέον έναν πολύ καλό λόγο να θέλει τη νίκη στην Ιαπωνία. Στο Όστιν, η #7 βρισκόταν στην πρωτοπορία μέχρι που ένα πρόβλημα στο υδραυλικό σύστημα την έθεσε εκτός μάχης περίπου δέκα λεπτά πριν από το τέλος. Η Ferrari #50 των Αντόνιο Φουόκο, Μιγκέλ Μολίνα και Νίκλας Νίλσεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και πήρε τη νίκη, βάζοντας ξανά τη Scuderia γερά στο παιχνίδι του πρωταθλήματος.

Το Φούτζι αποτελεί παράλληλα παραδοσιακά «κάστρο» της Toyota. Από τους 12 αγώνες του WEC που έχουν πραγματοποιηθεί στην πίστα, οι 9 έχουν καταλήξει στον Ιάπωνα κατασκευαστή. Η τελευταία νίκη του εκεί, ωστόσο, σημειώθηκε το 2023, ενώ το 2025 ήταν η Alpine αυτή που ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

A BOLD move for the lead at last year’s #6HFuji 🦁

@JeanEricVergne sent the #93 @peugeotsport down the inside and made it stick.



We can’t wait to see more of this action next week.

#WEC pic.twitter.com/gowDPnQbSw September 18, 2026

Μία πίστα ταχύτητας και συμβιβασμών

Το Fuji Speedway έχει μήκος 4,563 χλμ. και αποτελείται από 16 στροφές, έξι αριστερές και δέκα δεξιές. Παρά το γεγονός ότι είναι η δεύτερη μικρότερη πίστα του φετινού προγράμματος, διαθέτει ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά σημεία ολόκληρου του WEC.

Fuji race starts are always a spectacle 🤩



Last year’s opening laps set the tone for an action-packed race, and we’re expecting more of the same this time around.



Who else is counting down to Fuji? Just one week to go! 👀 #WEC #6HFuji pic.twitter.com/fbSG8MMBQu — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 20, 2026

Η κεντρική ευθεία έχει μήκος 1,475 χλμ., καλύπτοντας σχεδόν το ένα τρίτο ενός γύρου, με τα Hypercars να μπορούν να ξεπεράσουν τα 330 χλμ/ώρα. Το υπόλοιπο της πίστας, όμως, απαιτεί εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, με γρήγορες καμπές στο μεσαίο τμήμα και πιο αργές, τεχνικές στροφές στο τελευταίο κομμάτι της διαδρομής.

Αυτό δημιουργεί έναν δύσκολο συμβιβασμό στο στήσιμο των αγωνιστικών αυτοκινήτων: χαμηλή αεροδυναμική αντίσταση για την τεράστια ευθεία, αλλά παράλληλα αρκετή κάθετη δύναμη και μηχανική πρόσφυση για το υπόλοιπο του γύρου. Στην εξίσωση μπαίνει συχνά και ο απρόβλεπτος καιρός της περιοχής.

Το 2025 ο Άλεξ Λιν σημείωσε χρόνο 1:28,236 στην Hyperpole με την Cadillac, ενώ ο περσινός αγώνας έγραψε ιστορία για έναν ακόμη λόγο: κανένας από τους νικητές των κατηγοριών δεν είχε εκκινήσει από τις τρεις πρώτες σειρές. Μάλιστα, κανένας poleman στο Φούτζι το 2024 ή το 2025 δεν κατάφερε τελικά να ανέβει στο βάθρο.

Last year’s 6 Hours of Fuji was insane 😍 - peaking with Alpine’s maiden Hypercar win!! 🏆@AlpineWECteam made history by securing their first-ever Hypercar victory, and doing it at the 100th FIA WEC race 🔥



A landmark moment for the French marque, and definitely one of the… pic.twitter.com/abyjtpyKf4 September 16, 2026

Πρόγραμμα 6 Ωρών Φούτσι σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

04:15-05:45 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

08:30-10:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

03:30-04:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

08:00-09:10 – Κατατακτήριες Δοκιμές

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

05:00–11:00 – Αγώνας 6 Ώρες Φούτζι

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ισπανίας.